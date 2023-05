“A nosa prioridade vai ser arrincar o polígono e crear emprego”

“O que queremos cos eólicos é que se cumpra a legalidade. Máis aló non podemos facer nada, o Concello ten as competencias que te n”

Que tal vai a campaña?

Ben, todo en orde, grazas a deus.

De porta a porta, supoño. Que sensacións ten?

As sensacións son boas, a xente recíbeme con total normalidade, mesmo moi ben. Estou contento.

Acaba un mandato marcado pola pandemia. Que balance fai?

Efectivamente, case tres anos perdémolos coa pandemia, despois tentamos recuperar o tempo perdido e facer todo o que quedou por facer, pero deu tempo ao que deu.

De que sente máis orgulloso?

Home, de axudar aos meus veciños en todo o que estivo na miña man. Na pandemia chameinos a todos, chamei absolutamente a todas as casas por teléfono e atendín na medida que puidemos, que non eran moitas, non había medios. Tentei atendelos en todo, levamos medicamentos ás casas, ofrecemos máscaras á xente que tiña que ir a citas médicas, levámoslles mesmo comida á xente que vivía soa. Estivemos ao pé do canón durante toda a pandemia. Esa é unha das cousas que agora, cando vou a pedir a súa confianza, a xente está a agradecerme.

E cales serán as súas prioridades se revalida a Alcaldía?

Seguir traballando como ata o de agora. Onde máis imos incidir é no tema do emprego, a ver se arrincamos co polígono industrial e logramos consolidar emprego aquí para que a xente non teña que marchar e os mozos que se poidan quedar a vivir aquí en Aranga.

Percibe moito malestar polo tema dos eólicos?

Non, non, en liñas xerais non. Algunha xente das zonas afectadas pregúntanme cal é a postura que ten esta Alcaldía con respecto aos parques e eu estoullo comentando, vou casa por casa falando con todos e cada un dos veciños e explícolles a postura desta Alcaldía, pero malestar non, simplemente queren saber se o alcalde está a apoialos ou non.

E cal é a súa postura?

A miña postura é a de sempre, a que tomei desde o principio. O Concello ten as competencias que ten, nós non somos quen autorizamos un parque eólico. O único que podemos facer é dar licenza municipal. Agora ben, o que fixen foi presentar as alegacións pertinentes para que se cumpra a normativa de medio ambiente, patrimonio cultural, natural ou no relativo á distancia a vivendas, explotacións… Nós o que queremos é que se cumpra a legalidade. Máis aló, non podemos facer nada.

Algún proxecto que lle faga especial ilusión poñer en marcha?

Hai varios, pero o proxecto máis importante que temos é o polígono, xa demos a licenza en decembro de 2022 e levamos traballando moito tempo para que salga adiante, o básico é crear emprego. Tamén queremos potenciar todo o patrimonio natural que temos, ampliar as instalacións deportivas, hai moitísimas cousas que temos en mente. Pero a máis importante é que dunha vez por todas póñase en funcionamento ese polígono industrial e xere emprego.

Sandra Pena | Concelleira e candidata polo PSOE de Aranga

“En Aranga non se fixo nada máis aló de asfaltar dúas pistas e poñer catro focos”

“Aranga é un paraíso. Faríame moita ilusión poñer en valor a riqueza que ten, que é bestial” u“O básico é asentar poboación e para iso hai que ofrecer máis servizos”

Á quinta irá a vencida?

Teño esperanzas, senón non andaría nisto, non? A ver, estamos moi próximos, cinco-catro, estamos a setenta ou oitenta votos. Se lle quito setenta votos ao PP podemos gañar.

E que percibe?

As sensacións son moi boas, pero a estatística do porta a porta non sempre é moi fiable [ri].

Cre que o tema eólico pódelle pasar factura a Platas?

Si, sobre todo en determinadas parroquias vai pasar, si, si. Eu creo que tanto en Fervenzas como A Castellana pola falta de información. El no seu momento dixo que non sabía nada pero hai informes asinados do 2019 e 2020 e eu creo que iso a xente vaillo a botar en cara.

E que balance fai?

O PP puido facer unha chea de cousas, é verdade que colleu a pandemia, pero entrou unha chea de diñeiro da Xunta, a Deputación, o Estado para servizos sociais e non souberon aproveitar ese tirón para nada. Ten o polígono totalmente atrancado. Leva doce anos e ese proxecto leva 18 e non consegue poñelo a andar. Aquí non se fixo ningún outro proxecto de envergadura, de calado. Sinceramente, aquí máis aló de asfaltar dúas pistas e poñer catro focos non se fixo nada e Aranga perde poboación a pasos axigantados.

Se logra a Alcaldía, cales serán as súas prioridades?

O básico é asentar poboación e para iso hai que ofrecer máis servizos, como o de madrugadores. E mellorar os servizos sociais e a atención a maiores, que funcionan fatal. Mocidade, promoción económica e atención ao maior, esas serían as nosas prioridades.

E algún proxecto que lle faga especial ilusión?

Aranga é un paraíso.A min faríame moita ilusión poñer en valor esa riqueza natural e cultural que ten, que é bestial.

Patricia Cordo | Candidata do BNG

“Os eólicos de Monte do Gato poden ser o golpe na mesa para que a xente reaccione”

Por que da o paso?

Case por responsabilidade, pola necesidade dun cambio no Concello.

É complicado cambiar a tendencia nun municipio no que gobernou sempre a dereita…

Claro que é complicado, pero é necesario traballar para que se produzan eses cambios. E quizais agora mesmo, vendo todas as debilidades da Xunta tras a marcha de Feijoo, sexa o momento para defenestrar por fin ao PP, porque a xestión do PP leva anos sendo nefasta e máis agora coa xestión dos eólicos de costas á veciñanza.

Cre que o malestar polos eólicos pasaralle factura ao PP?

Esperemos que si. Estes días precisamente pasou un detalle que revela que está nervioso, nos denunciou por poñer un cartel de máis no taboleiro, non debe querer que se visibilice que existen outras alternativas.

Que percibe?

Temos esa sensación de que a cuestión dos eólicos en Monte do Gato pode ser un golpe na mesa para que a xente reaccione e déase conta realmente de que o PP nunca vai facer un goberno ao servizo da xente, senón das súas redes clientelares.

Que sería o primeiro que faría se goberna?

Cambiar este tipo de xestión, pasar deste caciquismo do PP, totalmente opaco, e facer un goberno transparente, ao servizo da xente. Queremos promover a participación con orzamentos participativos, encontros parroquiais, que a veciñanza vexa que o goberno está realmente ao seu servizo e non ao revés.

E as prioridades?

Poñer en valor o noso patrimonio natural e cultural, que é enorme e mellorar os servizos, o rural está a morrer porque faltan servizos públicos de calidade.