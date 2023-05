Dotar de transparencia ao Concello, simplificar os trámites burocráticos, combater os proxectos da subestación de Folgoso e o parque eólico de San Bartolomeu, mellorar os servizos de transporte e aumentar os educativos e sanitarios son as principais bazas coas que o BNG busca volver á Corporación municipal de Abegondo, comandado por Blan García Roel. “O que temos claro é que no concello de Abegondo hai unha base de votantes nacionalista importante”, asegura o aspirante á Alcaldía. Preguntado polos motivos que os deixaron sen representación nas últimas eleccións, apunta a que “ao mellor o traballo non foi suficientemente intenso” e asegura que esta eiva se corrixir nos últimos catro anos: “Sen ter representación na Corporación, convertémonos na verdadeira oposición a Santiso metendo documentación, visitando parroquias e e pedindo información á Deputación ou a Xunta”.