Como afronta esta campaña electoral?

Presenteime hai catro anos como candidata do Partido Socialista na Laracha. Partíamos de dous concelleiros e acadamos a confianza dos veciños ata chegar a catro concelleiros, que foi un resultado moi positivo. Afrontamos esta campaña con moita ilusión e ganas. Imos tentar chegar ao Goberno. Fixemos un traballo continuísta durante estes catro anos. Empezamos facendo unha sede que representa ao partido na Laracha. Conseguimos ampliar as expectativas en canto á agrupación e a militancia e queremos ter unha representatividade máis alta.

De darse o caso, pactaría para substituír ao Goberno actual?

O PP 40 anos gobernando e é un proxecto que xa teñen esgotado. Queremos chegar a gobernar cunha maioría e o único pacto posible aquí é co Bloque.

Cal é a medida prioritaria que necesita A Laracha?

Nós queremos implantar a Formación Profesional básica e dual. Queremos ser referentes no centro de FP bilingüe. Consideramos que tamén é prioritario un plan de embelecemento do casco urbano da Laracha. Fomentar axudas para os comercios e a hostalaría para que poidan ter unhas instalacións máis bonitas. Que cando os coches que pasan pola AC-552, pensen que teñen que parar aquí por veren tantas cousas bonitas.

Aposta, entón, pola mocidade?

Ademais da FP, queremos darlle prioridade á emancipación xuvenil para que poidan alugar a prezos asumibles e vivan aquí, na Laracha.

Como propón impulsar as parroquias e os éntronos rurais?

Hai que incentivalas e teñen que ter prosperidade a través dos consellos parroquiais. Eu, como alcaldesa, iría visitar as parroquias dúas veces ao ano, unha cada semestre, para reunirme persoalmente cos veciños. Hai que modernizar os centros socioculturais e instalar rede de Internet para que chegue a todo o rural. Hoxe en día o teletraballo é moi importante e a xente tira da rede wifi.

Que outros equipamentos pensa que son necesarios?

No rural, a recollida do plástico ás empresas agrogandeiras, que é un dos nosos compromisos.

Como potenciarán o comercio local e a economía?

Queremos implantar unha oficina que dea axudas a todos os comercios e negocios. Nós tamén buscaremos reducir a tramitación burocrática, que abrir un negocio non sexa un lastre e que, nun prazo de 24 horas, sexa posible abrilo.

Que propoñen para o turismo no concello?

O turismo de 365 anos é o noso plan para que non só haxa turismo no verán, senón tamén no inverno.

Cal é o seu ideal dunha Laracha mellor?

Eu creo que ten que pasar polos nosos maiores. Temos que reforzar o fogar residencial e chegar a implantar neste mandato as 50 prazas da residencia para os nosos maiores. Debemos pensar na educación pública e nas actividades culturais e deportivas que serán gratuítas para nenos ata os dezaseis anos.