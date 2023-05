Es habitual que, en toda ciudad que experimenta un crecimiento como el que ha protagonizado A Coruña en los últimos años, haya barrios que se queden atrás en las prioridades de los sucesivos Gobiernos locales. Así lo sienten, al menos, algunos de sus vecinos, que perciben que se presta menos atención a sus necesidades que a las de los residentes en distritos más céntricos.

Es el caso de los vecinos del Agra do Orzán, que sitúan en la ausencia de zonas verdes y lugares de esparcimiento en uno de los barrios más densamente poblados de Galicia como su carencia más acuciante. “En A Coruña hay una gran escasez de zonas verdes, y nuestro barrio es un paradigma de eso. Somos 30.000 personas en medio kilómetro cuadrado con mínimo espacio público”, lamenta la presidenta de la asociación de vecinos Entrepeñas, María Gutiérrez, que apoya en datos su reivindicación: “somos 60.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y A Coruña tiene de media entre 6.000 e 7.000”, enumera. Una vecindad numerosísima que solo dispone, en su barrio, de dos zonas peatonales amplias en las que pasar el tiempo: la calle Barcelona, eje comercial del distrito, y la plaza de As Conchiñas, en la que el espacio, puntualizan, no permite grandes esparcimientos.

“En la última reforma, dotaron a la plaza de tanto mobiliario entre parque infantil, pérgola, bancos, asientos, que ya no hay sitio para nada, hasta el punto de que en la fiesta del barrio no podemos ni poner ahí el palco”, señala Gutiérrez, que añade que el déficit de espacios públicos abiertos al disfrute de los residentes excluye al barrio de ser escenario de algunas iniciativas municipales, como el A Coruña en forma, una actividad deportiva que no pudo celebrarse en el barrio debido a la falta de un lugar adecuado. El tráfico de agitación que sufre el Agra es símbolo, alertan, de otro de sus problemas: las malas conexiones en transporte público con polígonos industriales en horas punta, que obliga a los trabajadores a depender en exceso del coche particular en un distrito con poco espacio de estacionamiento. “Las frecuencias de bus no están adaptadas a las necesidades de la población. Si hubiese autobuses en las horas de entrada y salida a los polígonos, no necesitarían el coche particular”, reflexiona la presidenta vecinal, que señala la falta de limpieza o el mal estado del mobiliario y las aceras como otros problemas que sufre el Agra.

Coincide en este punto los vecinos de O Ventorrillo, que piden, en palabras del presidente de su asociación vecinal, José Ángel Souto, una “renovación integral” de algunos de los equipamientos del barrio, como el parque de juegos situado frente a la escuela infantil, o el área biosaludable del depósito de aguas. “Son espacios muy usados y que están bastante degradados. Los bancos, del uso, están enterrados en la arena, lo que supone dificultades para la gente mayor. Toda esa zona necesita una mejora”, señala Souto. Los vecinos apuntan a las necesidades de otro de los espacios de uso y disfrute de los residentes, la plaza de Salvador de Madariaga, que precisa de un mantenimiento constante que no ha sido todo lo periódico que debería en los últimos tiempos. “La poda de la vegetación tiene que mantenerse e el tiempo, porque las ramas son tan altas que se acercan a las casas. En la misma plaza está el skate park, que también necesita una pequeña reforma. Los usuarios nos dicen que no se puede patinar bien, y esa sería una buena mejora”, repasa Souto. El entorno de las casas de Franco es otro de los puntos que, a juicio de los vecinos, más necesitado está de un puesta a punto debido al mal estado del entorno: “El arbolado está deteriorado, incluso suben animales. Necesita una mejora del asfaltado y de la limpieza”, precisa el presidente vecinal. La zona de A Silva, matizan, merece un capítulo aparte, pues se trata de un lugar que “necesita algo más que un lavado de cara”. “A Silva requiere proyecto integral que abarque asfaltado, aceras, comunicaciones... hay vecinos ahí que no tienen ni fibra de internet”, alerta Souto. Los vecinos, por último, proponen que se apueste por la dinamización cultural del barrio a través de iniciativas que pongan en el centro la propia idiosincrasia del distrito, ligado al florecimiento de la cultura urbana en A Coruña. “Nos gustaría que se estudiase un festival de arte y deporte urbano en el barrio. Somos zona de deporte urbano, de graffitti, hemos sido pioneros en esto. Sería una buena propuesta”, señalan.

Propuestas de los partidos:

PSOE

Tenemos el acuerdo con la AEMET para la apertura del parque del Observatorio. En el corto plazo, tenemos previsto mejorar la accesibilidad entre Peruleiro y calle Barcelona y la zona infantil junto a la escuela infantil del Ventorrillo. Pondremos en marcha un plan director para el Agra. La reurbanización del espacio público en torno a las Casas de Franco también se ejecutará de modo inmediato. En I Ventorrillo, en Agrela, mejoraremos la seguridad con la instalación de dos nuevas rotondas.

PP

Coordinación de policía nacional y local para mejorar la seguridad ciudadana. Desarrollo del parque del Observatorio. Nuevo centro sociocultural. Obras de mejora en calle Barcelona, Julia Minguillón, Agra del Orzán, Páramo, Gramela, Andrés Gaos, Comercio, Villa de Cee, Aiuún, Alfredo Tella, María Bergondo, Antonio Pereira Ríos y Casas de Franco. Pavimentación de caminos y aceras en Cances y A Silva.

Marea Atlántica

Abriremos o parque do Observatorio, mudando o PXOM para que teña a maior superficie posible. En paralelo, plantaremos árbores e naturalizaremos os espazos dispoñibles na Agra e no Ventorrillo. Mellora de accesibilidade na avenida das Conchiñas, a contorna da rúa Vila de Cee e nas escaleiras do Camiño do Pinar, no Peruleiro. Conservaremos e impulsaremos as hortas urbanas da Agra. E lanzaremos programas de intervención social para atender os problemas de convivencia.

BNG

Levaremos un Plan de rehabilitación para a Agra cunha oficina de rehabilitación no barrio. Executaremos o Parque da Agra. Comprometémonos a que haxa limpeza diaria. Acondicionaremos as beirarrúas e os pasos de peóns. Reformaremos o cruzamento de Mosteiro de Caaveiro. Programaremos máis actividade no Ágora. Acondicionaremos e melloraremos o parque Salvador de Madariaga. Dotaremos os dous barrios de espazo público para as adolescentes.

Por Coruña

Daremos máxima celeridade á execución das obras acordadas coa AEMET para a apertura dos xardíns do Observatorio á vez que mantemos o noso compromiso coa redución da edificabilidade e a preservación do Camiño do Pinar. Crearemos un corredor verde e paseo, entre o Parque de Santa Margarida e a praza das Conchiñas (avenida da Gramela, rúa San Mateo e Perpendicular a San Mateo).