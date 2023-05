Los principales candidatos a la Alcaldía de A Coruña en estas elecciones municipales responden a preguntas de los vecinos en 'Tengo una pregunta para el candidato'.

Laura Martínez, estudiante y modelo: “Cuándo habilitarán alguna playa urbana para ir con perros?”

Inés Rey, PSOE: Durante el mandato hemos reclamado al Estado que aumente la Policía Nacional en la calle, y así ha sido. Además, hemos paliado el déficit que teníamos de agentes por la política de recortes que puso del PP entre el 2011 y el 2015.

Miguel Lorenzo, PP: Incrementar la plantilla para desplegar la policía de barrio en todos los distritos, impulsar un plan a través de la Junta Local de Seguridad para coordinar a las fuerzas de seguridad. Tolerancia cero con la okupación.

Xan Xove, Marea Atlántica: A mellor seguridade é ter vida nas rúas e bos servizos públicos. Apostamos por mobilizar baixos baleiros, actividades de educacion en rúa e atencion social aos problemas de convivencia.

Francisco Jorquera, BNG: A ordenanza que permite que Bens sexa a praia para cans pasou o primeiro trámite. Apoiaremos iso sempre que estea limpa, haxa estudos sobre a calidade da auga, e as dotacións de necesarias para que se poida usar.

José Manuel Sande, Por Coruña: A maioría de problemas neste ámbito son antes de convivencia que de seguridade. É necesario un reforzo do persoal e recursos, e unha actuación transversal entre áreas para resolver socialmente moitos conflitos.

María Esperanza Lamas: “¿Cuáles son sus propuestas para O Martinete?”

Inés Rey, PSOE: Hemos solicitado más de 3 millones de euros en fondos estatales para el Parque Ciudad, que será un revulsivo para esa zona de la ciudad, en la que también mejoraremos la accesibilidad, las conexiones peatonales y el transporte.

Miguel Lorenzo, PP: Desarrollaremos el proyecto Parque Ciudad. Reorganizaremos el transporte público. Haremos corredores verdes. Limpieza, en especial en la bajada al río y dotación de papeleras y contenedores de reciclaje.

Xan Xove, Marea Atlántica: Abrir o Parque Cidade, para darlle por fin ao barrio unha zona verde e de ocio. Poñer novas beirarrúas e ampliar as que existen, para que andar polo Martinete non sexa un deporte de risco.

Francisco Jorquera, BNG: Reparación de beirarrúas e pasos. Calmar o tráfico e aumentar a seguridade en vías non municipais. Garantir a limpeza e mantemento das fincas abandonadas. Chegar a acordos con propietarios para crear zonas verdes.

José Manuel Sande, Por Coruña: Contemplamos a reactivación da contorna do río Monelos, entendido como ben patrimonial natural da cidade, así como un esixente plan de mantemento e rehabilitación do barrio.

Amalia Abarrategui, funcionaria: “¿Qué medidas van a tomar para reforzar la seguridad?”

Inés Rey, PSOE: Durante el mandato hemos reclamado al Estado que aumente la Policía Nacional en la calle, y así ha sido. Además, hemos paliado el déficit que teníamos de agentes por la política de recortes que puso del PP entre el 2011 y el 2015.

Miguel Lorenzo, PP: Incrementar la plantilla para desplegar la policía de barrio en todos los distritos, impulsar un plan a través de la Junta Local de Seguridad para coordinar a las fuerzas de seguridad. Tolerancia cero con la okupación.

Xan Xove, Marea Atlántica: A mellor seguridade é ter vida nas rúas e bos servizos públicos. Apostamos por mobilizar baixos baleiros, actividades de educacion en rúa e atencion social aos problemas de convivencia.

Francisco Jorquera, BNG: Crearemos a Xunta Local de Convivencia. Haberá Policía Local na rúa, accesíbel á xente, á hostalaría, aos comercios: a función sería disuasoria, de resolución de conflitos axilmente e vixilancia das ordenanzas municipais.

José Manuel Sande, Por Coruña: A maioría de problemas neste ámbito son antes de convivencia que de seguridade. É necesario un reforzo do persoal e recursos, e unha actuación transversal entre áreas para resolver socialmente moitos conflitos.

Ana Novo: “¿Van a aumentar las frecuencias de buses y mejorar las líneas?”

Inés Rey, PSOE: La concesión del bus finaliza en 2024. Este verano se abrirá un proceso participativo para recoger las demandas de la ciudad y convocar un nuevo concurso que suponga una renovación y mejora de la flota y de las líneas.

Miguel Lorenzo, PP: Más líneas y frecuencias, mejora del bus nocturno, conexión con los polígonos y con la primera corona del área urbana funcional. Será gratuito para menores de 23 años y mayores de 65 años y se potenciará la tarifa plana.

Xan Xove, Marea Atlántica: Si, cun novo mapa de rutas e unha empresa pública de transportes, que mire antes pola cidade que polo beneficio económico. En 2024 rematará a concesión e podemos mudar as cousas.

Francisco Jorquera, BNG: É unha prioridade. Ampliaremos o horario do bus, intensificaremos as frecuencias e reordenaremos as liñas. Conectaremos mellor os polígonos, grandes centros de traballo, sanitarios, de ensino, deportivos e culturais.

José Manuel Sande, Por Coruña: Unha nova liña de carácter metropolitano que conecte as vías de entrada coas estacións de buses e ren, Marineda e Agrela. Fomento da cultura do transbordo, mellora da conexión dos centros de saúde e ampliación do búho.