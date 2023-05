El candidato del PP, Miguel Lorenzo, estuvo esta mañana arropado por el presidente de la Xunta y también del PPdeG, Alfonso Rueda, en un desayuno con representantes del sector empresarial en el que su compañero de partido alabó su capacidad de escucha y su disposición para cumplir el programa con el que concurre a las elecciones municipales. “Es necesario un alcalde al que no le enfaden las críticas, sino que se las tome como sugerencias cuando tengan razón. Los políticos que no escuchan se equivocan, pero Miguel Lorenzo va a escuchar porque tiene buen talante y mucha calle”, destacó Rueda.

Al acto, celebrado en el restaurante Árbore da Veira, en el monte de San Pedro, acudieron, entre otros, el presidente del Dépor, Antonio Couceiro, y también del presidente del PP en A Coruña, Diego Calvo. En su intervención, Rueda apostó por dejar atrás unos años “demasiado convulsos” en la ciudad y por la vuelta del PP al Gobierno local. “Estamos para apoyar y facilitar las cosas a quien genera empleo y riqueza y no para estorbar”, dijo ante los empresarios.

Miguel Lorenzo tildó de “obstáculo” al actual Gobierno local al hablar de la relación entre el Ayuntamiento y el tejido empresarial y se comprometió a reclamar al Estado la ejecución de las infraestructuras que están todavía pendientes de ejecutar. “A Coruña debe volver a ser esa ciudad de oportunidades que todos conocimos”, explicó y aseguró que, si llega a alcalde, su mandato estará marcado por “los hechos” y no por las promesas. “Yo no prometo nada que no pueda cumplir”, zanjó quien fuera concejal de Servicios Sociales entre 2011 y 2015.

Durante los actos de campaña por los barrios de la ciudad, Miguel Lorenzo prometió mejoras en la movilidad para los barrios de Monte Alto y de Adormideras, sobre todo, con la instalación de escaleras mecánicas para conectar Adelaida Muro y Ángel Rebollo —un proyecto ya anunciado por el Gobierno local— y la colocación de ascensores para comunicar el Club del Mar y el paseo marítimo —una idea que la entidad deportiva ya había solicitado en 2019—. Entre los proyectos que presentó Lorenzo para el barrio están también la creación de una zona biosaludable en la plaza del Parque, un área canina en el parque Carlos Casares y la reforma del entorno de la iglesia de San José; y de la lágrima de la plaza de España, cuyos locales comerciales, en su mayoría, están desocupados.

El PP seguirá haciendo campaña mañana en el Agra do Orzán, en el parque de Vioño y también en la plaza de España.