Los principales candidatos a la Alcaldía de A Coruña en estas elecciones municipales responden a preguntas de los vecinos en 'Tengo una pregunta para el candidato'.

Ana Fernández, jubilada: ¿qué mejoras van a hacer en el barrio de Os Castros?

Inés Rey, PSOE: Recuperaremos la capilla de Oza para uso cultural y social y avanzaremos en el traslado de Repsol y de otras empresas. En la Merced seguiremos la línea de nuestras actuaciones: mejor accesibilidad y más árboles y zonas verdes.

Miguel Lorenzo, PP: Mejor accesibilidad y calmado de tráfico; recuperaremos las Galerías de la Merced y la capilla de Oza. Haremos aceras al centro de salud de O Castrillón y una senda verde entre los parques San Diego, Europa y Oza.

Xan Xove, Marea Atlántica: Faremos obras de accesibilidade mecánica, rematando o que comezou co ascensor, para que sexa máis doado chegar ao centro de saúde. Crearemos un centro xuvenil na casa modernista da Avenida de Oza.

Francisco Jorquera, BNG: Acondicionaremos beirarrúas e pasos de peóns, faremos os ascensores de Pintor Villar Chao , abordaremos a suba da drogadicción. Adecentaremos o Parque Europa e o Fórum e pediremos a Capela de Oza.

José Manuel Sande, Por Coruña: É necesaria unha reordenación integral do modelo de barrio. Tamén unha mellora da calidade do hábitat a través da posta en valor e ampliación dos seus espazos verdes, e unha mellora das liñas de bus.

José Antonio Mesa, jubilado: “¿qué plan tienen para vaciar contenedores, sobre todo los de obra?”

Inés Rey, PSOE: Lo que hace el concello es velar porque se cumpla la normativa y mejorar el sistema de recogida. Sobre la limpieza, teniendo en cuenta la situación de partida, se ha mejorado, especialmente en asuntos como las pintadas.

Miguel Lorenzo, PP: Pondremos en marcha un Plan de choque para garantizar la limpieza y el mantenimiento de todos los barrios, con 30 servicios municipales trabajando a la vez y una campaña continuada de sensibilización.

Xan Xove, Marea Atlántica: Faremos cumprir o contrato de recollida de lixo, que inclúe un reforzo para materiais voluminosos que non se está a aplicar. Combinaremos campañas de concienciación con sancións a quen non cumpra.

Francisco Jorquera, BNG: Dirixirémonos aos responsábeis das obras no caso de que estean cheos. Faremos campañas para informar á cidadanía sobre como separar ben os residuos e reforzaremos a recollida de voluminosos.

José Manuel Sande, Por Coruña: Reforzaremos os servizos dos puntos limpos, ampliando tanto o seu horario como os servizos prestados, para optimizar a recollida selectiva, ampliando a ratio de puntos limpos, con reciclaxe a pouca distancia de calquera barrio.

Martín Candal, profesor: “¿Cómo van a hacer más atractivas las fiestas de agosto?”

Inés Rey, PSOE: El Gobierno de Inés Rey trabaja para hacer las fiestas y la ciudad más atractiva para los jóvenes. Seguiremos ampliandor las citas culturales y musicales con la mayor variedad posible de estilos, también en los barrios.

Miguel Lorenzo, PP: Vamos a gestionar un potente programa de fiestas en todos los barrios en el período estival para todas las edades. También vamos a potenciar Navidad, Semana Santa, Fiestas del Rosario, Carnaval y San Juan.

Xan Xove, Marea Atlántica: Diversificar a oferta de actividades e repartilas polos barrios. Como fixemos co Festival Noroeste, que se converteu nunha referencia en todo o Estado.

Francisco Jorquera, BNG: A mocidade debe sentirse escoitada, conseguirémolo co Consello Municipal da Mocidade. As mozas e os mozos teñen que se ver reflectidos na programación de festas, con presenza grupos musicais novos, etc.

José Manuel Sande, Por Coruña: Haberá, como sucedeu cando fun concelleiro de Culturas no período 2015-2019, unha programación variada e versátil, pensando especificamente nas singularidades das distintas franxas de idade.

Kevin Pereira, estudiante: “¿Van a ampliar el tiempo de uso de las bicicletas eléctricas?”

Inés Rey, PSOE: Hace 4 años había 23 estaciones solo de bicis mecánicas, hoy tenemos 47 con más del doble de bicis, 172 eléctricas. Hay otras 92 bicis eléctricas más que están en camino y hemos logrado fondos para doblar la flota.

Miguel Lorenzo, PP: Ampliaremos las bases y bicis eléctricas de BiciCoruña, renovaremos la red de itinerarios ciclistas de forma gradual y ordenada, mejoraremos la señalización y ampliaremos la red de aparcamientos de bicicletas.

Xan Xove, Marea Atlántica: Si, e imos levar BiciCoruña en igualdade de condicións a todos os barrios, con máis estacións e máis bicis. Tamén reforzaremos o servizo, para que as estacións non queden baleiras cando necesitamos unha bici.

Francisco Jorquera, BNG: Aumentaremos o tempo de uso axustándoo aos percorridos longos e para non castigar os barrios afastados do centro. Colocaremos máis estacións e reforzaremos o persoal do servizo para repartir as bicis.

José Manuel Sande, Por Coruña: Haberá unha ampliación da rede de carril bici, pasando dos 35 kilómetros actuais ata os 60, cun incremento de BiciCoruña das 23 estacións que ten hoxe a 50. Introduciremos a bici eléctrica na flota.