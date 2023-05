“Agora non pactaría con Alternativa, unha acaba estrañada de moitas actitudes”

Termina un mandato complicado marcado pola pandemia.

Si, totalmente, condicionou case todo o mandato. Fai só quince días que se decretou o fin da pandemia.. E con todo, nin tan mal. Viámolo estes días, queres condensar o feito nunhas páxinas e non dá. E iso a pesar das dificultades. A nivel de persoal foi unha época complicada, de moito estrés, tivemos que enfrontarnos a algo totalmente novo, no que ninguén tiña experiencia. A pandemia marcou moito o mandato.

Entre os asuntos que quedaron relegados sobresae un, o plan xeral. Na entrevista da anterior campaña dicíame que este mandato ía ser o do plan xeral. Non foi así.

Si, é certo, dixen que debía ser o mandato do plan xeral, pero era inviable porque a cabeza e os esforzos tiñan que estar centrados no que tiñan que estar. Unha vez que a cousa se foi tranquilizando e recuperamos certa normalidade retomamos de novo o PXOM e está practicamente a punto, pero non podiamos aprobar inicialmente un documento que non conta coa documentación e os informes necesarios. Hai que ser garantista.

Pero non era posible avanzar algo máis?

Non, iso diranche algúns que non lles tocaba xestionar a pandemia e que só estaban ao seu, dígoo así de claro. Pola miña banda estaba a todo.

¿O di polo seu socio?

Si. En 2020 non era o momento de poñerse a falar do plan xeral, era inviable. Non tería escusa se isto da pandemia non pasara, pero pasou.

É evidente que a relación entre socios non é a mesma que no anterior mandato. Arrepíntese de non ter pactado co BNG?

Non me podo arrepentir porque naquel momento pareceunos a situación normal. Viñamos de estar traballando dous anos xuntos e tiñamos proxectos avanzados en común. Falabamos, acordábanse as cousas… E a proba é que aprobamos moitísimas cousas, a pesar da pandemia. Non me debo arrepentir, para Bergondo foi positivo. Pero desde hai uns meses parece que todo o que fai a Alcaldía está mal. O que non vale é dicir que o que está mal é por culpa da alcaldesa e o que está ben é porque nós estamos aquí. Home, se formo parte dun goberno será para o bo e o non tan bo. É certo que a relación se foi arrefriando aos poucos.... digamos que a relación é complicada a día de hoxe.

Se se repetisen os resultados de 2019, pactaría de novo con Alternativa dos Veciños?

Agora non. Non pactaría. E os meus compañeiros tampouco o entenderían. Non é unha decisión que me corresponda só a min, pero sería moi complicado, unha acaba estrañada de moitas actitudes.

De que sente máis orgullosa?

Como foi un mandato tan atípico, de nada en específico e, ao tempo, de que a pesar da pandemia puidésemos executar ao final tantas obras e levar tantos servizos.

Dalgunha obra en concreto?

Si, de que por fin vaiamos executar A Senra, diso moitísimo. Ou da senda na estrada de Cambre. Tamén síntome orgullosa de que por fin estean as obras da Nacional VI, de que Cortiñán vaia para diante, de que O Regueiro por fin desbloquéese… Agora, despois dun mandato complicado ábrense posibilidades a través de fondos que che fai pensar, vale, é que as oportunidades veñen agora, é cando pode vir a pasta.

Pensa que o que vén pode ser un mandato decisivo para Bergondo, entón?

Si.

Un desenrolo que non acaba de saír adiante é o de San Cidre...

Non, non, non, diso nada

Refírome a que non trascenden avances, non a que o expediente non se mova nos despachos...

Segue nos despachos, pero non por culpa do Concello. A aprobación provisional podería estar feita se non fose por un informe da Axencia de Infraestruturas, que impuxo condicionantes que non se poñían ao principio simplemente porque cambiaron os técnicos. Nós estámoslle dando caña, pero cando che cambian as regras do xogo a metade do partido é complicado volver encaixar todo.

Juan Fariña | Concelleiro de Urbanismo e Medio Ambiente e candidato de Alternativa

“A alcaldesa bloquea os meus proxectos, é un boicot para tentar que quede mal coa xente”

Dicía hai catro anos que o principal reto do mandato era o plan xeral: “Seríamos un Concello fracasado de non aprobalo”. O mantén?

