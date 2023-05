Los candidatos a gobernar desde el 28 de mayo coinciden en que la mayor transformación que experimentará la ciudad en los próximos años pasa por la reordenación de los muelles interiores, parte de ellos (Trasatlánticos, Batería, Calvo Sotelo) abiertos por el Puerto en el mandato socialista y con usos nuevos (culturales, de ocio) que no son portuarios. Pero quedan más acciones, planteadas durante el Gobierno anterior de Marea y perfiladas en el actual a través de un estudio universitario del que aún no han salido actuaciones concretas, ni para los muelles ya abiertos al uso público ni para los que aún no lo están (San Diego). Si se le pregunta a los principales aspirantes por lo que proponen para la fachada portuaria son muchas más las coincidencias que las diferencias, varía la forma de materializarlas. Zonas verdes y equipamientos culturales son las iniciativas que dominan.

PSOE. Falta concreción en el programa socialista sobre los cambios que se esperan. “Será el mandato en el que se diseñe la apertura definitiva de los muelles interiores y en el que será posible materializar la inmensa oportunidad que supone abrir la ciudad hacia sus antiguos muelles para una nueva transformación histórica”, indica, con alusiones al “apoyo a la pesca, con más espacios y una nueva relación mucho más abierta a la ciudad de las instalaciones portuarias”. Aplaza a 2027, cuando finalicen las concesiones en San Diego, el desarrollo de “equipamientos, zonas verdes y vivienda de protección pública” en esa zona. No alude el Gobierno socialista al gasto de la administración local en estos terrenos para garantizar la titularidad pública, ya que considera que no debe pagar por ellos por el aumento de ingresos del Puerto, pese a que lo propuso en el verano de 2021.

La creación de un consorcio para gestionar los muelles y su integración urbana, una “gran zona verde” en Calvo Sotelo y Batería, rutas de transporte público, carril bici, aparcamientos disuasorios y una terminal de transporte marítimo para conectar concellos a través de la ría son las propuestas de Marea para el borde litoral. Con la obligación de que participen los ciudadanos: “La mayor transformación urbana que tendrá A Coruña en este siglo no puede hacerse de espaldas a la gente”. El candidato, Xan Xove, recuerda que “se demostró que no era necesario vender los muelles para abrirlos al uso público”, como demuestra por ejemplo la programación de exposiciones en la nave de Batería (Lindbergh, Meisel) y la instalación de atracciones de recreo (la noria el pasado verano). BNG. “Puerto vivo”, proclama la candidatura nacionalista que encabeza Francisco Jorquera, para que no toda la actividad portuaria se traslade a punta Langosteira. Como Marea, demanda un consorcio gestor entre administraciones, así como la condonación de la deuda o una fórmula equivalente por la construcción del puerto exterior que no se consiguió en los dos últimos mandatos. “Si hablamos de los espacios que queden liberados de actividades portuarias, las prioridades son recuperarlos para uso y disfrute de la ciudadanía creando áreas verdes, equipamientos públicos y aprovechando las infraestructuras existentes para abordar soluciones a los problemas de movilidad a escala metropolitana (ferrocarril de cercanías, intercambiador de buses, transporte marítimo…)”, apunta el BNG.

