¿Qué balance hace del mandato?

Estos cuatro años han sido muy parecidos a los anteriores. En Paderne el PSOE ha gobernado en minoría apoyado por el BNG y cada vez va a peor. Yo creo que ahora la sociedad de Paderne va a apostar claramente por un cambio de rumbo y la única posibilidad para que este cambio se produzca es votar al PP.

¿Cree que el cambio de candidato va a pasar factura al PSOE?

Yo creo que le va a pasar factura todo. Ha sido todo un poco despropósito. Nosotros evidentemente no nos metemos en las cosas internas de otros partidos, pero el cambio es relativo, es cierto que hay un cambio de candidato pero lleva 12 años apoyando la misma gestión que vino desarrollando el PSOE, es más de lo mismo, ¿eh? Es de la misma escuela.

Si gobiernan, ¿cuáles van a ser sus prioridades?

Hay una que para mí es fundamental: poner al vecino en el centro. Hay que atender a la gente cuando lo necesita, cuando va al Ayuntamiento a pedir algo, agilizarle los trámites y facilitarle toda la información que él requiere justo en ese momento. Queremos priorizar esa atención al vecino. Y al mismo tiempo queremos desarrollar cosas básicas que tiene que ofrecer un ayuntamiento, como son temas de agua, de alcantarillados, de ahorro energético, prioridades que llevan años abandonadas.

¿Y alguna actuación que consideren especialmente importante?

Hay una depuradora que está proyectada desde hace muchos años para sanear la ría de Betanzos y no se ha hecho por la desidia del Gobierno local. Hay un estudio realizado del año 2014 que todavía se sigue sin ejecutar. Es fundamental construirla y tenemos que coordinarnos con la Xunta. Otra prioridad es el tema del agua, no se ha hecho nada en los últimos años, hay parroquias con tuberías enterradas delante de sus casas desde el año 2009 o 2010 y que todavía a día de hoy no tienen agua. Es una desidia absoluta y total, se trata de servicios fundamentales para asentar población.