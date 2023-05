Las Fuerzas de Seguridad del Estado vigilan la expansión de una campaña contra la credibilidad del proceso electoral del 28-M. Esta campaña se está llevando a cabo mediante la inoculación en todo tipo de canales de internet de tergiversaciones y supuestas noticias que siembren dudas sobre la limpieza de los comicios. Las fuerzas implicadas en este monitoreo tratan el caso como una oleada de desinformación organizada, y no espontánea. Emisores diversos aparecen tras los mensajes, con frecuencia a través de cuentas falsas en redes ligadas, tanto las de bots como las de personas reales, a la ultraderecha. También participan cuentas secundadoras del negacionismo climático o antivacunas.

El objetivo identificado en esta campaña es dañar la solvencia del recuento de votos y la confianza del ciudadano español en la justicia electoral, con impactos que podrían erosionar seriamente el sistema. La mayor parte de los mensajes detectados hablan de pucherazo utilizando esa palabra como yunque de resonancia, o insinúan intenciones o planes en marcha del Gobierno para malversar el resultado electoral.

La oleada se mueve desde principios de abril, y alcanza ahora su pico expansivo, si bien fuentes cercanas a la investigación sospechan que esta fase podría ser solo el comienzo de unas campañas encadenadas cuyo último objetivo no son los comicios locales y autonómicos, sino calentar la calle en las elecciones generales. Vigilan la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional. Si bien no descartan un origen o una inspiración estatal extranjera —como se ha acreditado en casos precedentes de injerencia en EE UU, Reino Unido y Cataluña—, trabajan también en la posibilidad de que el origen de esta ola de desinformación sea exclusivamente español.

Han sido detectadas dos narrativas principales en la campaña. Una difunde un supuesto pucherazo basado en la ampliación del censo electoral con inmigrantes o residentes en el extranjero. La otra es un pucherazo basado en una manipulación del recuento de la que acusan, de forma preventiva y como ya se hizo en las elecciones generales de 2016 y 2019, a la empresa Indra. Quizá la parte más visible de esta campaña emergió la tarde del pasado 8 de abril. El perfil en redes sociales Milicia Patriótica, de la cuenta Vox Hispánica, pidió: “Presenta candidatura anti-#PUCHERAZO al ayuntamiento de tu pueblo”. Era el llamamiento de una Asociación Plataforma Elecciones Transparentes. Su promotora, Pilar Baselga, se destacó en la pandemia con mensajes contra la credibilidad de las autoridades sanitarias. Entre ellos, uno que halló eco en la TV en abierto en agosto de 2020: “Las vacunas actuales las hacen con tejidos humanos de los abortos”.

La plataforma ha introducido en Youtube vídeos atacando el sistema de suma de votos en España y una supuesta inacción de la Junta Electoral. A esos vídeos enlazan mensajes —millares según las fuentes policiales— en redes sociales que juntan los términos pucherazo y 28M. El perfil Vox Hispánica no llega a 4.000 seguidores y no tiene más de dos años de vida en Twitter y Facebook. Un nickname no reconocible, tener pocos seguidores y llevar poco tiempo en la red son características de lo que uno de los expertos policiales en desinformación llama “sospechosos habituales” de estas campañas.