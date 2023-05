El nuevo centro social de Vilarrodís, en la parroquia de Oseiro, comenzó a funcionar al final de esta semana, ya con la campaña electoral en marcha desde la medianoche de este viernes. El Gobierno local informa de que los técnicos de obras recibieron el proyecto terminado por parte de la empresa adjudicataria esta misma semana y lo abrieron de inmediato para que los vecinos puedan hacer acceder a su uso y disfrute en horarios de mañana y de tarde.

Señalan desde el Ejecutivo que el Concello recepciona obras de este tipo todas las semanas, debido a que el capítulo de inversiones en esta materia supera los 25 millones de euros anuales durante los últimos ejercicios. Apuntan que estos trámites no se pueden interrumpir por el periodo electoral porque resultarían perjudicadas las empresas, que no cobrarían las labores prestadas, y los vecinos, que no podrían hacer uso de las infraestructuras durante los dos meses: el del periodo de sombra electoral y el de los propios comicios.

Los diferentes candidatos a la alcaldía se han posicionado al respecto de la entrada en funcionamiento del recinto. La líder del PSOE de Arteixo, Patricia Boedo, celebró que se haya culminado la construcción del centro social “después de 12 años de espera”. Sin embargo, recalca que en su partido se encuentran “bastante indignados y preocupados por la apertura del centro en plena campaña electoral”. Aluden a que se trata de “puro electoralismo” por parte del alcalde y candidato del Partido Popular, Carlos Calvelo. “Está claro que sin dotación de personal o un programa de actividades no sirve de nada más que para justificar la ejecución de un presupuesto al final del mandato”, indicó Boedo. Los socialistas destacan su malestar por el uso que el PP hace de este edificio público “que no se ha puesto a disposición de ningún otro partido político como espacio electoral”. Los populares tienen previsto un acto de campaña en este recinto el próximo sábado, 20 de mayo, a las 20.00 horas.

Alternativa dos Veciños comparte la idea de que la apertura responde a motivos electoralistas. “El Gobierno municipal no respeta la prohibición de actos de inauguración y propaganda institucional hasta el 29 de mayo”, critican desde la formación vecinal que encabeza Noelia Martínez. El candidato de Podemos por Arteixo, Xosé Lois García tiene constancia de que una parte de los vecinos de Vilarrodís “no creían conveniente poner el centro en la misma ubicación que la guardería”, aunque el Ejecutivo local acordó en el pleno situarlo en espacios compartidos con el centro educativo.