Non só mantéñoo, afirmo que somos un Concello fracasado neste sentido, non aprobamos nin inicialmente o plan, seguimos en fase borrador. A mesma que fai catro anos.

Vostede leva as rendas de urbanismo, que grao de responsabilidade asume neste fracaso?

O que é planeamento urbanístico é competencia de Alcaldía, eu levo disciplina, licenzas e máis. Pero si que teño responsabilidade por non azuzar o que tiña que azuzar a Alcaldía. Durante o período que coincide coa pandemia a alcaldesa non quixo mover absolutamente nada do plan a pesar de que lle insistín varias veces. Iso é responsabilidade absoluta de Alcaldía, pero é certo que non fomos o contundentes que tiñamos que ser con esta muller para que espabilara.

Ela di que non era o momento, que a prioridade era a pandemia.

Entendo que a prioridade era a pandemia, evidentemente, pero os alcaldes non son os conselleiros de sanidade, non como para apartar todo o demais e durante dous anos adicarse en exclusiva a algo que compete en catro cousas aos concellos.

O qué é evidente que a sintonía xa non é a de que hai catro anos...

Non hai esa sintonía desde hai tempo. Duns meses para acá a situación é de bloqueo e mesmo paralización de obras e proxectos que eu quero sacar adiante e que a alcaldesa bloquea sistematicamente.

Pero pensa que é un boicot?

Total e absolutamente. É un boicot para tentar que eu quede mal coa xente, cos veciños.

E por que seguen no goberno?

Estou a falar destes últimos meses. Antes había algunhas friccións ou desacordos, pero duns meses a esta parte é brutal e non ten sentido deixar o Goberno a cinco meses das eleccións, xa lle gustaría a ela.

Se se repiten os resultados, pactaría de novo co PSOE?

A día de hoxe algo así é altamente improbable por non dicir case imposible. De todas as maneiras nós esperamos ser a forza máis votada e a partir de aí falaremos do que haxa que falar. O que teño claro é que os nosos hipotéticos pactos serán en posición de fuerza maioritaría.

E se non é así?

Se non é así, para casiña. Tamén digo que o PSOE teñe outros obxectivos de pactos desde hai tempo.

Refírese ao BNG?

Si, ao longo deste mandato houbo un trato especial co BNG e nos últimos meses ese trato exquisito percíbese aínda máis. Creo que xa o teñen pactado se lles dan os números. E o outro partido en liza, o PP, creo que se deixaría querer polo PSOE.

Tamén podería haber un pacto PP con Alternativa...

Mire, é algo que ese señor ofrecíame fai cinco meses, pero eu cun PP en mans desta persoa cualifico como absolutamente imposible calquera tipo de entendemento.

E con outra non?

No PP había xente válida que foi laminada por este señor. Calquera dos que houbo son mellores. Eu prevexo que se vai a pegar un trompazo e entendo que desde a dirección provincial daranlle a patada no cu.

Iso facilitaría un pacto?

Sería un futurible unha vez déanse unha serie de circunstancias. Tampouco me desagraría pactar co BNG, é unha posibilidade pola que non me preguntou.

Manuel Fafián | Edil y candidato por el PP de Bergondo

“Creo que por fin hay un hartazgo de este gobierno de coalición”

¿Se llevó un chasco en 2019 con los resultados? Al final no se rentabilizó la integración de Veciños en el PP. ¿Qué conclusiones sacó?

En 2019 no era el momento bueno para el PP, bajó en todo el mapa gallego. Es cierto que la unión del PP y Veciños no fue tan bien como esperábamos. Y también que a alguna gente no le gustó el pacto, aunque fueron los menos.

¿Qué sensaciones tiene ahora?

Tengo la sensación de que por fin hay algo de hartazgo de este gobierno de coalición. Y más ahora, visto lo que ha sucedido con los socios de gobierno. Tras seis años gobernando se matan entre ellos. A diez días de las elecciones no han bacheado ni siquiera las parroquias, vas por las carreteras y cuidado, porque la maleza llega hasta la mitad.

¿Cree que esas fricciones pueden impulsar al PP?

Al PP y a cualquiera que no sea del equipo de gobierno. Me pongo en la piel de un vecino y me preguntaría qué han hecho en todo este tiempo. Después de repetir a bombo y platillo que iban a aprobar el plan general, no sale y aún encima parece que uno tenía mucha prisa por sacarlo para desacreditar al otro. Hombre, todo eso evidencia que las cosas no se han hecho nada bien.

