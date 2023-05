En un descanso entre el puerta a puerta y los mítines, los cuatro candidatos a la Alcaldía por Betanzos responden a otra tanda de preguntas de LA OPINIÓN. Hoy toca hablar de vivienda, casco histórico y servicios. Y también del futuro de un inmueble que lleva años cerrado a cal y canto y que el Concello acaba de adquirir al Estado: el antiguo edificio de sindicatos.

Dinamizar el casco histórico es una de las prioridades que se marcan los cabezas de lista por el PSOE, PP, BNG y Vox. Las recetas para extraer todo el potencial de la zona monumental son un clásico de los programas electorales betanceiros. La alcaldesa y candidata socialista, María Barral, fía su dinamización a la renovación del mercado, ya en licitación, a la creación de un outlet y a ayudas a emprendedoras. Cecilia Vázquez, del PP, pone el foco en la necesidad de agilizar las licencias, en promover la “convivencia entre coche y peatón” y en un plan de dinamización de la mano del comercio y hostelería. La nacionalista Amelia Sánchez aboga por trasladar los edificios oficiales al casco y crear una bolsa de locales comerciales. Y Vox se estrena en la liza electoral proponiendo campañas de promoción del patrimonio y fomentar la instalación de negocios en los locales vacíos.

Para facilitar el acceso a la vivienda los candidatos apuestan por promover viviendas de protección y líneas de ayudas (PSOE); finalizar el “mamotreto del Mandeo 50” para ofrecer ochenta viviendas sociales y continuar con el plan Rexurbe (PP); crear una empresa pública de vivienda para poner en el mercado las casas vacías y fomentar la rehabilitación (BNG); y potenciar el polígono y aprobar el plan general (Vox).

Sobre servicios, el PSOE considera que el que precisa una mejora urgente es el de transporte; el PP, l os de limpieza y mantenimiento; el BNG, la escuela infantil y el comedor escolar, y Vox, la atención a dependientes. Todos plantean dedicar el edificio de sindicatos a albergar servicios municipales, de ocio y vecinales salvo el PP, que plantea un centro día.

¿Qué uso le daría al antiguo edificio de sindicatos?

María Barral (PSOE): Además de albergar a las asociaciones de Betanzos, estará la sede de la policía, una zona de coworking y el ‘Betanmozo’, una zona de ocio para los adolescentes. El local albergará también una zona específica para los vecinos de A Magdalena.

Cecilia Vázquez (PP): El edificio de sindicatos lo dedicaremos a centro de día por su proximidad al parque Pablo Iglesias y al puerto, así como por las facilidades de acceso y aparcamiento.

Amelia Sánchez (BNG): No BNG sempre defendemos a cesión gratuíta do edificio, mais unha vez adquirido cómpre poñelo a disposición da veciñanza para que acolla a asociación de veciñas do barrio e locais para outras asociacións betanceiras.

Javier Manigrasso (Vox): Debe dedicarse a cubrir la carencia de servicios. Por ejemplo, mejorar las instalaciones de la policía, servicios sociales o de unificar en un solo espacio todos aquellos sercicios públicos que hoy se encuentran dispersos en varios emplazamientos.

¿Qué propone para facilitar el acceso a la vivienda?

María Barral (PSOE): Promoveremos vivienda de protección a través del plan general. Exigiremos a la Xunta la construcción de viviendas sociales y crearemos líneas de ayudas para el casco histórico que se sumarán a las ya existentes.

Cecilia Vázquez (PP): Anunciamos ayer el remate del mamotreto del Mandeo para poner a disposición de los vecinos ochenta viviendas así como continuar con el Programa Rexurbe autonómico apoyado con uno local.

Amelia Sánchez (BNG): Apostamos pola creación dunha empresa pública de vivenda que poña no mercado ese 25% de vivendas baleiras en Betanzos. Ademais, defendemos a rehabilitación como solución para a problemática da vivenda.

Javier Manigrasso (Vox): Facilitar la llegada de inversión y empresas. Potenciar el polígono de Piadela provocará um efecto positivo sobre la demanda de vivienda. Por otro lado la revisión del PXOM nos permitiría destinar suelo a la construcción de vivienda.

Dos propuestas para dinamizar el casco histórico

María Barral (PSOE): La adaptación del mercado municipal con puestos de venta y hostelería; incentivar la puesta en marcha de negocios y promover un outlet comercial con firmas referentes gallegas que complete el resto de acciones.

Cecilia Vázquez (PP): Para dinamizar el casco histórico proponemos un sistema de agilización de licencias, 150 plazas de aparcamiento, convivencia coche y peatón y un plan dinamización impulsado por comercio y hostelería apoyado por el Concello.

Amelia Sánchez (BNG): Trasladar os edificios oficiais ao casco antigo como maneira de dinamizar a zona vella. En segundo lugar, crear unha bolsa de locais comerciais e apostar polo centro comercial aberto para darlle pulo ao comercio do casco.

Javier Manigrasso (Vox): Debemos poner en valor el gran patrimonio histórico, darlo a conocer promoviendo campañas especificas; fomentar la instalación de negocios en los locales vacios y apoyar el alquiler a familias a precios no abusivos.

¿Qué servicio precisa una mejora urgente en Betanzos?

María Barral (PSOE): El transporte público. Tenemos un servicio caótico, con quejas diarias. Sin informacion, con carencia de frecuencias, con buses que no aparecen, os vecinos y vecinas que llegan tarde a trabajar o a estudiar....

Cecilia Vázquez (PP): Sin lugar a dudas los servicios de limpieza y mantenimiento. Pondremos en marcha un contrato que garantice la organización de la limpieza calendarizada y una patrulla de operarios que resuelvan las urgencias en un máximo de dos semanas.

Amelia Sánchez (BNG): Cómpre mellorar os servizos en xeral: o saneamento, a auga, a limpeza… mais o que consideramos máis urxente é a mellora do comedor escolar e da escola infantil municipal.

Javier Manigrasso (Vox): Mejorar la atención a dependientes; crear centro de día para mayores y mejorar los servicios de transporte público.