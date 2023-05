Cada barrio de la ciudad tiene necesidades, unos más otros menos, unos de un tipo otros de otro. Hay barrios que, aunque satisfechos en general con las mejoras que se han hecho en sus calles a lo largo de un mandato, demandan aquellas que han quedado pendientes o que parecen más difíciles de poner en práctica. Esto ocurre en Novo Mesoiro, a juicio del presidente de su asociación vecinal desde hace un año, Víctor Lamela. Una línea del bus urbano que mejore notablemente las conexiones con el resto de la ciudad, la finalización del recorrido del carril bici para conectar el barrio con Pocomaco y la apertura de una biblioteca municipal son las principales peticiones que hacen los vecinos de Novo Mesoiro a los candidatos de las elecciones municipales.

El Concello anunció a comienzos de este mes que la línea 21 que conecta este barrio con la plaza de Pontevedra gana una frecuencia, reduciendo así de 20 a 15 minutos el tiempo de espera de los usuarios. “Estamos muy contentos con esto, se nota, pero la demanda más importante que tenemos es que haya una línea de bus que nos facilite la conexión con los hospitales, los campus o mismo Matogrande, que no es un barrio céntrico. No puede ser que tardemos 40 minutos en llegar a estos lugares usando el bus y lleguemos en 10 minutos en bicicleta”, explica Lamela, que hasta hace un año se encargaba de gestionar las redes sociales del barrio.

El transporte en bici suscita otra petición al futuro Gobierno local: acordar con la Diputación la creación de un tramo de carril para bicicletas en la carretera de su titularidad que enlaza la rotonda de acceso a Novo Mesoiro con la glorieta del polígono de Pocomaco a la altura del restaurante Sampaio.

Y una tercera petición importante para Lamela es la biblioteca municipal. “En los dos últimos presupuestos hubo partidas para un estudio para esta instalación, pero no se han gastado y seguimos reclamándola”, recuerda.

Aunque Novo Mesoiro subraya estas demandas electorales, los vecinos, según su representante, aplauden “los cambios y mejoras de los últimos años en comparación con un periodo anterior “más parado”. La pista de patinaje y el corredor verde entre las calles Ribeira Sacra y Fragas do Eume ha supuesto una “ordenación” del interior del barrio con urbanización y ajardinamiento “para el barrio con la población más joven de la ciudad” y el que tiene la natalidad más alta, apunta Víctor Lamela.

La media de edad es superior muy cerca, en las zonas de Mesoiro y Vío, donde el presidente vecinal no está satisfecho con la labor del Ayuntamiento en los últimos años. “Abandono total”, resume Javier Hurtado, portavoz desde 2018. “Tenemos un parque infantil, el único, que es una ratonera, los niños no tienen donde jugar al fútbol porque no hay ni una cancha deportiva. Tampoco hay donde aparcar, las marquesinas del bus están en mal estado, con tanto transporte pesado que pasa es un riesgo cruzar, y los pasos elevados para calmar el tráfico han provocado accidentes. En Mesoiro, cero euros”, repasa. Estas carencias hablan de las necesidades de la zona: un parque infantil “en condiciones”, una pista de juego y ocio y un área adecuada de aparcamiento para los residentes.

El núcleo de Vío, al final de polígono de Pocomaco y con una decena de casas aproximadamente, también tiene “mucho que mejorar”, en opinión de Javier Hurtado: “La carretera es intransitable, con piedras sueltas en el acceso al pueblo. Hace falta limpieza y desbroce de la maleza”.

Las propuestas de los partidos políticos

PSOE: Acometeremos la construcción de modo inmediato de un carril bici en Illas Sisargas y la nueva rotonda de As Rañas. Impulsaremos la ampliación de las instalaciones municipales para dar cabida a una nueva biblioteca. Nuevas estaciones de BiciCoruña. Mejoraremos la conectividad ciclista. Mejoraremos la conectividad del barrio con el centro de la ciudad a través del bus urbano incorporando las necesidades específicas del barrio a la nueva licitación del servicio.

PP: Novo Mesoiro: mejorar gestión de locales municipales y transporte urbano. Reparación de aceras. Mantenimientos en corredor verde y zonas ajardinadas. Ampliación de centro cívico. Construcción de biblioteca. Mesoiro Vello: limpieza río Mesoiro. mejora de carretera. calmado de tráfico. mejora del parque infantil y área biosaludable. recuperación de caminos y senderos antiguos.

Marea Atlántica: Cando creemos unha empresa municipal de transporte, será posible un novo mapa de liñas que conecte estes barrios. Ademais, en Novo Mesoiro crearemos a biblioteca municipal non executada neste mandato, e cederemos un local en Ribeira Sacra para unha oficina de Correos de xornada completa. Unha senda fluvial polo río Feáns e completaremos o Bosque de Breogán, aumentando as zonas verdes. Negociaremos a pacificación do tráfico na estrada de Feáns, de titularidade provincial.

En Mesoiro, mellora e creación de espazos para nenos e nenas, dotación dunha extensa zona verde, reclamación da titularidade das vías da Deputación para a mellora da seguridade viaria. En Novo Mesoiro, esixir á Xunta melloras dos servizos sanitarios e educativos.Limpeza e mantemento. Acondicionamento dos parques e dos valados. Dotación de servizos de atención municipais no centro cívico e estudo da súa ampliación. Unha biblioteca pública e melloras no bus.