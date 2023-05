Corría o ano 2007 e as compañeiras e compañeiros da asemblea local do BNG confían en min para ir na lista das eleccións municipais. Así que, naquela primavera, comecei a poñerme detrás dun atril para contar as propostas das nacionalistas para transformar o concello da Coruña. E o primeiro día xa perdín os papeis. O mitin era en Durmideiras, ía algo de frío, chovía e un refacho de vento levoume as follas. Empezaba ben, as xornalistas tiveron que axudarme a apañar os papeis do chan. Despois dese inicio accidentado comezaba a campaña para facer chegar a toda a cidade a necesidade de políticas transformadoras, que desde a escoita activa, falando coa xente e cos colectivos, puidésemos gobernar esta cidade e contribuír a un futuro máis cohesionado e máis equitativo, porque os concellos son a administración máis próxima e máis acaída para adoptar solucións ás súas veciñas e aos seus veciños.

O Bloque Nacionalista Galego tíñao claro naquel momento, e segue téndoo agora, que desde o ámbito municipal, pode levarse a iniciativa e apoio para axudar a superar a crise, afortalando os servizos públicos básicos e con medidas eficaces para corrixir as desigualdades sociais. Naquela campaña na que fun candidata, e noutras que viñeron despois, moito expliquei que o coñecemento do propio, a confianza no que somos e no que sabemos, a normalización da lingua galega, o apoio a creadoras e creadores, debía ser un obxectivo preferente, transversal e central da acción dos concellos. As miñas compañeiras e compañeiros falaron do dereito a vivenda, de urbanismo pensado para as persoas, de mocidade, de igualdade, de emprego ou de deporte… Logo, aqueles case 25.000 votos conseguidos, permitiron conformar un goberno de coalición para gobernar esta cidade, e creamos unha concellaría de Igualdade e Participación para poñer no centro a democracia participativa da cidadanía; para facer da igualdade un eixo vertebrador das políticas municipais; creamos unha concellaría da mocidade para construír novos espazos e para dar resposta ás necesidades da xente moza; afortalamos o deporte de base; contribuímos de xeito decisivo a unha cidade máis amable con intervencións no espazo público; traballamos por políticas de emprego que axudaran a paliar a crise económica que comezabamos a sufrir. Desde a área de Cultura que a min me correspondeu traballamos para realizar unha política cultural enraizada no país que contribuíra ao noso autocoñecemento e autovaloración como pobo. Partindo da nosa idea da cultura como un dereito, desde o concello impulsamos e propiciamos unha oferta cultural ampla e con vocación maioritaria. Unha campaña vale para saber das necesidades da cidadanía, para explicar as túas prioridades, para coñecer e que te coñezan... niso están a traballar as persoas que conforman a lista que encabeza Francisco Jorquera. María Xosé Bravo foi candidata polo BNG e concelleira de Cultura durante o goberno de coalición (2007-2011)