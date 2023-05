Los principales candidatos a la Alcaldía de A Coruña en estas elecciones municipales responden a preguntas de los vecinos en 'Tengo una pregunta para el candidato'.

Luis Manuel Gurriarán: Cal é o seu modelo urbanístico e de mobilidade?

Inés Rey, PSOE: Las peatonalizaciones han demostrado ser un acierto no ahora, sino desde el principio. Todas aquellas que se pusieron en marcha ya el siglo pasado llegaron para quedarse. Ningún vecino quiere que regrese el tráfico de una calle de la que se ha retirado. Este mandato, de forma consensuada con los vecinos, peatonalizamos o ampliamos el espacio peatonal en 30 calles, y en todas ha mejorado la calidad de vida. En esa línea seguiremos actuando con el convencimiento profundo de que los ciudadanos quieren una ciudad más amable en la que vivir, con más zonas verdes. Al mismo tiempo seguiremos desarrollando los polígonos que estaban pendientes desde hacía años ofreciendo más vivienda y más servicios. En este mandato se terminó el de Náutica, una zona que estaba en pésimo estado y ahora es un nuevo espacio donde poder estar. Y lo mismo en Xuxán: de un descampado pasó a ser un barrio. El puerto es también una inmensa oportunidad para los coruñeses. Se han abierto parcialmente los muelles de Batería y Calvo Sotelo. En el próximo mandato se consolidará esa apertura dedicando esos espacios a uso exclusivamente público, y empezaremos a diseñar el futuro de San Diego, una zona inmensa que permitirá a la ciudad crecer hacia un espacio de una calidad única en el que tendrán cabida la actividad productiva, los equipamientos, la zonas verdes…

Miguel Lorenzo, PP: El ayuntamiento liderará el desarrollo de esta nueva zona de la ciudad junto con la Xunta y la Autoridad Portuaria. En Batería y Calvo Sotelo, llevaremos la Marina hasta la plaza de Ourense y los jardines de Méndez Núñez hasta el mar. Las decisiones sobre movilidad pasan por aprobar un plan de movilidad consensuado con los vecinos.

Xan Xove, Marea Atlántica: Os peiraos deben ser públicos, con uso e xestión pública, e conectarse á cidade. As peonalizacións deben seguir, pero sempre da man de alternativas de mobilidade que faciliten deixar o coche na casa.

Francisco Jorquera, BNG: As peonalizacións son marca propia dos concellos onde goberna o BNG. Cómpre solucionar o problema da débeda do porto, os peiraos teñen que manter actividade económica (pesqueira, de contedores, I+D+i), servir para mellorar a mobilidade (mar, ferrocarril e bus), para construír equipamentos públicos culturais educativos ou residenciais, zonas verdes e de lecer.

José Manuel Sande, Por Coruña: Traballaremos por unha cidade que poida entenderse na súa escala metropolitana, e para iso é preciso protexer e recuperar o bordo litoral, así como recuperar os espazos portuarios para a cidadanía, coa introdución de usos culturais e deportivos con equipamentos públicos de apoio.

Herminio Carballido: Que van facer para ter a cidade máis limpa e polo aforro da auga?

Inés Rey, PSOE: Quien recuerde cómo estaba esta ciudad hace cuatro años sabe que la situación ha mejorado sensiblemente. Queda trabajo por hacer y lo estamos haciendo porque queremos mejorar mucho más la limpieza. Un ejemplo de ámbitos en los que hemos mejorado mucho es en la limpieza de pintadas: borramos más de 25.000 en paredes donde los grafitos llevaban décadas.

Miguel Lorenzo, PP: Un plan de choque de limpieza y mantenimiento durante 4 años para mejorar todos los barrios, con actuaciones semanales que coordinen a todos los servicios municipales relacionados con calles, aceras, señalización, mobiliario urbano, iluminación, pintadas, fuentes, parques y jardines, etc, y una campaña continuada de sensibilización y concienciación ciudadana.

Xan Xove, Marea Atlántica: Inés Rey contou cun novo contrato de limpeza herdado da Marea Atlántica, con mellor servizo, pero nunca o aplicou na súa totalidade. Farémolo nós a partir do 28 de maio.

Francisco Jorquera, BNG: A concesionaria da limpeza viaria non está a cumprir as obrigas do contrato. A investigación sobre prácticas irregulares no servizo ten que levarse até as últimas consecuencias, incluíndo as eventuais responsabilidades das concesionarias. Cómpre facer campañas de concienciación e civismo e multar a quen tira lixo na rúa en vez de nas papeleiras ou non recolle as defecacións dos cans.

