Tan solo unas horas después de que se publicasen los resultados de la encuesta realizada por DYM para Prensa Ibérica en Galicia, grupo editorial al que pertenece LA OPINIÓN, los candidatos a la Alcaldía de A Coruña de PP, Miguel Lorenzo; PSOE, Inés Rey; Marea Atlántica, Xan Xove; y BNG, Francisco Jorquera, participaban en el ya tradicional debate electoral que organiza Radio Coruña. Todos ellos coincidieron en el análisis de que “la única encuesta que cuenta” es la de las urnas, la que se celebrará el domingo, por lo que, aunque tienen muy en cuenta estos datos para conocer el pulso de la ciudad, saben que pueden pasar muchas cosas en estos siete días, tanto para bien como para mal.

La candidata a la reelección, Inés Rey, a quien los resultados de la encuesta dan diez u once concejales, solo uno más de los conseguidos en 2019 tras cuatro años de gobierno en minoría, explicó ayer que se toma los datos “con prudencia” aunque aprovechó para hacer un llamamiento no solo a los indecisos sino a aquellos que tienen la tentación de quedarse en casa porque no hay ninguna propuesta que les convenza del todo.

“Llamo a votar a aquellos que quieran que la ciudad siga avanzando y progresando para que apuesten por el proyecto que yo encabezo. Por eso pido ese apoyo mayoritario y masivo, para tener un Gobierno sólido para seguir avanzando. Lo contrario, ya lo conocemos, crispación, años oscuros, debilitamiento de la ciudad y un Partido Popular sin proyecto de ciudad”, explicó ayer.

Sobre si, finalmente no consigue una mayoría absoluta y los resultados —tal y como vaticina la encuesta de LA OPINIÓN— la obligan a pactar, Rey prefiere no hablar todavía. “Mi pacto es con la ciudad, con los coruñeses y coruñesas, por eso pido un voto mayoritario y progresista”, comentó e interpeló a las mujeres para que le den su confianza —como única candidata de la izquierda— ya que hizo hincapié en que no se puede hacer política “sin el 50% de la población”.

El candidato del PP, Miguel Lorenzo, tiene claro que, con los resultados que le da la encuesta —diez u once escaños, igual que al PSOE— no podrá gobernar, aunque llegase a ser la lista más votada. “Lo que dice la encuesta es que el PP va a ganar las elecciones, no sé si me dejarán gobernar o va a haber un pacto de perdedores”, comentó Lorenzo, que puso en duda que las fuerzas de izquierdas se vayan a poner de acuerdo para gobernar la ciudad más allá de la investidura. “Cada uno tiene un proyecto y se han puesto verdes unos a los otros, yo tengo mi proyecto pero para llevarlo a cabo tengo que conseguir mayoría absoluta”, asumió Lorenzo, que cree Vox no sacará representación, aunque en la encuesta se refleja la posibilidad de que entre en María Pita. “No es posible, pero si sacara ese concejal, tendríamos que hablar, lógicamente, si quieren hablar”, contestó Lorenzo —tras el debate de A Coruña opina, dirigido por Isabel Bravo— a la pregunta de este diario sobre si pactaría con la extrema derecha si lo necesitase para gobernar. “Habrá que preguntarle a ellos si quieren hablar conmigo”, incidió.

La encuesta da una bajada de seis a dos concejales a Marea Atlántica —hay que tener en cuenta que en los comicios de 2019 esta candidatura contaba con representantes de Podemos y de Esquerda Unida y que, ahora, esas fuerzas están integradas en la candidatura de Por Coruña—. El candidato de Marea, Xan Xove, defendió ayer que, más allá de los sondeos electorales, “la respuesta” que se está encontrando en las calles, durante los actos de campaña es “muy buena” y que eso le hace pensar que el domingo los votos de los vecinos pondrán a Marea Atlántica en una posición “fundamental” para la formación de un nuevo gobierno de progreso en la ciudad de A Coruña”, para eso, invitó ayer a todos los indecisos a que le den su apoyo.

“La Marea Atlántica fue la que se atrevió y marcó el camino en los últimos ocho años y todo indica que vamos a seguir haciéndolo en los próximos cuatro años y en eso estamos trabajando”, comentó Xove que confía aún en poder mejorar los resultados de la encuesta en esta semana que queda de campaña. Con dos —como dice la encuesta— o con los escaños que decidan los vecinos el domingo, Xove ve a Marea “gobernando” el próximo mandato.

Parte de la pérdida de apoyos de Marea Atlántica la capitaliza, según la encuesta de DYM para Prensa Ibérica, el BNG, que sube de dos a tres o incluso a cuatro concejales.

El cabeza de lista, Francisco Jorquera, el mejor valorado por los electores, según el mismo estudio, explicó ayer que este sondeo refleja “que el BNG es una fuerza al alza” eso sí, aseguró que la formación no se conforma con este resultado. “Queda mucho voto por decidir, estamos percibiendo en toda la campaña una gran receptividad de nuestras propuestas y nuestro objetivo es superar claramente ese resultado por nuestra voluntad de liderar políticamente esta ciudad”, comentó Jorquera que deja abierto el capítulo de pactos “para el día después” de las elecciones municipales.

El cabeza de lista de Por Coruña —que agrupa a Podemos, Esquerda Unida y Alianza Verde—, José Manuel Sande, a quien la encuesta de DYM para Prensa Ibérica, da una intención de voto superior al 5, celebró ayer que la candidatura sea cada vez más conocida y que siga subiendo en los sondeos. “Venimos a gobernar, a transformar y a ser relevantes en el Gobierno de la ciudad”, insistió Sande —quien podría regresar a María Pita, después de haber sido concejal de Culturas durante el mandato de Marea Atlántica— cree que la visita de la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha ayudado a dar a conocer la candidatura en esta recta final de la campaña, después de su paseo por el centro de la ciudad la semana pasada.