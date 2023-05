El resultado —a diferencia de lo que pasará el 28 de mayo— era este miércoles lo de menos, aunque el árbitro tuvo que ponerse serio un par de veces para que a los jugadores no se les olvidase que el Mundialito Todos Somos Coruña, que celebró su segunda edición, es una jornada deportiva de convivencia, de reencuentro y, sobre todo, de alegría. Fueron decenas los migrantes que se sentaron —o saltaron al campo— de los pabellones del Liceo La Paz para participar en esta iniciativa solidaria.

Para Claudia Ramos, que nació en Perú y llegó a A Coruña hace seis años, las elecciones municipales serán su primera oportunidad de votar porque cuando se fue de su país natal era todavía muy joven para poder hacerlo. “Con mucha ilusión” dice que afronta este reto de ser parte activa de la democracia de la ciudad. A ella le gustaría, por ejemplo, que los programas electorales introdujesen la apertura de “más bibliotecas” para que jóvenes como ella, que están estudiando, tengan más sitios en los que poder aplicarse y forjar sus carreras. Luigi Altamirano, que también es de Perú y lleva solo cuatro años en la ciudad, no tiene todavía derecho a voto, así que, este miércoles, se concentraba en seguir el partido desde la grada, porque una rodilla “un poco fastidiada” no le dejaba saltar a la cancha.

Inés Cueva, también peruana, lleva ya 16 años en la ciudad, así que, puede participar en las elecciones municipales desde hace ya varios años, sin embargo, nunca hizo uso de ese derecho. “Algunas veces por estar con los niños, otras por estar trabajando, nunca fui a votar, este año, si me da tiempo y las cositas se dan bien, creo que sí que podré ir”, explica esta mujer, a quien le gustaría que la ciudad no cambiase demasiado con el paso de los años. “Es muy bonita, es segura y está todo muy limpio y ordenado, lo que sí que me gustaría es que hubiese más refuerzo en idiomas en los colegios, porque son muy importantes para el futuro de los niños”, comenta.

Melissa Reyes y Gineira Gómez nacieron en Venezuela pero tienen doble nacionalidad, así que podrán participar en las elecciones municipales, Melissa ya lo hizo en las anteriores, Gineira lo hará por primera vez el 28 de mayo, Maite González, sin embargo, está todavía con los trámites para formalizar su estancia aquí, así que, le toca esperar. A ellas les gustaría que los partidos tuviesen más en cuenta a la población migrante y sus necesidades, y ponen el foco en facilitar el acceso a los puestos de trabajo y, por supuesto, también a la vivienda.

“Está llegando personal muy cualificado, que puede aportar mucho a la ciudad, pero que encuentra dificultades para hacer los trámites de residencia y para encontrar un empleo”, relata Melissa, que asegura que siempre se ha sentido “bien acogida en la ciudad”. Aurora Gómez nació en León, se fue a Venezuela en el año 1956 y volvió en 2016. “Siempre tuve derecho a votar y lo hacía desde Venezuela”, recuerda y, aunque no sea responsabilidad del Concello, su mayor petición se centra en la sanidad, porque, por ahora, en el resto de servicios se ha sentido bien atendida siempre.

Natalia Gaspar llegó hace cinco años a A Coruña, pero todavía no puede participar en las elecciones; Luana Silverio de Oliveira y Alessandra Silverio llevan 17 y veinte años en la ciudad y tienen doble nacionalidad, así que, pueden ejercer también su derecho al voto en diez días. Tienen preocupaciones como “la seguridad en los barrios” y que se mantengan servicios como las escuelas infantiles, los centros cívicos y las actividades para los jóvenes, porque son usuarias de ellos. “Mi hija, que es adolescente, está siempre en el Ágora, porque en casa es difícil, no se concentra y en la biblioteca está muy bien”, relata Alessandra.

En el mundialito participó también una selección de Ucrania, que, a pesar de que se adelantó en el marcador contra Brasil, acabó perdiendo 1-4. Al haber llegado a la ciudad a raíz de la guerra, todavía es muy pronto para que puedan participar en las elecciones municipales. La jornada contó también con un combinado de España y otro de Paraguay, para cerrar una tarde de goles, diversión y reencuentro.