¿Qué tal va la campaña?

Va bien, in crescendo. Vamos subiendo. Yo, la verdad es que, como sabe todo el pueblo, me recuperaron. Lo hago por responsabilidad, sobre todo porque no se sigan perdiendo oportunidades como las subvenciones del IDAE y Transición Justa.

Dice que le recuperaron.

Quedamos agotados. Fue muy duro. Y la pérdida de esos proyectos que eran nuestros... Y decidimos dar un paso atrás. Yo, sobre todo, tenía que descansar, poner las ideas claras, y Patricia me hizo el gran favor de coger la portavocía porque yo estaba absolutamente agotado. Compañeros, la provincial, la ejecutiva y vecinos me pidieron que continuara con el proyecto, porque al final el proyecto que hay en Carral es el nuestro, no hay otro. Prácticamente todo lo que se hizo venía del programa socialista. Por esa responsabilidad, y por ese cariño que le tengo a Carral, decidimos otra vez encabezar yo esta lista. Confían en mí, lo cual me enorgullece y me da pasión para continuar.

El alcalde dice que no pactaría con el PSOE si está usted al frente.

No entiendo esa inquina o ese odio. Nosotros tenemos claro que queremos liderar este proyecto.

O sea, el Gobierno.

El Gobierno, sí, por supuesto. Cuando lo lideró Alternativa lo único que hizo fue perder oportunidades. La del IDAE fue una oportunidad histórica perdida, clamoroso.

Decía Alternativa que tenían que adelantar dinero.

Había financiación. No había problema. Y las de Transición Justa que perdieron llevan el mismo sistema.

¿Les penalizarán su marcha?

Creo que nuestra salida del Gobierno fue honrosa. No podíamos seguir conviviendo con un Gobierno que no nos dejaba hacer nada, lo único que hacía era poner palos en las ruedas. Y no podíamos seguir avalando un comportamiento de un alcalde que desprecia 2 millones de euros de la UE. Era absolutamente inadmisible. Creemos que vamos a recuperar concejales. Nosotros propiciamos el cambio de Gobierno desde una oposición dura al PP.

¿Y se retiraría para favorecer un pacto de izquierdas?

Mis movimientos no son para estar en política y tener un sueldo, como otros partidos. Si el bien del pueblo necesita que yo me aparte, lo haría sin ningún tipo de dudas.

¿Sus tres principales propuestas?

Conseguir el pleno empleo, y tenemos la receta: el desarrollo de la segunda fase del polígono industrial. En el Gobierno fui a Madrid y conseguí que se iniciara la modificación. Y recuperar al subvención del IDAE para una transformación necesaria.