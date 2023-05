Los candidatos a la alcaldía de Arteixo exponen sus propuestas sobre algunos de los temas de actualidad e interés para los vecinos. El alquiler en el centro urbano es uno de los problemas que más han sentido los nuevos habitantes. La empresa pública Sumarte abre un abanico de posibilidades en torno a los servicios municipales que puede asumir. El nuevo espacio del Balneario ofrece múltiples opciones para ponerlo al servicio de la comunidad. Las formaciones políticas también comparten sus ideas de los equipamientos más necesarios para Arteixo.

¿Qué propone para impulsar el alquiler en el centro urbano?

Carlos Calvelo (PP):

Patricia Boedo (PSdG-PSOE): Hai duas cuestións esenciais ademáis da elaboración do PXOM, temos que facer un plan de vivenda para saber canta vivenda se pode poñer ao dispor da veciñanza e cantos demandantes hai, mobilizar as vivendas da SAREB, construír pisos de promoción social e actuar nas vivendas baleiras xa que Arteixo é dos municipios cun maior número, axudando aos alugueres, á rehabilitación de vivendas e seguridade dos propietarios.

Xurxo Couto (BNG):

Noelia Martínez (Alternativa dos Veciños):

Antonio Patiño (Unidade Local):

Xosé Lois García (Podemos):

Qué piensa hacer con la empresa pública Sumarte?

Carlos Calvelo (PP): Crear una gran empresa de servicios públicos. Somos de los pocos ayuntamientos que apuesta por los servicios públicos en lugar de las concesiones privadas.

Patricia Boedo (PSdG-PSOE):Temos moitas ideas para que se amplien os seus servizos como a inclusión dos servizos sociais como o Servizo de Axuda a Domicilio e Comedor de Maiores, cunha plantilla estable e ben xestionada, ampliando servizos e atendendo as demandas dos usuarios e familias. E a Creación dun Servizo de Lavandería Municipal para os nosos maiores e dependente. Tamén acreación dunha planta de tratamento de residuos, ademais débense incluír os servizos de obras do concello na empresa.

Xurxo Couto (BNG): O reforzamento e aumento das actividades da empresa pública. Hai que seguir incorporando distintas actividades e Servizos dos que se faga cargo. Se creamos unha empresa pública de Servizos o lóxico é que incorporemos todos os servizos que o concello presta á cidadanía.

Noelia Martínez (Alternativa dos Veciños): Hay que mejorar los servicios y dotarla de capacidad de gestión.

Antonio Patiño (Unidade Local): Temos moito interese en que Sumarte sexa unha empresa pública solvente, revisaremos o modelo de xestión da auga e lixo. Co lixo temos especial interese en desenrolar un proxecto de xestión que converta os nosos refugallos en materia prima.

Xosé Lois García (Podemos): Potenciar y mejorar su función, dotar de las herramientas necesarias para la prestación del servicio. Será una herramienta muy importante para mostrar que la remunicipalización es muy rentable, de gran valor y servicio al ciudadano.

¿Qué ideas propone para dar utilidad al Balneario?

Carlos Calvelo (PP): Seguir con el proyecto que estamos ejecutando. Hemos puesto en funcionamiento la planta baja y los jardines. Ya estamos rehabilitando la capilla y continuaremos con las reformas de las otras dos plantas para instalar la biblioteca central y un espacio dedicado a las nuevas tecnologías para todas las edades. Y por supuesto recuperar el uso de las aguas para crear unas termas urbanas públicas.

Patricia Boedo (PSdG-PSOE): Hai que darlle unha xestión axeitada para que as actividades da ludoteca sexan continuas cun horario que de conciliación as familias, aproveitar para facer a nova biblioteca e salas de estudio e poñer en marcha o balneario para uso da cidadanía a prezos populares o que chamamos proxecto “Arteixo Termal” coa apertura do balneario e de instalación termais abertas á cidadanía en Loureda. Deberíase abrir o xardín á cidadanía que quedou pechado cun muro que o fai inaccesible para os maiores que puideran ter un lugar de encontro nesta infraestrutura.

Xurxo Couto (BNG): Que o Balneario sexa un axente social dinamizador de toda a sociedade e entidades de carácter participativo, ben sexa cultural ou vecinal. Ten que servir de catalizador de políticas que favorezan a participación cidadá.

Noelia Martínez (Alternativa dos Veciños): El Balneario era un espacio idóneo para desarrollar una residencia para nuestros mayores. En su momento le hicimos llegar la propuesta al Gobierno municipal pero, como ya es habitual, no hicieron ningún caso. Si llegamos al Gobierno estudiaremos a fondo esta situación. No podemos desaprovechar un edificio tan importante y tan bien ubicado.

Antonio Patiño (Unidade Local): O uso obvio é o das augas mediciñais e da hostalería…Porén, o carácter mediciñal debe ser gratuito, traballar co centro médico para axudar a tratar certas doenzas. Logo están os usos de lecer e cultura, precisaría máis espazo para contestar isto.

Xosé Lois García (Podemos): La situación actual del balneario no es muy clara, por lo que necesita un estudio y creación de medidas para su activación.

¿Qué equipamiento considera prioritario en Arteixo?

Carlos Calvelo (PP): Una comisaría de policía nacional y una nueva residencia de ancianos realizada en colaboración con otras administraciones como la Xunta y la Diputación.

Patricia Boedo (PSdG-PSOE): Os socialistas xa fixemos unha proposta que incluso o goberno actual aceptou construír a Casa das Artes fai máis de 5 anos, pero meteu a proposta nun caixón e agora din que queren facela: Necesitamos tamén urxentemente unha nova residencia de maiores e un polideportivo, porque os horarios das actividades deportivas están saturados.

Xurxo Couto (BNG): Os básicos que aínda non temos todos: saneamento, auga e so servizos sociais que demanda unha sociedade madura como é a nosa.

Noelia Martínez (Alternativa dos Veciños): Una residencia para personas mayores. Es esencial y muy urgente. Nuestros mayores se ven obligados a pasar la última etapa de su vida lejos de Arteixo. ¡Esta situación es indignante!

Antonio Patiño (Unidade Local): Todo, matizando: todo o que beneficie á clase traballadora, todo o que faga que a nosa vida non sexa só traballar, nin un ocio alienante. Que permita ter saúde, educación e cultura. A nosa liña de actuación principal será dotar dunha empresa municipal eléctrica.

Xosé Lois García (Podemos): Los contenedores de cartón son insuficientes, colocación de más papeleras por todo el Ayuntamiento, instalar también más bancos, ya que éstos sólo se encuentran en determinadas zonas, y no podemos olvidarnos del mercado de abastos.