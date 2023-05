Los principales candidatos a la Alcaldía de A Coruña en estas elecciones municipales responden a preguntas de los vecinos en 'Tengo una pregunta para el candidato'.

Sergio Doctor, psicólogo: ¿Tienen ideas para mejorar la conexión con el área metropolitana?

Inés Rey, PSOE: Los buses urbanos ya llegan a Arteixo y Culleredo. La competencia no es municipal, sino autonómica, y la Xunta ha puesto todo tipo de trabas. Seguiremos apostando por llegar más lejos y por coordinar servicios.

Miguel Lorenzo, PP: Aprobar el segundo plan de movilidad, tras ocho años en blanco, con fomento del transporte público, buses metropolitanos y tren de cercanías con aparcamientos disuasorios. Y acelerar las infraestructuras pendientes.

Xan Xove, Marea Atlántica: O camiño é claro, crear unha autoridade única que coordine os concellos e os medios de transporte. O malo é que a Xunta leva anos bloqueándoa. Impulsarémola desde a nova empresa de transporte municipal.

Francisco Jorquera, BNG: Impulsaremos a área con competencias en mobilidade. Esixirémos o Estado cercanías en tren, poremos en marcha o transporte marítimo, e melloraremos o transporte en bus. Propoñemos carril bus na Ponte Pasaxe e na Vedra.

Francisco Muíños, gestor cultural: ¿Cuáles son sus medidas contra el problema de la vivienda?

Inés Rey, PSOE: Con la limitación de recursos propia de un ayuntamiento, ejecutamos cinco pisos para colectivos que no pueden acceder a una vivienda libre y tenemos casi rematado un proyecto para otros 50 en Xuxán.

Miguel Lorenzo, PP: Ayuntamiento, Xunta y Diputación desarrollarán una promoción público-privada de vivienda nueva y un apoyo a la rehabilitación, para poner 500 viviendas en alquiler a precios asequibles para jóvenes y mayores.

Xan Xove, Marea Atlántica: Levamos anos traballando nisto. Faremos 250 vivendas públicas en aluguer asequible en Xuxán, fomentaremos a rehabilitación de vivendas baleiras, regularemos os pisos turísticos e ampliaremos a bolsa de aluguer de Emvsa.

Francisco Jorquera, BNG: Hai que esixir sobre todo á Xunta que se implique xa que é quen ten competencias. No Concello aumentaremos o número de vivendas públicas para alugar e asesoraremos a xente que quere alugar para evitar abusos.

José Manuel Sande, Por Coruña: Fomos os primeiros en anunciar un bono antiinflación como reforzo en simultáneo das familias e do comercio local.

Bill Álvarez, estudiante: ¿Tienen algún plan para mejorar la atención psicológica?

Inés Rey, PSOE: El Gobierno actual aprobó el primer Plan de Salud Mental del Ayuntamiento. Aunque la salud no es competencia municipal, pondremos en marcha una línea telefónica de atención al menor.

Miguel Lorenzo, PP: Con programas complementarios a la estrategia de la Xunta. Por ejemplo, un programa de apoyo a los cuidadores de mayores, dependientes o con discapacidad, con servicio de respiro familiar.

Xan Xove, Marea Atlántica: Impulsar o plan municipal de saúde mental, pactado co PSOE este mandato, pero no que Inés Rey non avanzou. Con medidas coma a atención psicolóxica nos centros cívicos, para combater doenzas mentais comúns.

Francisco Jorquera, BNG: Poñeremos en marcha un Plan de Saúde Mental no que implicaremos o Sergas: prevención e tratamento. Completaremos os servizos sociais dos centros cívicos con psicólogas e psicólogos sociais.

José Manuel Sande, Por Coruña: O Concello ten que implantar un Plan Local de Saúde Mental con especial incidencia na prevención e reacción áxil ante dinámicas negativas centradas na poboación escolar e colectivos vulnerables.

María Remedios Ferreiro, jubilada: ¿Qué harán contra la subida de precios en productos básicos?

Inés Rey, PSOE: El Ayuntamiento no tiene competencias para regular los precios, pero hemos ayudado en nuestras posibilidades: rebaja del precio del bus, 30 bonificaciones fiscales, gratuidad en las escuelas infantiles municipales.

Miguel Lorenzo, PP: Rebaja del IBI un 10% en 4 años. Bonificación del 20% al 50% del IVTM. Exención de tasas a familias con todos los miembros desempleados al menos 9 meses en un año. Y rebajas fiscales a familias con un miembro con discapacidad.

Xan Xove, Marea Atlántica: Crearemos un bono no pequeno comercio que permita mercar unha cesta de produtos de alimentación básicos e outras necesidades do fogar a prezo taxado. Así, faremos da tenda do barrio unha aliada contra a inflación.

Francisco Jorquera, BNG: Iso é competencia absoluta do Goberno do Estado. Levamos tempo reclamando medidas para afrontar a inflación desde a nosa representación no Congreso dos Deputados e desde o Parlamento Galego.

