Los principales candidatos a la Alcaldía de A Coruña en estas elecciones municipales responden a preguntas de los vecinos en 'Tengo una pregunta para el candidato'.

Luz Guerra, ama de casa

¿Qué harán para que sus propuestas tengan credibilidad?

Inés Rey, PSOE: Lo que hicimos hasta ahora: no anunciar nada que no se pueda cumplir. No hemos anunciado nada sin plazo y un presupuesto. Los vecinos de O Castrillon ya no creían en el centro deportivo. Ahora ya nadan en su piscina.

Miguel Lorenzo, PP: He sido concejal de Servicios Sociales de 2011 a 2105 y, en un momento muy complicado, fuimos capaces de invertir más de 60 millones en 70 programas sociales. Lo que caracteriza al PP es su capacidad de gestión.

Xan Xove, Marea Atlántica: Facemos propostas viables e concretas, dicimos onde e como imos facelo. E temos unha traxectoria de cumprir o que prometemos, como non estar máis de oito anos nun cargo público, de aí que a nosa candidatura se renove.

Francisco Jorquera, BNG: Cumprilas. Pedímoslle á cidadanía que nos dea a oportunidade de facer realidade as propostas de Goberno do noso programa. Porque é un programa que contén medidas realistas sobre os problemas diarios.

José Manuel Sande, Por Coruña: Expresalas como somos nós mesmas, unha candidatura honesta e rigurosa, baseada na experiencia, a análise e o coñecemento dos diversos ámbitos da xestión municipal.

Teresa Varela, dependienta

¿Va a haber más presencia policial en las calles?

Inés Rey, PSOE: Durante el mandato del PP se convocaron 17 plazas de policía local. En este mandato que acaba van 94. Esa es nuestra filosofía y así seguiremos, y demandando a la policía nacional más presencia y más medios

Miguel Lorenzo, PP: Vamos a Incrementar la plantilla de policía local en 100 efectivos para desplegar la policía de barrio, impulsar un plan de seguridad para coordinar a las fuerzas de seguridad y tolerancia cero con inseguridad y okupación.

Xan Xove, Marea Atlántica: Quen prometa un policía en cada rúa, non di a verdade, nin propón a forma máis eficiente de aumentar a seguridade. Para iso, intervención social, recuperación dos baixos baleiros e coidado das rúas dan mellor resultado.

Francisco Jorquera, BNG: A inseguridade é un tema complexo que hai que tratar de maneira integral. Propoñemos crear a Policía Comunitaria, a pé pola rúa, e equipos multidisciplinares na rúa para atender o aumento da drogadicción.

José Manuel Sande, Por Coruña: Os servizos públicos, incluída a policía, precisan un reforzo de persoal. As políticas de seguridade son máis complexas que a mera presenza dos axentes na rúa. Falamos dunha cuestión transversal que afecta ás diversas áreas do Concello.

Miguel Álvarez, pensionista

¿Tras Alcalde Marchesi, van a arreglar la plaza Benito Blanco Rajoy?

Inés Rey, PSOE: Es nuestra intención, pudiendo unir así dos calles que ya están renovadas, Fernández Latorre y Alcalde Marchesi.

Miguel Lorenzo, PP: Cuando sea alcalde no habrá obras de primera y de segunda. El descontento en Alcalde Marchesi es muy grande. Esta semana están repintando parte de la calle. Las obras serán con consenso, incluida Blanco Rajoy.

Xan Xove, Marea Atlántica: Si, contemplarémola dentro do plan de mellora de accesibilidade e coidado do espazo público, que poremos en marcha en toda a cidade.

Francisco Jorquera, BNG: Si. Iso é o lóxico. A mellora dos barrios é básica para nós, trátase de ir poñendo a punto os barrios: farémolos máis accesíbeis, reverdecerémolos, melloraremos a mobilidade peonil e o acceso aos servizos públicos.

José Manuel Sande, Por Coruña: Si, estaba previsto e resulta razoable.

Teo Nava, frutero

¿Cuándo se van a poner a trabajar para el pueblo?

Inés Rey, PSOE: Es a lo que me dedico 24 horas del día y 7 días de la semana desde 2019, con pandemias y confinamientos, en los que no dejamos de ir cada día al Ayuntamiento y adonde fuera necesario para ayudar a quien lo necesitaba.

Miguel Lorenzo, PP: Llevo muchos años de servicio público. Siempre defendiendo a mi ciudad y siempre trabajando para mis vecinos. Ahora me presento para ser alcalde con un equipo de personas con formación y experiencia.

Xan Xove, Marea Atlántica: É o que facemos desde que naceu a Marea en 2014. Todos os cargos públicos da Marea doan parte do seu soldo, que usamos en iniciativas coma a Oficina dos Dereitos, para axudar ás persoas sen recursos.

Francisco Jorquera, BNG: Xa o facemos. Até o de agora na oposición. A partir do 28 de maio todas as propostas que fomos levando a pleno como oposición poderemos executalas. Queremos poñer as nosas propostas en marcha.

José Manuel Sande, Por Coruña: A nosa dedicación á política é temporal. Pero tanto nos nosos traballos como no ámbito político facemos as cousas con responsabilidade e esforzo. Entendemos que co mesmo tesón que toda a sociedade.