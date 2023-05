Sinceramente, pensaba que lo primero que haría el PSOE al conquistar un bastión del PP como Miño sería retirar el busto de Fraga del despacho de Alcaldía, pero lo ha mantenido...

Sí, de hecho lo tengo en una estantería. Manuel Fraga fue presidente de la Xunta, una persona ilustre que, con independencia de nuestras diferencias ideológicas, creo que hizo bastantes cosas por Miño y por Perbes. No tengo por qué quitarlo de ahí, es parte de nuestra historia.

En 2019 logró una victoria arrolladora. Es consciente de que gobierna con voto prestado del PP, ¿confía en conservarlo?

Es cierto que mucha gente que votaba al PP nos votó en 2019 porque estaba hastiada, muy decepcionada y quería un cambio. Y no veo motivo para que ahora retroceda después de cumplir nuestro programa en un 90%. Creo que vamos por el camino correcto, hemos saneado Miño y estamos creciendo. La sensación que estoy teniendo por la calle es que vamos a tener un apoyo mayoritario y estoy muy agradecido, no hay nada más bonito que ser alcalde de tu pueblo y además tengo el honor y el orgullo de ser el más votado de la historia de Miño.

Han logrado ampliar el plazo de devolución de la deuda, pero sigue siendo muchos millones para un concello como Miño...

Sí, pero hay que recordar que nosotros nos encontramos con una deuda que rondaba los 25 millones a pagar en 10 años, 2,5 por año, la mitad de nuestro presupuesto, algo totalmente inasumible, el Concello estaba prácticamente en bancarrota. Llamamos a todas las puertas, al Gobierno central, Xunta, Diputación... y fuimos consiguiendo subvenciones que nos han permitido duplicar el presupuesto y realizar importantes inversiones. Y al tiempo hemos logrado ampliar el plazo de devolución de la deuda. Ahora estamos negociado reducir la cuota a medio millón al año, que entendemos que sí es asumible de una manera no muy dolorosa.

Es un alivio importante, pero sigue siendo una deuda enorme . En su momento se barajó la posibilidad de reclamar responsabilidades a la Xunta como corresponsable de las irregularidades. ¿Lo descarta?

Sí, esa vía la hemos descartado porque no veíamos que fuese a prosperar y sería meter a Miño en un camino judicial que creo que no le interesa a nadie. Lo que hemos buscado es una solución práctica. Ojalá nos condonasen la deuda, pero creo que eso no va a ser posible porque no pasa en ningún lado. Tendremos que asumir las consecuencias de lo que se hizo mal en el pasado e ir enderezando la situación.

Miño está creciendo mucho en población y las grúas vuelven a Costa Miño. A priori parece algo positivo, pero ¿no teme que se forme una nueva burbuja?

No, yo creo que al contrario. No solo hay grúas en Costa Miño, también las hay en otros lugares del municipio. Creo que ahora se está desarrollando de un modo sostenible, Costa Miño ya no es la urbanización del ladrillo, ahora vienen familias jóvenes con niños que la eligen como lugar de residencia. Precisamente uno de nuestros objetivos es modificar el plan parcial de la urbanización porque inexplicablemente está diseñada solamente para vivienda. Si alguien quiere montar un despacho de pan, una librería o una clínica dental no puede.

¿Dotarla de servicios para convertirla en una parroquia más de Miño?

Exactamente, pero sin iglesias y sin cementerio...

Bueno, nunca se sabe, a lo mejor piden licencia para alguna iglesia...

Ah, si la piden, nosotros encantados [ríe]. Nosotros lo que queremos es que la urbanización se integre en el municipio.

¿De qué se siente más orgulloso?

De la política social que hemos realizado. El Concello se volcó durante la pandemia, parece que la gente ya se ha olvidado y puede que sea lo mejor porque fue una etapa muy dura, muy dolorosa, pero en esa etapa se hicieron cosas muy importantes. Los servicios sociales se volcaron, se alcanzó el acuerdo con la Sareb para tener vivienda de protección oficial, se puso en marcha el ropero municipal... Es para sentirse orgulloso. Después hicimos un montón de cosas, lo de la deuda, obras, la reforma del club náutico.... , pero para mí lo más importante es lo hecho en el ámbito social y en atención al ciudadano. Creo que la gente se siente escuchada.

¿Y cuáles serán sus prioridades si revalida el gobierno?

Continuar con el proyecto de sendas, la conexión de la Nacional 651 con la AP-9 para que no pase todo el tráfico pesado por el pueblo, mejorar los parques infantiles, el desarrollo del club náutico, el pump track, la creación de un área de calistenia... Tenemos en proyecto muchas inversiones que demandan los vecinos y que mejorarán la calidad de vida. Miño siempre fue un pueblo de gente acogedora, un pueblo turístico, pero queremos que no solo sea un turismo de playas, sino que queremos sentar las bases de un turismo de cercanía durante todo el año.

¿Y será también el mandato de la urbanización Monte Piñeiro?

Sí, creo que vamos a llegar a un acuerdo con las empresas y espero que se inicie pronto el desarrollo. Evidentemente ahí va a haber construcción pero también queremos que se garantice una zona amplia, de un 70 u 80% de espacio libre, verde que queremos que se convierta en el pulmón verde y un referente en todo el municipio.