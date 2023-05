¿Por qué da el paso?

Doy el paso porque trabajé 32 años en el Concello de Miño, es mi pueblo, el pueblo de mi familia y ahora mismo está hecho un desastre en todos los aspectos. Empezando por servicios sociales, que me preocupa mucho porque estamos hablando de las personas y dada mi profesión, que soy psicóloga, me preocupa especialmente. Quiero hacer una política para mis vecinos, para las personas.

En 2019 el PP recibió un voto de castigo importante. ¿Cree que ese voto que se fue para el PSOE volverá al PP?

Sí, Miño es un pueblo del PP por tradición, desde que empezó la democracia hasta 2019 siempre se votó al PP por mayoría. Somos un partido renovado, no va gente de anteriores legislaturas salvo una en el número 13 [Fina Romeu], no va nadie más, es gente toda nueva que no ha estado nunca en política. Es una etapa nueva. Nosotros no podemos arreglar el pasado pero tampoco estábamos para que sucediese lo que sucedió, en ese sentido yo no me siento heredera de nada de lo que pasó, no estaba.

¿Cuáles serían sus prioridades si consigue el gobierno de Miño?

La educación para mí y mis compañeros es fundamental, la población en Miño ha aumentado considerablemente y una de nuestras prioridades es poner en marcha un instituto de Bachiller y Formación profesional para que los jóvenes no tengan que ir a Betanzos, a Pontedeume o A Coruña. En Costa Miño hay una parcela dedicada precisamente a educación. Después, la atención a la dependencia. Nosotros queremos reforzar la ayuda a domicilio de libre concurrencia. Otra de nuestras prioridades es mejorar el mantenimiento del pueblo, que en este momento es una dejadez total y absoluta. Y queremos hacer una intervención importante en el puerto de Miño para intentar solventar los problemas de calado y poner en marcha un gimnasio en Costa Miño.

¿Qué balance hace de estos cuatro años de gobierno del PSOE en Miño?

No muy bueno. No han sido capaces ni de aprobar el presupuesto en plazo, siempre a remolque, y además solo ejecutan el 50% del presupuesto anual. Hay dinero en las arcas municipales y la gente está sin servicios. Faraldo prometió además que no iba a devolver deuda pero que iba a mejorar el pueblo y ni ha devuelto deuda en estos cuatro años ni ha mejorado el pueblo. No me parece que sea una gestión muy seria. Y la atención a los ciudadanos por parte de ellos, no de los funcionarios, deja bastante que desear. Te proponen unas soluciones que son absurdas por no molestarse, no por otra cosa. A mí todas esas cosas... Tanto los políticos como los trabajadores públicos nos debemos a nuestros ciudadanos, para eso estamos, para servir a los ciudadanos y si eso no se hace, mejor hacer otra cosa.