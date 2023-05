Sus reivindicaciones para el próximo mandato no difieren mucho de las que tenían en elecciones anteriores, aunque celebra que algunas de las obras que solicitaban, como la reforma y peatonalización de Alcalde Marchesi se hayan abordado ya. Lo que sigue pendiente año tras año es una rehabilitación integral de uno de los emblemas del barrio, la escalinata de Santa Lucía y su entorno. En esta zona es donde están las instalaciones del centro cívico del barrio que carece de mantenimiento, así que, tanto los mayores que van a leer la prensa cada día, como los más pequeños, que van a las actividades de la asociación, se encuentran con que el bajo tiene humedades y con que la pintura ya no tapa las filtraciones de agua que se producen mes tras mes, año tras año. “Tanto el centro, que se nos está quedando pequeño, como el entorno de la escalinata necesitan un arreglo profundo”, reclama Iglesias.

Una vez finalizadas las obras de la rotonda de la Casa del Mar y también de Alcalde Marchesi los vecinos esperan inversión también en la remodelación de Benito Blanco Rajoy y en que el Concello les presente una propuesta para actuar en Ramón y Cajal y que, a poder ser, “elimine la mediana”. Iglesias cree que esas obras podrían ir aparejadas de actuaciones encaminadas al calmado del tráfico para reducir el ruido.

Otro de los caballos de batalla de este barrio es la doble fila, para lo que los residentes solicitan más concienciación de los conductores y también más agentes en la calle para eliminar los coches mal estacionados.

Otras de las reivindicaciones que se repiten año tras año son: inversión en el edificio del Fórum Metropolitano, para eliminar sus filtraciones de agua de lluvia, y también en su entorno, ya que el parque Europa tiene algunos bancos en mal estado; así como las inmediaciones de la iglesia de San Pedro de Mezonzo, incluso habilitando un área canina.

El presidente de la asociación vecinal El Ensanche y Alrededores, Alfredo Camarero, pone el foco también en el mantenimiento de las calles y de las aceras antes de acometer obras que cambien la estructura del barrio, como las peatonalizaciones. “En las calles que están en el entorno de la plaza de Galicia, faltan trozos enteros de plaqueta y las caídas son constantes”, denuncia Camarero.

Otra de las deficiencias que arrastra el barrio y que se ha visto incrementado tras la pandemia es la falta de aparcamiento. “Las terrazas de Rosalía de Castro ocupan la mitad de la calle, peatonalizan y ponen más contenedores y quitan plazas de aparcamiento. No es fácil para una familia trabajadora vivir en el barrio”, explica Camarero, que insta a la nueva Corporación municipal a potenciar el transporte público para poder eliminar vehículos privados de la calle y poder tener una movilidad más ágil.

“Aquí tenemos la biblioteca de Durán Loriga, que es pequeña, pero no tenemos centros deportivos municipales, así que, para hacer muchas cosas tenemos que ir a otros barrios”, comenta Camarero, que critica la falta de vigilancia en el barrio. “Es una zona comercial y tenemos muchos robos, así que, necesitamos más seguridad ciudadana”, reivindica.

Marea Atlántica: En Catro Camiños, situaremos unha xanela única para calquera trámite co Concello e eliminar o labirinto burocrático. Darémoslle novo uso á actual estación de autobuses cando o servizo se traslade á intermodal, tras consultar á veciñanza. Poremos en uso as dependencias municipais na fábrica de tabacos, que levan catro anos pechadas. E, a través do programa Mover os Baixos, recuperaremos os locais baleiros. Tamén repavimentar as rúas e un plan para plantar árbores.