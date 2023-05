Que balance fai deste mandato?

Estamos nunha situación de estancamento, non só estes últimos catro anos, senón en todo o tempo que leva o PP no goberno. Gobernan por rutina, sen ideas, sen transformación, sen nada. Desde o BNG temos propostas para darlle unha voltiña a isto e facer de Coirós un sitio máis apetecible e máis agradable. Niso andamos.

Se logra o goberno de Coirós, que sería o primeiro que faría?

Buff, hai tantas cousas.... O primeiro, abrir o Concello ás persoas, facer partícipes aos veciños das decisións que se tomen no Concello. Hai que ter humildade para escoitar á xente, para nós o prioritario son os servizos ás persoas.

Como cales?

Pois mire, temos unhas profesionais marabillosas no servizo de axuda no fogar ou no CIM, facendo todo o que está na súa man para mellorar a vida das persoas. Cun goberno do BNG non lles faltarían medios. Hai moitos anos que se aprobou unha enmenda do BNG aos orzamentos para reservar 12.000 euros para políticas de igualdade e contra a violencia machista. Ningún ano gastáronse estes fondos.

E en materia de equipamentos?

Un centro de día para dar un respiro as persoas coidadoras, coidar a quen coida. E ter a humildade para falar coas familias que non poden matricular aos fillos na escola, ver cal é o problema e solventalo.

E que percibe no porta a porta?

Moito cansazo, a xente quere un cambio, ideas novas. Percibimos que valora moitísimo o noso traballo, nós estivemos metidos en todas as movidas que houbo en Coirós, fomos os únicos que fixemos unha asemblea informativa polos eólicos. O que lles dicimos é que se na oposición fomos capaces de facer todo iso,imaxinade o que podemos facer no goberno.