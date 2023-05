“O BNG non confunde a cultura co espectáculo”. O candidato do BNG á Alcaldía da Coruña, Francisco Jorquera, que tomou parte, onte, nun encontro con creadores do contido en galego no café Universal, manifestou a percepción da formación no relativo ás eivas que padece a xestión cultural na cidade, un dos puntos de fricción máis acusados entre o Goberno local e a oposición ao longo da lexislatura.

O voceiro da formación en María Pita estivo acompañado, na actividade, pola portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, e da deputada no Parlamento Galego Mercedes Queixas, así como outros integrantes da candidatura nacionalista para os comicios do 28 de maio. Jorquera apelou ao “riquísimo tecido de creadoras e creadores” do que goza a cidade, “que fan do galego o seu medio de expresión”, e que chamou a apoiar “decididamente” dende o Goberno local. Jorquera, que destacou avances en materia lingüística na lexislatura como a ordenanza de uso do galego, aprobada “por iniciativa do BNG”, definiu a política cultural seguida no presente mandato como “unha sucesion de actos, efemérides e eventos” e instou na necesidade de deseñar unha estratexia en “diálogo co tecido da cidade”, un obxectivo que perseguía o encontro no que tamén tomou parte Ana Pontón.

O candidato nacionalista ve o galego como unha “ventá de oportunidade” e unha “vantaxe comparativa” para a cultura, mais tamén para as empresas coruñesas, “máxime se temos en conta que a lingua galega é a matriz dun sistema idiomático que ten perto de 300 millóns de falantes no mundo”.

Pola súa banda, Ana Pontón destacou que “fronte a un PP convertido nun Terminator do galego, os concellos do BNG serán axentes a favor da lingua galega”. Nas vésperas do Día das Letras Galegas, destacou que “estamos ante unha data de celebración, mais tamén de reivindicación, porque o galego non ten límites como o demostra unha mocidade que o usa sen complexos, tanto na súa vida persoal como profesional”, concluíu.

No encontro participaron Laura Marín, gañadora do certame musical Quero Cantar, o adestrador persoal Telmo Cillero, os fundadores do podcast Carretando Adrián Vázquez e Román Varela, a escritora Sica Romero, a integrante da Cooperativa Rexenerando Andrea Rico, a concelleira de Normalización Linguística de Ames Escarlata Pampín e o sociólogo e número 5 da nosa candidatura, Nacho Siota.