Todo apunta a que ningún partido va a lograr la mayoría absoluta. ¿Ve posible un pacto con Alternativa dos Veciños?

No, veo imposible pactar con una persona que durante mucho tiempo ha estado plantando fuego, diciendo que los malos éramos los de fuera y que él era el gurú, el que más sabía, el que más trabajaba y que no ha hecho nada más que enterrar a los que están a su alrededor, incluidos sus socios. Yo creo que no está en el ADN de ninguno de los dos. ¿Para qué vas a pactar con alguien que ha demostrado su falta de coherencia y lealtad?. Cuando Veciños pactamos con el PSOE y vimos que no funcionaba, nos fuimos. Esta persona, sin embargo, ha estado cobrando todos los meses, y bien, y siguen sin hacerse las cosas clave del Ayuntamiento.

Si logran formar gobierno, ¿cuáles serían sus prioridades?

Empleo, atención a los mayores y urbanismo. El 27% de la población de Bergondo tiene más de 65 años, va siendo hora de que tenga un centro de día. El plan general ni siquiera recoge los terrenos. En urbanismo, el Gobierno local ha contado grandes mentiras. No puede decir que los núcleos se ampliarán mucho, no es cierto. Tampoco han definido la ampliación del polígono y es clave para el crecimiento económico. Para nosotros es vital crear empleo. Otra cosa más que llevamos son rebajas o eliminación de impuestos. A los autónomos, la rebaja del IBI. Para todos los vecinos, la eliminación de la plusvalía y para la gente que va a ser papá o mamá una asignación de tres mil euros por cada niño que nazca y se empadrone en Bergondo.

Tres mil euros non es mucho para un concello con Bergondo?

Algo tenemos que hacer para fijar población y ayudar a las familias, que ya bastante mal lo han pasado. El dinero en el banco no hace nada, mejor invertirlo en la gente. Nosotros proponemos una ayuda e 3.000 euros, a partir de ahí que sea lo que Dios quiera. No podemos prometer mucho más, sería irreal.

David Carro | Concelleiro e candidato polo BNG

“O que temos claro é que non imos entrar en ningún goberno que non lideremos”

Como describiría este mandato que acaba?

Pois un pouco perdido. Sempre digo que temos un goberno diésel, non acaba de arrincar. Nós queremos cambiar polo menos para un híbrido [ri]. Seguimos igual que fai catro anos, segue habendo mogollón de remanente, todos os anos seguen sobrando cantidades importantes de recursos e seguimos igual. Si, fixeron o mantemento básico, pero grandes cambios non se aprecian.

E cales son máis urxentes?

O plan xeral, aínda que estivésemos en pandemia podíase aproveitar para sacar adiante papeleo igual. E despois, varias obras. Para Lubre, por exemplo, foron outros catro anos sen saneamento por emperrarse en facelo dunha maneira que lles advertimos que ía ser complicada, nós e a veciñanza.

Dicía hai catro anos que ou PSOE tiña que cambiar moito de actitude para un pacto de goberno. Nos plenos percíbese un achegamento por parte dos socialistas...

É certo que van sacando algunha iniciativa das que pedimos, aínda que mínimas. Polo demais, a relación é de respecto institucional, por dicilo así.

Ve máis mimbres para un pacto?

Agora ten que falar a cidadanía e dependendo dos resultados que se dean xa se verá. O que temos claro é que non imos entrar en ningún goberno que non lideremos. A partir de aí....

O BNG ten agora un concelleiro. Ten boas expectativas, logo?

Si, bastante mellores. Somos unha forza claramente en ascenso. Cada vez máis xente achégase ao noso proxecto, de feito na nosa candidatura pódese ver que houbo renovación e un cambio xeracional. Creo que demos un salto importante.

Cales van a ser as prioridades do BNG no próximo mandato?

Completar o saneamento e finalizar o plan xeral, que é fundamental para ter chan dotacional. E despois infraestruturas sociais e deportivas. O centro de día do que levamos falando desde fai unha chea de anos, creo lembrar que o PSOE xa o prometía en 2003 e non hai nin o terreo. Falamos dunha piscina, de implantar a fibra óptica, polo menos tentar faciltiarlo. Tamén temos un proxecto para unha liña de bus municipal e outro para aproveitar a parcela municipal do polígono para unha piscina.