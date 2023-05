En julio de 2020, el BNG logró su mejor resultado autonómico de la historia, alcanzando los 19 diputados y situándose con claridad como líder de la oposición a un PP que, con Alberto Núñez Feijóo al frente, lograba su cuarta mayoría absoluta consecutiva. La líder nacionalistas, Ana Pontón, quiere trasladar al menos parte de ese éxito al ámbito municipal, donde su formación solo cuenta con una treintena de alcaldías. Por ello, abogó ayer por apelar a sus votantes autonómicos a apostar por los alcaldables y alcaldablesas de su formación el próximo día 28.

Santiago fue el escenario de la primera parada electoral de ayer de Pontón, donde apoyó a su candidata a la Alcaldía, Goretti Sanmartín, cuya figura utilizó como corolario del resto de apuestas nacionalistas. Pidió a “todas esas personas que cogieron la papeleta del BNG como opción real de cambio” en las autonómicas de 2020 que repitan elección y apuesta.

Al hilo de ese argumento, Pontón porfió en presentar los comicios como una dicotomía entre PP y BNG, prescindiendo del resto de la izquierda en la ecuación, a pesar de que el PSdeG triplica en alcaldías a los nacionalistas y se encuentra a esos votos del PP como partido más votado. “El PP no tiene ningún proyecto que ofrecerle a los vecinos de las ciudades, estamos ante unas elecciones municipales en las que veo a un PP muy nervioso con el BNG y que no tiene nada que ofrecer a los vecinos”, sostuvo ayer la nacionalista en la capital gallega en un acto en el que censuró el discurso del líder de los populares gallegos y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. “En los últimos días, vi a Rueda en modo mamporrero porque no tiene nada que ofrecer”, censuró, informa la agencia Efe.

Durante su intervención, Pontón, que más tarde acudió a apoyar a Lugo a su candidato Rubén Arroxo y cerró el día con Evencio Ferrero, que aspira a la reelección en Carballo, centró parte de su discurso en medidas para favorecer un “nuevo modelo de turismo sostenible y de calidad” en la capital gallega, una línea aplicable al resto de puntos calientes en este ámbito en un contexto en el que se empieza a cuestionar el impacto de los visitantes en otros puntos del Estado, como en el caos de la turismofobia de Barcelona.

La portavoz nacional del Bloque propuso “repensar” el turismo que Galicia quiere impulsar y para evitar “lo que hoy es una fortaleza se convierta en una debilidad”. “Queremos apostar por un turismo responsable, unos objetivos muy precisos, actuar de manera inteligencia y, para eso, es fundamental con los sectores de la ciudad y trazar un nuevo rumbo”, resumió sobre la capital de Galicia.

Ya en Lugo, defendió también la apuesta por las políticas verdes desde el ámbito municipal para combatir los efectos del calentamiento global. “Vemos cómo las ciudades tienen que prepararse para el cambio climático y el hecho de ganar espacios con más verde y donde los árboles tengan un lugar preponderante en las ciudades es importante para prepararnos ante ese cambio climático. Evidentemente, aquí ya se nota porque cada vez los veranos son más cálidos y creemos que ganar espacios públicos en esa dirección es lo que se necesita”, indicó en compañía de su candidato a la Alcaldía de Lugo, Rubén Arroxo.