Según la RAE, candidato es alguien que busca un cargo, premio o distinción. En política, candidatos son todos lo que van en listas, aspirando a ser parlamentarios o concejales. Ahora bien, candidato en unas elecciones locales es, por excelencia, el cabeza de lista, el candidato a alcalde. Sin embargo, cuando en las municipales del 2019 encabecé la lista de Alternativa dos Veciños por A Coruña, no aspiraba a ser alcalde ni tenía posibilidad alguna de serlo.

Con anterioridad había sido candidato en otras listas autonómicas y locales por el PSOE. Había colaborado en materia educativa con Podemos y la Marea. Había participado durante años en comités de campaña y en la elaboración de distintos programas electorales. Había estado en la organización de grandes mítines en los que intervenían líderes nacionales (Felipe González, Alfonso Guerra, Zapatero). ¡Nada qué ver con la campaña en la que fui candidato por mi ciudad!

Acudí a muchas las entrevistas y debates en asociaciones empresariales y vecinales o en emisoras de radio. La relación con los otros candidatos, a los que conocía personalmente, fue siempre cordial. Veníamos con intención de facilitar la gobernabilidad. Si hubiésemos sido llave, habríamos sido llave para abrir, no para cerrar. A diferencia de los demás, anticipábamos, sin tacticismos, con quienes pactaríamos y nos comprometíamos a no bloquear el presupuesto de quien gobernase.

Siendo pocos, pero convencidos, nuestra estrategia de campaña consistió en tocar el tambor como si fuésemos un ejército, lo cual exigió al grupo esfuerzo e ingenio. Las furgonetas amarillas recorrieron continuamente la ciudad, intercalando lemas concisos con canciones revolucionarias que sorprendían; repartimos miles de bolsas reutilizables con el eslogan y la margarita de Alternativa (aún hoy vemos algunas por los mercados); recuperamos un viejo organillo para hacerlo sonar en Los Cantones…

Metimos en todos los buzones trípticos, con magníficas fotos (Clara Lelarge), ilustrando nuestras ideas fuerza sobre industria, comercio, hostelería, urbanismo, vivienda, movilidad, cultura, ocio... No obtuvimos votos suficientes para llevarlas a cabo, pero otros tomaron nota y las proyectaron como propias. No importa el copyright de las ideas, si han beneficiado a la ciudadanía (por ejemplo, el desmontaje de las vías del tranvía o los conciertos en el estadio de Riazor). Ser candidato por un partido pequeño no es lo mismo. Faltaban medios, pero sobraba entusiasmo.

Militante histórico del partido socialista de A Coruña, abandonó el partido en 2014 por fuertes discrepancias. Fue candidato por Alternativa dos Veciños en 2019.