“Me presento con una lista renovada para abrir una nueva etapa”

Tras doce años como concejal, Sergio Platas asume el reto de suceder a César Longo como candidato a la Alcaldía por el PSOE de Paderne. Sanitario de profesión, asume con “ilusión” el reto de conservar este feudo socialista.

César Longo fue candidato del PSOE durante 40 años. Sorprende que la transición se realizase de forma tan abrupta. ¿Por qué no se anunció antes el relevo?

Él no tenía claro si se presentaba o no, al final decidimos a última hora que no y decidí presentarme yo. Igual no lo hicimos de la forma más adecuada.

¿Fue la agrupación la que decidió que no se presentase?

No, no, él dijo que no se presentaba, nos reunimos la agrupación y decidimos que fuese yo el candidato.

Sorprende también que no estuviese Longo en su presentación...

Bueno, César Longo es vicepresidente de la Reserva, tiene una agenda apretada aunque no sea como alcalde. El acto se marcó desde el partido para que pudiese intervenir Bernardo [Fernández], algo que me hacía especial ilusión, y se fijó la fecha el día que él podía. También faltaron tres integrantes de la lista.

Da el paso en un momento complicado. El PSOE ha perdido apoyos en Paderne. El último mandato gobernó en minoría.

Es cierto que perdimos apoyos en los últimos años, pero perdimos la mayoría absoluta solo por 12 votos. Yo me presento con muchísima ilusión, con una lista renovada para abrir una nueva etapa, con nuevas ideas. Somos un equipo formado por personas que vivimos en Paderne, gente experimentada que nos presentamos con la intención de canalizar las inquietudes y necesidades de los vecinos. Nuestros principios son compromiso, dedicación, transparencia y profesionalidad.

¿Cuáles van a ser sus prioridades?

Yo llevo doce años como concejal, los primeros me tocó llevar economía y la verdad es que no me siento muy a gusto en un despacho con números. Yo soy sanitario y creo que la base de nuestro mandato debe ser la ayuda a los necesitados, los dependientes, los servicios sociales, básicamente. Y después asentar población y para eso hay que tener servicios.

Su sucesor prometió durante años un viveiro de empresas del sector primario y un centro de día. ¿Está entre sus prioridades?

El centro de mayores sería bueno, pero hay que ver si puede sostenerse. Es muy fácil prometer, pero vamos a hacer cosas que sean realidades. Sí que vamos a valorarlo, pero antes de eso hay otras prioridades: la atención a dependientes, ampliar el servicio de madrugadores, reforzar las escuelas unitarias... Vamos a ser realistas e ir poco a poco.

El “Paraíso entre ríos” [lema de Paderne] nos dio un susto este mandato al quedarse sin agua en plena sequía. ¿Ve necesario reforzar la red?

Sí, por supuesto. Es cierto que tuvimos un susto y estamos trabajando en nuevos pozos y fuentes de agua y esperamos evitar incidentes como ese y de tener alguna incidencia, gestionarla de una manera más eficiente y que no tenga tanta repercusión para los vecinos. Hay que reconocer que no estuvimos muy ágiles.