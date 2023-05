O PSdeG-PSOE de Oleiros mobilizouse onte polo Día das Letras Galegas para criticar “que en 60 anos de letras galegas só se premiou a cinco mulleres” diante da estatua do Che Guevara na glorieta de Bastiagueiro. A elección do sitio, segundo o grupo, débese a que o Ángel García Seoane decidiu homenaxear ao guerrilleiro “ sen consultalo con ninguén” pese a que o personaxe, sinalan os socialistas, ten “unha traxectoria, digamos controvertida”.Os asistentes tamén portaron carteis co seu lema electoral, Vota o que pensas.