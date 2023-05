Mellorar a atención ás persoas maiores, facer fronte ao proxecto do parque eólico das Encrobas, solucionar “a problemática das granxas de visóns no Xalo”, acabar mellor e máis transporte público, ampliar a atención no centro de saúde ás tardes e mellorar os servizos sociais son as principais apostas do BNG de Carral, explica o seu candidato, Amancio Sotillo. “O noso obxectivo primordial é recuperar a representación no pleno municipal e incidir no Goberno, ben desde o propio equipo de Goberno, ben desde a oposición”, asegura, e só descarta pactar co PP. Asegura que o partido, aínda sen representación na Corporación, traballou “arreo” levando iniciativas a Santiago, a Madrid e a Bruxelas. “Queremos un Carral tinguido do verde e de lila”, afirma Sotillo.