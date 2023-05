A candidatura Por Coruña contestaba, a pregunta deste xornal sobre o carácter que tomarían os actos electorais co inicio da campaña, que a plataforma de coalición levaría a cabo iniciativas modestas, no espazo público, con posibilidade de falar "de ti a ti" ao non contaren cos "mesmos recursos económicos" que o resto de partidos. A visita da vicepresidenta segunda e ministra do Traballo do Goberno de coalición non mudou o cariz dos actos da plataforma. Valéndose dun paseo informal entre a praza do Obelisco e María Pita, e dun chamamento aberto á carón do Concello, micrófono en man e cun vehículo serigrafiado co emblema da candidatura por todo atrezzo, Yolanda Díaz interpelou á cidadanía coruñesa: "A política útil na Coruña chámase Por Coruña e chámase José Manuel Sande".

Yolanda Díaz recalou este xoves na Coruña cunha función: poñer o foco mediático sobre unha das candidaturas que, como consecuencia da fragmentación da listaxe que concorreu unida aos comicios anteriores, menos visibilidade está captando dende o comezo da campaña. "Non tiña tantas cámaras diante dende a imputación polo do Papa", bromeaba José Manuel Sande, en referencia aos seus tempos como concelleiro de Culturas durante o Goberno municipal de Marea Atlántica, cando foi levado aos tribunais pola Asociación de Viúvas de Lugo por mor dun cartel de Entroido co debuxo do Pontífice.

Os abrazos, os bicos e as demostracións de apego marcaron o acto dende que a vicepresidenta puxo un pé na praza do Obelisco contra as 18.00 da tarde. Primeiro, co candidato, ao que situou como "un querido amigo que sempre me apoiou". Seguíronlle nos saudos agarimosos outros integrantes da lista de Por Coruña. E por último, a un discreto Suso Díaz, o seu pai, e tamén a figura que pecha a listaxe de Por Coruña, e coa que a vicepresidenta se fundiu nunha emotiva aperta ante os aplausos da concorrencia. Todos xuntos, a continuación, encararon o percorrido que separa ambas prazas. Unha marcha que contou con varias paradas de marcado carácter simbólico: no Teatro Colón, primeiro, para reivindicar o cambio de nome por María Casares, na honra da actriz coruñesa. Na Dársena, en segundo lugar, para situar o foco nos peiraos coruñeses, en cuxa desafectación e uso se enmarca o futuro da cidade. No Parrote, onde algúns veciños e viandantes aproveitaron para pedirlle selfies á vicepresidenta, que atendeu, solícita, os eloxios dos seus admiradores: "Ti tes a culpa de que me afiliase a Esquerda Unida", regaláballe un dos presentes. "Querémoste de presidenta", instaba outro.

Xa en María Pita, onde foi recibida entre berros de "presidenta" e cunha fonda ovación pola multitude congregada, que rondaba o centenar, a vicepresidenta falou para "as mulleres, os autónomos, os traballadores" que se viron beneficiadas polas políticas postas en marcha dende o Ministerio de Traballo que Díaz encabeza, mais tamén para as persoas comprometidas "coa emerxencia climática", as integrantes do "sector cultural" para pedir o seu apoio a Por Coruña nos comicios de maio. Unhas eleccións que animou a encarar con "ilusión e esperanza" e "dicíndolle ao Partido Popular que non van gañar". Díaz pediu mobilización nuns comicios ameazados pola desafección do electorado e pola división da esquerda.

O candidato á Alcaldía de Por Coruña agradeceu o apoio decidido da vicepresidenta, á que situou como "amiga, referente e activo político". Sande defendeu a necesidade de que a candidatura que encabeza "sexa relevante" en María Pita, e apelou a Por Coruña como un "proxecto de cidade" en "correlación coa idea de Sumar", con asuntos como o futuro dos peiraos, a vivenda, os servizos públicos e o fornecemento do tecido cultural e deportivo como prioritarios a encarar dende o consistorio.

Esquerda dividida: "O importante é que sume a cidadanía"

Non abondou, porén, a visita da vicepresidenta para desenlear o galimatías das candidaturas da esquerda de cara aos comicios de maio. Mentres que Díaz manifestou dende a cidade o seu apoio, decidido e sen ambaxes, á candidatura de Por Coruña, "por unha razón ben sinxela: defender un modelo de cidade, e de país, que teña que ver cos valores que representa o noso candidato, José Manuel Sande", en Santiago de Compostela, que visitou pola mañá no marco das festas da Ascensión, o seu aval foi para Compostela Aberta.

Na capital de Galicia, nun acto que non contou coa presenza do que fora alcalde polas siglas da coalición, Martiño Noriega (que si estivo esta semana na Coruña para apoiar a Xan Xove, candidato da Marea Atlántica), Yolanda Díaz refrendou á candidata de Compostela Aberta, espazo que concorre ás eleccións municipais como espazo de confluencia de todas as formacións que a constituiron nun inicio: Podemos, Anova e Esquerda Unida. Non contou o acto compostelán con representación de Marea Atlántica, candidatura afín a Compostela Aberta. No caso coruñés, Díaz pediu o voto para Por Coruña, coalición composta por Podemos, Esquerda Unida e Alianza Verde, non así para Marea Atlántica, que concorre por separado. Ante o embrollo resultante, Yolanda Díaz optou por chamar á unidade no electorado: "O importante é que sume a cidadanía. O importante está fora, non dentro. Sei que a xente quere sumar, e a min vanme atopar sempre sumando", advertiu a vicepresidenta, que lembrou que avances como "a reforma laboral, a subida do salario mínimo, o estatuto dos artistas ou a igualdade retributiva", déronse "sumando e dialogando".