El cobro de una tasa por la ocupación de la vía pública para celebrar mítines o instalar un puesto informativo ha generado polémica en los corrillos políticos de Sada. El PP, que ha pagado tasas de 30 euros para colocar una jaima avanza que recurrirá este cobro. Su candidata, Esperanza Arias, explica que no alegará por la cantidad en sí, sino porque considera improcedente esta imposición que, incide, equipara los actos de campaña con actividades con ánimo de lucro como barracas, atracciones o puestos de venta u otras que regula la normativa.

Arias se muestra sorprendida por un cobro que no se aplica en otros concellos del área y que, incide, no pagan todos los partidos, algo que sospecha también Paris Joel, de Alternativa, que ha pagado tasas y que no se opone siempre y cuando, dice, se aplique por igual a todos. La alcaldesa, María Nogareda, niega cualquier tipo de de arbitrariedad y defiende que ella se limita a “seguir las directrices” de Tesorería, que considera que estos actos de campaña están sujetos al cobro de canon.

No todos los partidos han pagado tasas. Y esta anomalía no obedece a ningún tipo de favoritismo, sino al procedimiento empleado para solicitar el uso del espacio. A consulta de este diario, integrantes del BNG se muestran indignados por el cobro de una tasa municipal y explican que ellos no han realizado ningún pago y que basta con informar del acto a la Subdelegación del Gobierno y la junta provincial electoral, que se da por enterada tras consultar al Concello para comprobar que el acto no interfiere con ninguna actividad A consulta de este diario, concellos del entorno como Betanzos, Miño, Bergondo y Cambre apuntan que no cobran ningún tipo de tasa por este tipo de actos en la vía pública. La polémica está servida.