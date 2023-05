Novenas elecciones ya, ¿no se cansa?

No, lo llevo bien. La única pasión que tuve fue la medicina, la política para mí es un hobby. Me dedico nada más a Coirós, solo a Coirós y simplemente a Coirós.

¿Ejerce todavía como médico?

Sí, estoy ahora trabajando en un geriátrico. Como dice uno, esto se lleva hasta el fin de los días.

¿Juega con cierta ventaja al ser médico en el pueblo?

No, para nada. La primera vez que gané se presentaron muchos médicos en la zona y el único que gané fui yo, que llevaba dos años aquí. Ser conocido es importante, pero la conducta que tú tengas, como te portes, como seas, eso es lo que te da frutos, ¿eh? Yo solo me dediqué a la medicina y al Ayuntamiento, desinteresadamente. Lo importante es trabajar, portarte bien con la gente. Si tú te portas bien, el fruto lo tendrás y si te portas muy mal..., no hay duda de que la gente sabe bien lo que tiene que hacer.

¿La oposición se porta mal entonces?

No, hombre, no es fácil ganar a ningún alcalde estando en la oposición, pero lo que tienen que hacer es trabajar y algún día se le reconocerán los méritos que hagan. Que un Ayuntamiento como el nuestro, de 32 kilómetros cuadrados, tenga prácticamente agua desde el 1996 en todas las parroquias y el 97% del saneamiento... Esto no es que sea médico, es que la gente no es tonta y lo ve. Donde se ve el progreso de un pueblo es en el saneamiento y el abastecimiento de agua, es fundamental. A mí me costó muchísimo trabajo cuando empecé porque no se apreciaba lo de llevar el agua y el saneamiento, pero es un placer vivir en un medio como Coirós y tener los mismos servicios que tiene Betanzos, qué digo Betanzos, La Coruña, Santiago…

En la última campaña ya decía que estaba prácticamente acabado el saneamiento...

Sí, estamos invirtiendo ahora exactamente 1,3 millones en el saneamiento de las zonas que faltaban. Me queda el 3%, no me queda más.

¿Y qué otras prioridades se marca para el próximo mandato si revalida el gobierno?

Pues si seguimos creciendo, que estamos cerca ya de los 2.000 habitantes, hacer una escuela para que no tengan que irse a los seis años a Betanzos. Y aglomerar todos los núcleos, los quiero acabar en la próxima legislatura y dejar todo esto planchado.

En la última campaña me decía “acabaré el próximo mandato y, si me pican, seguiré el siguiente”. ¿Le picaron mucho?

[Risas] No lo sé, yo creo que probablemente estaré los próximos cuatro años si Dios quiere y si me elige la gente. Estaré al pie del cañón como he estado siempre y después yo creo que después ya me mereceré un descanso.