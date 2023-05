Con su habitual tono, evitando los aspavientos y los picos de tensión propios de otros oradores, el líder del PSdeG, Valentín González Formoso, aprovechó la visita de ayer a Galicia del expresidente de la Xunta y hoy líder del Partido Popular estatal, Alberto Núñez Feijóo, para disparar con toda su artillería dialéctica, hasta el punto de sostener que resultó un presidente “indigno”.

Los motivos para emplear ese calificativo combinaron su postura en la campaña electoral, que el PP ha centrado en la vinculación de Bildu con ETA por la presencia de condenados por terrorismo en las listas de un partido que ha apoyado al Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos durante la legislatura, y el recuerdo de su balance como jefe de la administración gallega, cargo que el de Os Peares mantuvo desde 2009 gracias a cuatro mayorías absolutas consecutivas

Formoso acudió por la tarde a Ortigueira para participar en su único acto de campaña como jefe de filas del PSdeG, pues dedicó la mañana a su localidad, As Pontes, en la que aspira a mantener el bastón de mando que ostenta desde el año 2007 y retener la Presidencia de la Diputación de A Coruña. En la localidad de Ferrolterra, el secretario xeral del PSdeG se refirió primero a la visita de Feijóo a la candidata del PP a la Alcaldía de Lugo, Elena Candia, a la que tachó de “la de los bulos”, en alusión a su papel en la presentación de unos escritos anónimos ante la justicia que motivaron las imputaciones de José Ramón Gómez Besteiro cuando este lideraba el partido y de las que fue exonerado.

Mostró su “rechazo” ante esas prácticas porque el PSdeG plantea una campaña “en positivo” y sin “embarrar” la política y luego pasó a arremeter contra el “uso” de ETA por parte del Feijóo. “Viene a hablar de lo que no debería en campaña”, censuró antes de proclamar que esas referencias a la banda terrorista que fue disuelta hace doce años demuestran “la bajeza moral de un candidato”. “España pasó página, recuerda a las víctimas”, indicó Formoso, que censuró que para Feijóo primen los “intereses electorales” antes que una actitud institucional. “Indignidad es utilizar las más de 800 víctimas de ETA para hacer campaña electoral”, resumió antes de arremeter contra su balance de gestión en Galicia.

“Habla de indignidad un presidente que no fue digno con Galicia cuando cerró 138 colegios, dejó marchar a 75.000 jóvenes regalándoles una maleta y redujo la Atención Primaria a la mínima expresión, permitiendo unas listas de espera que nunca se registraran”, dijo. Ante ese balance, descartó que la opinión del 60% de la población que reside en ayuntamientos con alcaldes socialistas vaya a “cambiar de opinión por que desembarquen Feijóo o Rueda”. “Lo que no se hizo en cuatro años no se hace en 15 días”, resumió.

José Ramón Gómez Besteiro ha regresado a la primera línea política con un papel relevante en la campaña del PSdeG, apoyando a sus candidatos con hasta siete actos, como los que prevé hoy, o seis como ayer. Durante su visita a Mos, el delegado del Gobierno respondió al presidente de la Xunta y líder del PP, Alfonso Rueda, que había tachado de electoralistas los anuncios de inversiones y medidas del Ejecutivo central “a cuenta del dinero de todos”.

“Y benditos anuncios los que estamos haciendo. Son anuncios que todo el mundo desea y, lo que nos sorprende es que, con dinero de todos, el PP malvendiera las cajas gallegas y que, con el dinero de todos, el PP privatizase la sanidad pública”, respondió Besteiro, después de que el Consejo de Ministros aprobase el martes la licitación de la nueva estación de tren de Ourense.