Encuesta electoral en Arteixo: Calvelo mantiene la mayoría absoluta y puede incrementarla a costa del PSOE

El Partido Popular apunta a su cuarto gobierno consecutivo en Arteixo bajo el mando de una mayoría absoluta encabezada por Carlos Calvelo, todo un referente territorial del partido al convertirse en 2019 en el alcalde del mayor concello de Galicia conservado por los populares. La formación, en el peor de los escenarios, repite los resultados obtenidos en los últimos comicios, cuando sacó doce concejales. La encuesta electoral le otorga, como mínimo, el mismo resultado y está en disputa un edil más. La mayoría absoluta en el pleno arteixán está en once concejales, de modo que el candidato, Carlos Calvelo, podría gobernar cuatro años más en solitario, según la encuesta de DYM Market Research para Prensa Ibérica y LA OPINIÓN.

Según la encuesta electoral, el Partido Popular seguirá siendo la fuerza mayoritaria en Arteixo con una estimación del 53% de los votos. La diferencia será mínima respecto a las últimas elecciones. Calvelo recibió en 2019 el 52,5% de las papeletas electorales. En disputa se encuentra la posibilidad mejorar los resultados obtenidos. Si alcanzase los 13 ediles, el PP igualaría el mejor resultado desde que Calvelo es alcalde. Empataría con los comicios de 2015, en los que se le votaron más de 14.000 personas y recibió el 58% de todos los apoyos de los vecinos. Esto dependerá del trasvase de votantes entre el PP y el Partido Socialista.

El PSOE arteixán, con Patricia Boedo como cabeza de la candidatura, pierde peso en el pleno. Frente a los seis ediles que obtuvieron en las últimas elecciones, la encuesta les otorga en esta ocasión entre cuatro y cinco concejales. En función de hacia donde fluctúe el voto indeciso podría perder uno o dos ediles con respecto a los resultados de hace cuatro años. Bajan un 6% en intención de voto, hasta establecerse en el 21,4%. Las estimaciones les mantienen como la segunda fuerza política en Arteixo.

El Bloque Nacionalista Galego que lidera Xurxo Couto en el municipio arteixán sigue siendo la tercera formación en intención de voto, pero recuperaría terreno en el pleno, con el 14,7% de las papeletas a su favor. Según la encuesta, pasará de dos a tres concejales, un resultado que obtuvieron por última vez en las municipales de 2011. De esta forma, según el orden de la lista electoral de los nacionalistas, repetirían en la corporación municipal el candidato, Xurxo Couto, y Raúl Fernández; y entraría como novedad María Dolores Rega.

Alternativa dos Veciños ya obtuvo un edil en 2019 y opta a empatar ese mismo resultado. En esta ocasión, ese cargo lo ostentaría la nueva candidata de la formación de la margarita, Noelia Martínez. La intención de voto al partido vecinal se resiente de forma ligera, pero aventaja en nueve décimas a la que suman los dos nuevos partidos, Unidade Local y Podemos, que no entrarían en la corporación. Antonio Patiño no repetirá en este mandato y Xosé Lois García no tendrá el apoyo suficiente para estrenar las siglas moradas en Arteixo con un edil, según indican los datos recopilados por el barómetro.

Ningún candidato suspende

El estudio recoge también la notoriedad y la valoración que los vecinos tienen de los candidatos que conocen. Ninguno de los seis candidatos suspende. El alcalde y candidato popular, Carlos Calvelo es el más notorio de todos: el 80,9% de los arteixáns sabe quién es. También es el mejor valorado por parte de los encuestados, que le otorgan una nota de 6,4 sobre 10.

La candidata del Partido Socialista, Patricia Boedo, es la segunda con más notoriedad. Más de la mitad de los encuestados sabe quién es, un 52,2%. En valoración obtiene la tercera mejor nota, un 5,5. Xurxo Couto, del BNG, es el segundo con mejor valoración por parte de los arteixáns, con un 5,7. Sin embargo, es el cuarto en notoriedad. Tres de cada diez encuenstados le conoce.

Más notoriedad tiene el candidato de Unidade Local, Antonio Patiño. El 41,5% de los encuestados le reconoce y ocupa, así, el tercer puesto. Formó parte de la corporación municipal durante la última legislatura, como candidato independiente tras romper con Alternativa. Sin embargo, es el que obtiene la peor nota, un 5,0%.

Noelia Martínez, Alternativa dos Veciños, solo la conocen uno de cada cinco vecinos de Arteixo, pero obtiene un 5,3 de valoración. Xosé Lois García, de Podemos, es el menos conocido, un 17,6%, y también el peor valorado, con otro 5.

Para la realización de este estudio de la intención del voto en Arteixo se realizaron 205 entrevistas telefónicas a números fijos y móviles en base a una selección aleatoria entre 5 y el 18 de mayo. Se recogieron datos también a través de entrevistas online. Los datos presentados cuentan con un margen de error del 6,8%.