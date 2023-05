Candidata a representarte, a elevar tu voz y tus reivindicaciones, en definitiva, a servirte.

Todo esto instaló en mí el vértigo de tanta responsabilidad y el pudor de colocarme por unos días en el centro de todas las miradas …y también de todas las críticas.

Pero, aun así, estaba convencida de que mi trayectoria profesional —tras años de experiencia en la empresa privada y en la administración—, junto con mi clara vocación de servicio público y la pasión, esa pasión que siempre mueve montañas, y el amor por mi ciudad, podían ser útiles para impulsar esta ciudad al Olimpo y conseguir que el resto del mundo viera lo que yo ya siento: A Coruña es la mejor ciudad del mundo para vivir.

Los días de campaña se viven intensamente, pero como se dice coloquialmente “a estas alturas está prácticamente todo el pescado vendido”. Soy de las que creen firmemente que a la política (a la gestión pública) se debe llegar aprendida. Se llega a aportar lo mejor de una misma, que no solo puede ser voluntad. Y eso que aportas no se enseña, ni en tres meses ni en 15 días de campaña.

Yo fui candidata y dediqué más de año y medio a conocer a coruñesas y coruñeses, a que me conocieran a mí y que conocieran la ciudad con la que soñaba. Recuerdo todos esos días, no solo los de campaña, por su intensidad. Multipliqué las horas del día para poder escuchar a todas las personas, quitándole horas al sueño y a la familia. Recibí el cariño de una gran mayoría y las críticas de pocas. Soy consciente de que las había, pero en A Coruña somos personas educadas y aplicamos aquello que cantaba “El último de la fila”: Si lo que vas a decir, no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir”.

Yo fui candidata y, hace más de 4 años, me eché a surfear en este mar de las elecciones, un mar que, en esos casi dos años de altísima intensidad, resultó ser cambiante e impredecible. Surfeé todas las olas lo mejor que supe, pero llegando al final, tocó vivir una ola, más propia de Mundaka que de la ensenada del Orzán y el resultado ya lo conocéis.

Yo fui candidata y tuve la fortuna de tener conmigo un gran equipo que creyó en mi como líder de un proyecto de ciudad, proyecto que, por cierto, ilusionó a una importante mayoría de coruñeses. Por eso quiero acabar dándole las gracias de todo corazón a quienes me acompañaron en ese camino y a quienes soñaron conmigo una Coruña mejor.

Beatriz Mato fue la candidata a la Alcaldía en 2019 por el Partido Popular