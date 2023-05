La carrera hasta la Alcaldía acarrea a los candidatos muchos quilómetros para escuchar a sus vecinos, y sugiere a la ciudadanía muchas preguntas que no siempre es fácil dirigir a los miembros de las distintas formaciones. ¿Qué hay detrás de los actos, los mítines y los carteles? ¿Qué cabe esperar de los 14 días que quedan por delante hasta el 28 de mayo? ¿Sirven realmente los actos electorales para inclinar el voto de la ciudadanía? Los principales grupos políticos que concurren a las elecciones municipales responden a algunas de estas incógnitas.

E ¿Cómo afronta el partido esta campaña?

PSOE: “Con ilusión e confianza por chegar a cita coas urnas cos deberes feitos. Hoxe A Coruña está mellor que hai catro anos e estamos seguros que tenemos o respaldo maioritario da cidadanía. Que os coruñeses saberán valorar os avances acadados nos últimos catro anos porque lembran como estaba a cidade e ven cómo está agora. Polo que temos a confianza de que apostarán por seguir avanzando”.

PP: “Afrontamos la campaña con mucha ilusión tras recorrer varias veces todos los barrios escuchando a los vecinos, lo que nos permite tener el convencimiento de que el próximo 28 de mayo saldrá de las urnas un gobierno sólido y mayoritario liderado por Miguel Lorenzo”.

Marea Atlántica: “A por todas. Co aval do traballo e con moita ilusión. Queremos que sexa unha campaña próxima, intensa e para gozar da Coruña, unha cidade que o noso candidato coñece moi ben, porque a atravesa a diario en bus, en bici ou a pé”.

BNG: “Afrontamos a campaña con moita e ilusión e tamén, e dicímolo desde a modestia, coa convicción de que durante estes catro anos fixemos un bon traballo en María Pita e que así o valora a grande maioría da veciñanza. Non nos poñemos límites.

Por Coruña: “Levamos máis de tres meses pateando A Coruña, con máis de cen xuntanzas co tecido asociativo da cidade A campaña é unha nova fase onde imos tentar en cada recuncho da cidade para trasladar o noso proxecto de transformación para a cidade”.

E ¿Cuál será el mensaje principal? ¿Cambiará con el paso de los días?

PSOE: “A Coruña que avanza é e será a nosa mensaxe. Non a imos cambiar ao longo da campaña xa que resume perfectamente o que ofrecemos á cidadanía: seguir avanzando e non volver aos oito anos de parálise que vivimos antes”

PP: “El mensaje principal de campaña será Contigo somos mayoría. Los ejes de campaña de Miguel Lorenzo son una ciudad con corazón, con liderazgo y gobernada contigo, con todos los coruñeses”.

Marea Atlántica: “Que son unhas eleccións decisivas, na que escollemos o modelo de cidade para os vindeiros anos, A Coruña xusta, verde, feminista e democrática que representa a Marea Atlántica. Unha Coruña que aposte pola vivenda asequible, a mobilidade sostible e o compromiso ecolóxico”.

BNG: “A mensaxe principal é que A Coruña necesita un cambio de rumbo e que a forza que encarna esa mudanza é o BNG. A cidade precisa un impulso que non pode vir nin de catro máis do mesmo, a vía que representa o PSOE, nin do retorno ao pasado que significa o PP”.

Por Coruña: “Nós aparecemos como espacio de unidade, para levar un revulsivo ao Concello. Somos necesarios para conseguir un goberno valente e transformador, como o goberno de coalición no Estado”.

E ¿Qué tipo de actos harán en la campaña?

PSOE: “Despois do primeiro acto público de inicio de campaña no que contamos coa Vicepresidenta do Goberno Nadia Calviño, durante a campaña faremos actos sinxelos e próximos á xente, na rúa, en todos os barrios, falando cos veciños e veciñas e explicándolles o que fixemos, o que estamos a facer e o que imos facer”.

PP: “Llevamos meses a pie de calle escuchando a los vecinos, para que nos cuenten sus problemas y sus propuestas. En campaña seguiremos en cada calle de cada barrio, para trasladar nuestras propuestas tras este período de escucha activa. También continuaremos haciendo encuentros sectoriales”.

Marea Atlántica: “Priorizaremos os actos cara a cara e a pé de rúa. Teremos presenza todos os días e faremos un esforzo para chegar a todos os barrios e núcleos da Coruña coas nosas propostas. Pero haberá tamén algunhas sorpresa”.

BNG: “A nosa campaña será a continuidade do traballo social que o BNG fai a cotío, moi a pé de rúa, no medio da xente. Moi participativa, como o foi tamén a elaboración do noso programa ou como o están a ser os encontros nas sesións vermú”.

Por Coruña: “Non contamos cos mesmos recursos económicos que o resto dos partidos. Faremos actos modestos, sempre no espazo público, onde podamos trasladar de ti a ti as nosas propostas á cidadanía”.

E ¿Cree que los actos de la campaña decidirán el voto de quien esté aún indeciso?

PSOE: “Cremos que os coruñeses e as coruñesas son persoas maduras e a maioría saben xa cal vai ser a súa opción despois destes catro anos de goberno. Os actos de campaña servirán para poñer en valor os pasos que temos dado neste mandato e seguir dando a coñecer o noso proxecto de futuro”.

PP: “Estas elecciones la van a decidir los indecisos y nuestra campaña a pie de calle nos permite trasladar nuestras propuestas a quienes han votado al PP y lo van a volver a votar, a quienes no le votaron antes y lo van a hacer ahora y también a quienes no lo han hecho nunca y aún no han decidido a quién votar”.

Marea Atlántica: “As enquisas coinciden en que moitas persoas aínda están indecisas sobre que candidatura apoiar. O noso cometido estes días será facerlle chegar as nosas propostas e ideas. Porque ao final, se che gusta o modelo de cidade da Marea, ninguén mellor que a Marea para desenvolvelo”.

BNG: “A enerxía para a mudanza que propoñemos está na propia vitalidade da sociedade coruñesa, a que apelamos desde o noso lema, Forza Coruña, a forza que queremos acompañar desde o Goberno local”.

Por Coruña: “Estamos convencidas de que estas dúas semanas serán claves para trasladar as nosas propostas á cidadanía da Coruña”.