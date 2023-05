Que tal a campaña?

Moi ben. Contento. Non vexo ese recelo que había hai catro anos, que como se presentaba Javier por primeira vez e tal a xente non estaba tan convencida de volverme votar a min. E desta vez si que vexo máis euforia, búscanme por donde ando.

Conta con gañar, entón.

Si. Teño a completa seguridade. Ou se torcen moito as cousas...

Con maioría? Porque non ten con quen pactar.

Si, iso é certo. Dos catro aquí, o PP o centro dereita, fronte aos independentistas do BNG, aos sanchistas do PSOE e aos comunistas, que son os de Gelo. E polo tanto eses non van querer pactar co PP, polo tanto o PP ten que quitar unha maioría suficiente para poder gobernar. E creo que a imos conseguir porque a experiencia que tiveron os veciños de Alternativa, polo que escoito e vexo, da a entender que van baixar moito. Haberá que aproveitar iso.

Perderon 197 votos entre 2015 e 2019. Recuperaranos?

Javier era funcionario, empleado do Concello, unha persoa que facía o que eu lle mandaba e incluso a miña persoa de confianza e o que fixo foi decidir meterse en política e as persoas que el atendía da miña parte... El atendía ben á xente e utilizouno para dar o salto á política. Pero non é igual ser funcionario, fas o que tes que facer, que ser alcalde, que tes que tomar decisións e non é fácil.

As súas principais propostas?

A verdade é que non me foi moi difícil facer o programa deste ano porque, collendo o do 2019, así quedou o concello e así está. Se te paras a mirar que fixo o Concello de Carral nestes catro anos, salvo algunhas obras do POS da Deputación, é o que nós tiñamos xa marcado. Non só non fixeron nada esencial, senón que estiveron obsesionados con tirar abaixo as cousas que ulían a Mouriño ou Mouriño tiña algún mérito.

Como cales?

Un dos proxectos estrella que é máis que necesario, con 1.200 persoas de máis de 65 anos, era o centro e día. Conseguíramos unha subvención de 150.000 euros para facer obra no antigo colexio Víctor Velasco, de feito 75.000 euros xa estaban ingresados xa nas contas do Concello, pero déuselles por dicir que non lles gustaba o proxecto e renunciaron e seguimos sen centro de día. Peor aínda: o Víctor Velasco déuselles por cederllo a unha empresa disimulada como asociación. Amiga non é asociación porque todos os cargos son unha familia. O centro de día era o proxecto estrella de 2019 e segue sendo o proxecto estrella en 2023. Outro tema é PXOM (plan xeral).

Está pendente, en revisión, din.

Estaba listo e resoltas as alegacións e solicitado xa o inventario de camiños e non sei por que raios entre eles se lles dou por telo gardado e durante estes catro anos non se falou nada do PXOM de Carral. E estaban as alegacións resoltas, que eran 600, e atendéramos máis dun 80%, que eran viables. Sorpréndeme que este home, Gelo, estea poñendo a caer dun burro ao alcalde de Cambre, de Arteixo ou a alcaldesa de Bergondo porque non quitan un PXOM e este de Carral que está feito resulta que o ten metido nun caixón. Non entendo as políticas deste home de Oleiros e deste subordinado de Carral. A dichosa recalificación do polígono leva catro anos parada e estanse indo as empresas a outros sitios por falta de terreos. E Servizos Sociais segue sen funcionar á perfección e ten que funcionar á perfección. En axuda a domicilio non pode haber lista de espera. Estes catro anos na oposición servíronme para ver cousas ás que eu non lles daba unha importancia grande e andaba buscando financiación para proxectos importantes. Se nos fixáramos en cousas máis pequenas como colocar uns banquiños e ter o alumeamento en perfectas condicións, iríanos mellor.