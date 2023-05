Unha campaña electoral é algo tan fermoso como esixente. Os días parecen meses e adoitan comezar cunha planificación da axenda —que o Comité de Campaña elaborou a conciencia— e na que vas ter que facer auténticos malabares para poder chegar a todos os sitios. Spoiler: ao final chegas. O como xa é outra cousa.

E rematas nun día a día con ¿oito? xuntanzas/encontros/vermús / entrevistas/cousasvarias en distintos lugares da cidade, sobre asuntos completamente diferentes, pero necesarios. E comprobas que o corpo-mente humano ás veces pode estirarse ata límites insospeitados. E nun futuro, tamén comprobarás que o teu corpo ten memoria.

De cada lugar que visitas lévaste algo contigo. E tamén das persoas. Unha aprendizaxe a toda máquina na que te empapas da cidade e na que tamén chegas a descubrir cousas que tiñas diante de ti, pero ás que non lle prestabas tanta atención. A túa mirada sobre a cidade cambia, quérela mellor porque a coñeces moito máis.

Nos paseos pola rúa e nos repartos recibes palabras de ánimo e cariño por parte das veciñas, pero tamén desacordos e algunha bronca. Forma parte disto. Recoñezo que sempre tiven unha predilección por charlar coas persoas que pensaban diferente. Ao fin e ao cabo, para iso facemos política: para convencer.

Un dos foros dispoñibles para ese convencer son os debates políticos. Nestes encontros podes atoparte de todo. Dende aquela persoa que leva tantos datos como para defender unha tese doutoral —matando de sono ao auditorio no proceso— como aquela outra que busca o corpo a corpo, a provocación e o desgaste do contrario. Na miña experiencia a segunda opción é a maioritaria. Lamentablemente queda moito por mudar neste modus militari.

Os mitins son pura emoción. As cadeiras no seu sitio que algunha compañeira colocou. O jingle soando. As miradas da xente. Unha chiscadela. Un sorriso. Os nervios excitados no ambiente. A brisa agradable pre-verán. Un último repaso ao discurso. O síndrome da impostora, sempre presente. Poñer voz. Poñer o corpo. Sentir o arroupe de quen te acompaña, o seu calor. A capacidade de soster o aplauso. Os abrazos. E a avaliación posterior, sentada nun banco, acompañada da túa mellor amiga na campaña —e que xa traías da casa— a autoesixencia.

Ser candidata —e feminista— é ter permanentemente a sensación de que o que fas nunca é suficiente. É o reflexo dun sistema patriarcal que nos prohibiu ocupar o espazo público e tomar o poder. E hai que romper con esas barreiras que aínda existen, internas e externas, para procurar que as que veñan detrás atopen un camiño máis despexado.

