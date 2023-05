La vivienda, eje de la pugna electoral

Si en cualquier convocatoria de elecciones el problema de la vivienda es uno de los principales argumentos utilizados por los candidatos, la reciente aprobación de una ley estatal sobre la materia y el espectacular crecimiento del precio de los alquileres ha puesto en primer plano esta cuestión. A esta situación se suma la polémica política surgida por la proliferación de las viviendas turísticas y las diferentes posturas sobre si es necesario limitar su expansión.

A pesar de que en A Coruña existe una Empresa Municipal de Vivenda, Servizos e Actividades (Emvsa), su funcionamiento en este campo es muy reducido, por lo que algunas formaciones proponen que intervenga de un modo más decidido en la resolución del problema que supone acceder a una vivienda digna.

El Partido Popular defiende la consecución de un acuerdo con la Xunta para la creación de un gran parque de viviendas sociales, dedicado en especial a los jóvenes, ya que considera que se ven obligados a abandonar la ciudad ante la falta de viviendas asequibles. Promoverá además un plan de colaboración institucional para construir nuevas viviendas y rehabilitar otras para lograr en cuatro años 500 viviendas a precios asequibles.

También proponen los populares la puesta en marcha de una Oficina Técnica de Rehabilitación y Accesibilidad para favorecer que muchos edificios puedan contar con ascensor o con el certificado de eficiencia energética. Otra de sus propuestas es un plan integral que permita gestionar las licencias, incluidas las de ascensores, en menos de tres meses, así como que pueda hacerse un seguimiento por internet de su tramitación y que se concedan ayudas a las comunidades de propietarios para que puedan realizar reformas necesarias en sus viviendas y edificios.

Un programa de ayudas para personas con escasos recursos o en situaciones de riesgo que necesiten la rehabilitación urgente de sus viviendas figura también el programa del PP, que plantea además esta actividad constructiva en todos los barrios.

El PSOE apuesta en primer lugar por terminar el edificio de municipal de la calle Pontejos y por ejecutar el previsto en Xuxán, que proporcionarán 55 viviendas al Concello, así como sumar las 88 que podrán construirse en terrenos del Ministerio de Defensa. También plantea que la Sareb venda a la Xunta 67 viviendas que posee en la ciudad para dedicarlas a alquiler social y abrir una convocatoria de vivienda municipal en alquiler para jóvenes. Otra propuesta es crear un porcentaje de vivienda protegida de alquiler y comprar suelo para construir vivienda protegida mediante el sistema de cesión de uso y nuevos modelos de vivienda compartida.

Los socialistas proponen además reservar en los polígonos residenciales que figuran en el plan general y están sin desarrollar el suelo necesario para construir 1.300 viviendas protegidas, entre las que debe darse prioridad a las destinadas al alquiler. Pretenden establecer una regulación de la viviendas turísticas en colaboración con todas las partes implicadas.

La ley estatal de vivienda debe ser aprovechada, según Marea Atlántica, para reclamar a la Xunta que A Coruña sea declarada zona de mercado residencial tensionado y pueda bajar el precio del alquiler. También debe incorporarse al plan general que se destine al alquiler social el 50% de la vivienda protegida y exigir a la Sareb y la Sepes que cedan al Concello las viviendas que poseen, aplicar un recargo del IBI a las viviendas vacías y ampliar la bolsa municipal de viviendas en alquiler asequible.

Esta formación propone construir 200 viviendas en terrenos municipales de Xuxán a través de cooperativas u otras entidades sin ánimo de lucro para añadirlas a las 50 ya previstas, así como acordar con la Xunta que parcelas de uso terciario en ese polígono sean dedicadas a vivienda. También defiende ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas construidas por el Concello en Tabacos para integrarlas en el parque municipal.

Marea apuesta además por la puesta en marcha de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada en Os Mallos y Agra do Orzán, primar la rehabilitación destinada al alquiler a precios asequibles y reforzar las ayudas para la instalación de ascensores. Sobre las viviendas turísticas, exige una moratoria en la concesión de licencias hasta que no se limite su implantación por zonas y no se reclamen un permiso municipal.

El programa del BNG incluye la conversión de Emvsa en una auténtica empresa pública de vivienda que aumente el parque municipal y cuente con más medios para gestionar el banco de pisos de alquiler e incremente su número. También debe avalar los seguros de impago que dificultan el acceso al alquiler.

Los nacionalistas reclaman además que las viviendas de la Sareb sean dirigidas al mercado protegido, que el Concello promueva la construcción de pisos y la rehabilitación destinada a la vivienda pública, así como el apoyo a las cooperativas en cesión de uso. Son partidarios también de establecer límites a las viviendas turísticas y defienden la creación de un Observatorio de Vivienda para el área metropolitana y de una Mesa Municipal de Vivienda,

La propuesta de Por Coruña —coalición que reúne a Podemos, Esquerda Unida y Alianza Verde— pasa por un Plan por el Derecho a la Vivienda que busca conseguir 400 nuevas viviendas municipales en cuatro años mediante la promoción directa, la compra, acuerdos con la Sareb y la expropiación y rehabilitación. Apoya además la movilización del suelo municipal y el modelo de cesión de uso y la conversión de Emvsa en promotor de viviendas, así como dedicar un 20% de la reserva de vivienda protegida al alquiler. La coalición plantea también la limitación de las viviendas turísticas y una oficina municipal de asesoramiento sobre rehabilitación energética, accesibilidad y salubridad.

El programa de Alternativa dos Veciños propone la rehabilitación de los inmuebles y viviendas vacíos y deteriorados, asó como por la agilización de la burocracia municipal para conceder licencias. También apuesta por crear una bolsa de suelo para desarrollar viviendas públicas y rechaza lo que califica de “pelotazos urbanísticos” previstos en Visma, Agra dos Mallos, A Maestranza y As Percebeiras.