Los principales candidatos a la Alcaldía de A Coruña en estas elecciones municipales responden a preguntas de los vecinos en 'Tengo una pregunta para el candidato'.

Xabi Gómez, estudiante: ¿Van a resolver as condición de uso e nome do estadio?

Inés Rey, PSOE: Riazor es un estadio municipal que cedemos para que nuestro equipo, el Dépor, cuente con un espacio excelente para jugar y al que pueda acudir toda la afición. Trabajamos en un convenio entre las partes.

Xan Xove, Marea Atlántica: O Dépor é unha institución importante para A Coruña, apostamos por actualizar o convenio co clube, para ter en conta cuestións coma os ingresos pola denominación do estadio. Sempre desde o respecto e a confianza mútua.

Francisco Jorquera, BNG: O estadio de Riazor é a casa de todo o deportivismo. Mais é un estadio municipal. A propiedade é dos cidadáns. O uso e o nome deben axustarse á normativa que regula o patrimonio público. Para nós iso é innegociábel.

José Manuel Sande, Por Coruña: Coñezo ben o tema. Na etapa anterior tocoume activar a Comisión de Seguemento do convenio co clube. A situación é diferente e hai que facilitar un novo convenio, polo que o clube leva meses esperando

Sofía Caride, estudiante: ¿Cómo se va a ayudar al pequeño negocio del barrio?

Inés Rey, PSOE: Los bonos Presco, con sus bonos para fomentar el comercio local, no han terminado y seguiremos apostando por ellos, igual que por la formación gratuita y por nuevos sistemas de distribución.

Xan Xove, Marea Atlántica: Reactivaremos o programa Mover os Baixos, para recuperar locais baleiros con novos negocios, e con bonos fomentaremos o consumo no comercio de proximidade. Faremos do Concello un aliado do pequeno comercio.

Francisco Jorquera, BNG: Somos militantes do comercio local. Realizaremos campañas que conciencien de que mercar no comercio de barrio ten moita repercusión noutras vidas. Xestionaremos os aparcadoiros e impulsaremos a taxa Amazon.

José Manuel Sande, Por Coruña: O noso plan de desenvolvemento económico contempla a promoción do comercio de proximidade, así como axudas a pequenas empresas.

Pili Pena, funcionaria: ¿Tienen intención de rehabilitar las casas antiguas de la ciudad?

Inés Rey, PSOE: El Ayuntamiento tiene ya una importante bonificación fiscal para la rehabilitación del casco histórico, y ayudas para la rehabilitación. Este año hemos puesto en marcha la subasta de edificios que llevan años en ruinas.

Xan Xove, Marea Atlántica: Como fixo Xulio Ferreiro no seu mandato, quero elevar os fondos para axudas á rehabilitación, e vinculalas a que as casas rehabilitadas rematen despois en oferta de alugueiro asequible, non como pisos turísticos.

Francisco Jorquera, BNG: Si. Impulsaremos a rehabilitación con máis cartos. Modificaremos os baremos para chegar a máis xente. Impulsaremos Oficinas de Rehabilitación nos barrios con plans de rehabilitación e axilizaremos as licenzas.

José Manuel Sande, Por Coruña: Un dos nosos obxectivos principais pasa por mudar a política urbanística da cidade, coa rehabilitación como un dos eixos. Haberá tanto importantes axudas como recuperación de inmobles.

Iván Peral, fisioterapeuta: ¿Van a dar más facilidades a las personas con mascotas?

Inés Rey, PSOE: Hemos creado por primera vez una playa canina, en Bens. Hemos mejorado las áreas caninas y crearemos otras nuevas. Nuestra nueva ordenanza incorpora criterios de bienestar animal que antes no existían.

Xan Xove, Marea Atlántica: Na Coruña viven mais de 20.000 cans e iso require crear espazos de esparcemento, coidado e xogo para os animais. Tamen facer campañas para a tenza responsable e a convivencia coas persoas sen mascota.

Francisco Jorquera, BNG: Afondaremos na necesaria convivencia. Lembraremos con campañas as condicións nas que teñen que ir os animais de compañía pola rúa e vixiar que se cumpran as ordenanzas. E máis espazos para cans nos barrios.

José Manuel Sande, Por Coruña: O noso compromiso é facer unha cidade máis amable cos animais, por iso faremos unha nova ordenanza, estudaremos o acceso a praias durante todo o ano e impulsaremos accións pola convivencia responsable.