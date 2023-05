Los principales candidatos a la Alcaldía de A Coruña en estas elecciones municipales responden a preguntas de los vecinos en 'Tengo una pregunta para el candidato'.

Sheila Castro, estudiante: ¿Qué propuestas tienen para jóvenes de entre 25 y 35 años?

Inés Rey, PSOE: Acabamos de abrir las naves del Metrosidero. Para los jóvenes construimos las viviendas de Pontejos y otro edificio en Xuxán para facilitar el acceso. Nuestra red de servicios públicos está abierta a los jóvenes.

Miguel Lorenzo, PP: Ciudad libre de tasas al emprendimiento para el inicio de actividad. Plataforma de Juventud UE de orientación. Becas de inserción laboral. Impulso de una promoción de 500 viviendas de alquiler a precio asequible.

Xan Xove, Marea Atlántica: Crearemos un banco de vivendas en alugueiro asequible para persoas menores de 35 anos, afrontando un dos maiores problemas nesta franxa de idade: as dificultades para acceder a un fogar propio.

Francisco Jorquera, BNG: Poremos en marcha o Consello da Mocidade para escoitarvos, elaboraremos un Plan de emprego para a xente nova, impulsaremos o voluntariado, poñeremos prezos rebaixados para todas as actividades culturais.

José Manuel Sande, Por Coruña: A principal medida para esta franxa de idade é a liña de axudas á vivenda, un dos grandes problemas actuais da mocidade e fundamento do noso programa electoral.

Candela Rodríguez, estudiante: ¿Qué es lo que más les preocupa de la ciudad actualmente?

Inés Rey, PSOE: Mi objetivo es conseguir una ciudad en la que los ciudadanos encuentren empleos de calidad, una vivienda digna, disfruten del espacio público y gocen de buenos servicios. Me preocupa lo que dificulta esto.

Miguel Lorenzo, PP: Lo que más les preocupa a los vecinos es lo que más me ocupa a mí: la seguridad ciudadana, la movilidad, la limpieza y mantenimiento de los barrios y aprobar los presupuestos el 1 de enero, ayudar a instalar ascensores.

Xan Xove, Marea Atlántica: Preocúpame que na Coruña se viva mellor. Para conseguilo, o máis urxente é atender ao problema de acceso á vivenda, mellorar a mobilidade, reforzar os servizos sociais e darnos un espazo público máis verde.

Francisco Jorquera, BNG: A falta de accesibilidade universal, os problemas de mobilidade en transporte público, as dificultades para acceder un aluguer, os retos medioambientais e a adaptación á situación de emerxencia climática.

José Manuel Sande, Por Coruña: Custa priorizar, dado que son moitas as cuestións que nos preocupan. Destacamos a necesidade de vivenda, un dereito acompañado de moitas medidas, amplificadas pola nova Lei de Vivenda recén aprobada.

Cristina Iglesias, médica: ¿Cómo mejorarán la comunicación con la administración?

Inés Rey, PSOE: El Registro de María Pita acaba de ser reformado para mejorar esa atención. Activamos la app Coruña, que crecerá en servicios y permite abonar tasas y hacer quejas desde el móvil. Ampliaremos el servicio del 010.

Miguel Lorenzo, PP: Promoveremos la gobernanza compartida con los vecinos para abordar los grandes desafíos, como las decisiones que hay que tomar sobre el plan de movilidad o el desarrollo de muelles de Batería y Calvo Sotelo.

Xan Xove, Marea Atlántica: Recuperaremos as medidas de participación eliminadas neste mandato, coma os encontros Dillo Ti. E potenciaremos as vías dixitais para contactar coa administración, tentando facelas máis eficientes.

Francisco Jorquera, BNG: O primeiro que imos facer é reforzar o servizo do 010. Manteremos a cidadanía informada sobre as súas queixas para facerlles seguimento. Retomaremos a atención presencial en todos os servizos municipais.

José Manuel Sande, Por Coruña: Hai que mellorar os mecanismos de participación, lonxe do paternalismo dos partidos de sempre. Faremos unha política de interacción, consulta e participación real.

Sendoa Roldán, gestor de deuda: ¿Qué proponen contra el tráfico de agitación en la ciudad?

Inés Rey, PSOE: Es necesario fomentar medios de transporte alternativos al vehículo privado. La entrada en vigor del nuevo contrato del bus urbano en 2024 permitirá también una mejora sustancial de ese servicio.

Miguel Lorenzo, PP: Lo primero es actualizar el plan de movilidad. Se debe revisar la normativa y buscar todas las alternativas para estacionar vehículos en bajos vacíos, patios de manzana e impulsar aparcamientos públicos a bajo coste.

Xan Xove, Marea Atlántica: En xeral, ofrecer alternativas de transporte máis eficaces que o coche. Mellorar as liñas de bus cunha empresa municipal, potenciar BiciCoruña ou instalar aparcamentos disuasorios, entre outras.

Francisco Jorquera, BNG: Impulsaremos a ampliación das zonas peonís, a xestión directa dos aparcadoiros sen contrato baixando prezo e acordando usos coa hostalaría e o comercio, a reformulación da ORA e da zona de residentes.

José Manuel Sande, Por Coruña: Unha coordinación no transporte que implica unha revitalización do bus urbano, mesmo con liñas á área metropolitana, o crecemento de BiciCoruña e medidas que dosifican o uso do vehículo privado.