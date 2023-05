Hay un inmueble que preocupa especialmente a los vecinos de Monte Alto, al que miran con detalle desde hace tiempo y sobre el que esperan recibir una solución en el próximo mandato. Es la antigua cárcel provincial que, indica el presidente de la asociación vecinal, Xosé Vázquez, se encuentra “en ruinas” y es necesario “rehabilitarla y darle una utilidad”.

Para ello, los vecinos de la zona insisten en la “devolución gratuita” de este edificio al Concello. Una vez se resuelva este asunto, Vázquez presenta varias propuestas: “se puede convertir en un centro de interpretación de la Torre de Hércules o en un museo arqueológico similar al de San Antón”. De todos modos, el presidente de la asociación defiende que la última palabra la tienen los vecinos. “Se puede convocar un concurso de ideas. Según la utilidad que se le quiera dar variará la rehabilitación”, comenta sobre el futuro de la antigua prisión.

Muy cerca de este lugar se encuentran otros terrenos sobre los que los residentes de la zona quieren llamar la atención para que “se respete el entorno”. Xosé Vázquez habla del polígono de San Amaro, donde el desarrollo inmobiliario permite la construcción de 260 pisos en bloques, uno de seis alturas y el resto de nueve. “Es un proyecto muy bruto. Podría dejar a muchas casas sin vistas al mar. Querríamos que se rediseñara y hubiera menos edificabilidad”, expone, consciente de que es un “caso difícil”.

Pero hay más asuntos que preocupan a los vecinos de Monte Alto que piden, entre otras cosas, “adecentar aceras, en especial las que llevan a centros educativos; mejorar la limpieza en la zona y reforzar la vigilancia; o desarrollar y ejecutar un parque en Pena Vixía significando su funcionalidad histórica”.

Sobre la limpieza, Xosé Vázquez señala que es necesario “acabar con los grafitis y con las cacas de perro”. Por ello pide una “mayor vigilancia”. En cuanto a las pintadas, que asegura se concentran en la plaza Juan Naya, opina que la Policía Local “podría intervenir más” para evitar que los vándalos sean reincidentes.

No todo son críticas, pues el presidente de la asociación vecinal apunta que “está funcionando muy bien el mercado provisional” que se instaló en la plaza Indalecio Prieto mientras se reforma el otro.

Los vecinos también reclaman que se le dé un impulso a la Escuela Municipal de Música, ubicada en la calle de la Torre. “Habría que hacer más iniciativas para darle difusión, como que los alumnos toquen en centros de mayores. Hay que mejorar su estatus”, comenta.

Aunque la “falta de aparcamiento” es otro de los problemas a los que se enfrentan los vecinos de Monte Alto, Xosé Vázquez confiesa que les preocupa más “la soledad” de algunos residentes del barrio. “Hay mucha gente mayor en la zona que, además, que vive sola. La soledad es un problema que queremos tratar. Se podría lanzar un nuevo proyecto y organizar actividades, que la gente salga a la calle y haga comunidad”, propone.

Esto conduce, además, a otro asunto, que son las barreras arquitectónicas con las que se encuentran no solo la gente mayor sino también las personas con movilidad reducida. “Pedimos que el Concello impulse el acondicionamiento de las viviendas con la colocación de ascensores”, anuncia el presidente de la asociación vecinal, que destaca también la necesidad de tomar medidas para “acabar con las viviendas vacías” en el barrio.

PSOE: En Monte Alto hemos puesto en marcha la inversión más importante en décadas, el nuevo mercado, con 10 millones de euros. En Adelaida Muro se llevará a cabo una reforma integral con la instalación de escaleras mecánicas y se construirán 11 viviendas de alquiler social en terrenos de Defensa. La Torre de Hércules será objeto de una rehabilitación. Reurbanizaremos la rampa del Matadero y llevaremos a cabo la rehabilitación y mejora energética del Víctor López Seoane.

PP: Escaleras mecánicas en la calle Adelaida Muro con Ángel Rebollo. Ascensor para comunicar el Club del Mar con el paseo marítimo. Mejorar el balcón de San Amaro. Reforma y mejora de accesibilidad de la plaza entre calle Touro y Coronel Cerviño y del entorno de la iglesia de San José y el depósito del agua. Recuperar la lágrima de la plaza de España para su uso público. Área canina en el parque Carlos Casares y reforma integral de la calle Independencia.

Marea Atlántica: Unha prioridade será mellorar a accesibilidade peonil, de forma urxente na rúa Marconi e o cruce coa rúa Mondoñedo, e na contorna do colexio Curros Enriquez, do instituto Zalaeta e na avenida de Hércules. Poremos a disposición da veciñanza os espazos abertos da Agra de San Amaro. Instalaremos dúas novas estacións de BiciCoruña na Domus e no mercado de Monte Alto, cuxa reforma concluiremos. E seguiremos a negociar co Estado pola cesión xusta do antigo cárcere.

BNG: Limpeza de rúas e reparación de beirarrúas. Aparcamento nas antigas cocheiras de tranvías. Grande espazo público verde, con espazo para nenas e nenos e adolescentes a carón do depósito da auga. Solución para os antigos Talleres Siete ao lado da Torre. Protección para a fonte do Picho e posta en valor do patrimonio de Santo Amaro. Reclamación da cesión gratuíta do antigo cárcere e da súa rehabilitación. Mellora do Mercado de Durmideiras.