José Manuel Sande, Por Coruña: Vai haber un control estrito dos servizos de limpeza e dos programas educativos ao respeito, considerando prioritaria a solución deste problema.

Juan Agrelo, jubilado: ¿Cuáles son sus planes para potenciar el pequeño comercio?

Inés Rey, PSOE: Este Gobierno puso en marcha medidas pioneras de apoyo al comercio durante la pandemia, creando los bonos de consumo (no se habían hecho nunca en A Coruña) para el comercio, la cultura, la hostelería, el taxi, las academias y las peluquerías. Tuvieron una gran acogida y a día de hoy tenemos aún bonos activos. Seguiremos apostando por incentivar el consumo en el comercio local mediante planes de bonos. Además, seguiremos renovando los mercados. En este mandato fueron San Agustín y Adormideras, y en el próximo estarán rematados Monte Alto (ya está en obras) y Santa Lucía. Además, crearemos centros de distribución para facilitar el comercio en la ciudad y un asunto que aunque parece tangencial es importante: seguiremos humanizando calles porque las actuaciones que hemos llevado a cabo demostraron que allí donde se mejoró la calidad urbana abrieron nuevos negocios.

Miguel Lorenzo, PP: El comercio local da luz y vida a nuestros barrios, crea riqueza y genera empleo. Pondré en marcha un plan integral de apoyo y modernización, con ayudas y rebajas de impuestos; formación; compra online; bonos para compras y descuentos en parkings para clientes. También un potente programa de turismo, cultura y fiestas para atraer miles de visitantes a nuestra ciudad.

Xan Xove, Marea Atlántica: Reactivaremos o programa Mover os Baixos, para recuperar os locais baleiros con novos negocios, e fomentaremos con bonos o consumo no comercio de proximidade.

Francisco Jorquera, BNG: Faremos campañas de fomento da compra no comercio local, axudaremos á súa modernización, impulsaremos o censo de locais baleiros e un banco de locais comerciais en alugueiro a prezo taxado, aumentaremos espazo para a carga e descarga, axilizaremos no máximo das licenzas de apertura e de traspaso. Impulsaremos a taxa Amazon.

José Manuel Sande, Por Coruña: Fundamentalmente haberá tres eixos de reactivación económica, un especificamente dedicado ao comercio local: reindustrialización a través de empresas asociadas a I+D; difusión da agricultura ecolóxica; promoción do comercio de proximidade. Crearemos tamén unha Oficina de asesoramento ao emprendemento.

María del Carmen Varela, administrativa: ¿Van a humanizar y poner más verde en las calles de los barrios?

Inés Rey, PSOE: En este mandato el Ayuntamiento aplicó a rajatabla una norma: en todas y cada una de las obras de reurbanización que se llevaron a cabo en las calles de la ciudad se plantaron árboles y zonas verdes. Superamos los 1.000 árboles por año y superamos los 75.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes. Nosotros proponemos aplicar la norma 3-30-300: que cada vecino vea al menos 3 árboles desde su ventana, que su barrio cuenta al menos con un 30% de espacios verdes y que todas las personas tengan un parque de calidad a no más de 300 metros de sus casas.

Miguel Lorenzo, PP: Impulsaré un Plan de Mejora de Parques y un Plan Integral de Modernización de los barrios, que incluye más zonas verdes, porque han estado abandonados los últimos ocho años. El Gobierno municipal ha sido incapaz de invertir más de 180 millones de euros de los presupuestos municipales para obras en los barrios y esto no puede volver a suceder existiendo tantas carencias.

Xan Xove, Marea Atlántica: É unha das nosas prioridades, para vivir mellor e conter o cambio climático. Plantaremos árbores e levaremos zonas verdes a todos os barrios.

Francisco Jorquera, BNG: Reverdeceremos a cidade. Cumpriremos un dos eixos da filosofía das transformacións no espazo público que caracteriza os gobernos do BNG: que os resultados desas obras sexan de calidade, iso implica zonas verdes que fan que a cidade teña mellor calidade ambiental: absorben CO2 e dan sombra.

José Manuel Sande, Por Coruña: A vida non pode ser sostible sen unhas comunidades locais viables. Convertiremos a nosa cidade nun lugar sostible, onde toda a cidadanía goce dunha digna calidade de vida, sen perxudicar ao medio ambiente., a través de varias accións sistemáticas.