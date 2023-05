E a nosa democracia? Federalismo, democracia e municipalismo, foi o título da xornada que organizou onte o PSdeG-PSOE de Oleiros, na que interviron o exministro de Xustiza Francisco Caamaño e a candidata á Alcaldía Carmen Acuña. A cabeza de lista destacou a “ausencia de democracia” en Oleiros. “Eu pensaba que iso era algo propio do PP, dos Baltares, dos caciques”sinalou Acuña, que insistiu en que o proxecto de Alternativa dos Veciños “está esgotado” e o seu líder “endiosado”A candidata afirmou que “o alcalde pensa que o Concello é seu” e que o Goberno local tenta “facer ver como normal a confrontación co resto de administracións en lugar do diálogo”.