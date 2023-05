Los principales candidatos a la Alcaldía de A Coruña en estas elecciones municipales responden a preguntas de los vecinos en 'Tengo una pregunta para el candidato'.

Antonio Vilariño, pensionista: "¿Qué van a hacer con los que no recogen los excrementos de perro?"

Inés Rey, PSOE: Cambiamos hace unos meses la ordenanza, en la que se ampliaron las sanciones por ese motivo y se determina también la necesidad de que los propietarios de perros lleven una botella con líquido para limpiar orines.

Miguel Lorenzo, PP: Combinar una campaña de sensibilización continuada durante cuatro años en todos los barrios con la vigilancia del cumplimiento de la normativa a través de la policía de barrio, que sancionará a quien incumpla.

Xan Xove, Marea Atlántica: De entrada, aplicar as sancións previstas na ordenanza de Benestar Animal, tamén traballar en medidas de prevención, coma as campañas de tenza responsable ou crear áreas de esparcemento dos cans.

Francisco Jorquera, BNG: Hai que vixiar e sancionar a quen non as recolle. Pero tamén facer campañas de concienciación para promover o coidado do que é de todos. Hai que facilitar material na propia rúa para a recollida.

José Manuel Sande, Por Coruña: A sensibilización é clave para garantir a convivencia. Non podemos poñer un policía detrás de cada can. As multas son case anecdóticas, pero hai que lembrar que non recoller deposicións poden ser 500 euros de sanción.

María del Pilar Ripoll, ama de casa: "¿Tienen pensado cuidar mejor el asfaltado de las calles?"

Inés Rey, PSOE: A Coruña tiene más de 316 kilómetros de viario público. No es posible asfaltar todas las calles en un único mandato. Ahora seguiremos reparando y mejorando el firme allá donde sea necesario.

Miguel Lorenzo, PP: Dentro del plan de choque de limpieza y mantenimiento de los barrios se impulsará una radiografía del estado de las calles para realizar el mantenimiento preventivo periódico y la renovación necesaria del asfaltado.

Xan Xove, Marea Atlántica: Queremos poñer en marcha un plan para intensificar o mantemento do espazo público. Do asfaltado, si, pero tamén das beirarrúas, zonas verdes e mobiliario urbano. É unha necesidade común en todos os barrios.

Francisco Jorquera, BNG: Impulsaremos a existencia de cuadrillas dentro das empresas encargadas do mantemento das rúas e calzadas. Estes equipos vixiarán o estado das rúas e calzadas e acometerán os amaños necesarios.

José Manuel Sande, Por Coruña: Temos pensado un plan de mantemento que evite o deterioro actual do asfalto, sobre todo nos barrios.

Helena Diéguez, estudiante de FP: "¿Extenderán el descuento de bus a los estudiantes de ciclos?"

Inés Rey, PSOE: Nunca se aplicaron tantos descuentos en el transporte público como en el actual mandato. Nuestra intención es seguir estudiando nuevas bonificaciones para fomentar el uso del transporte público.

Miguel Lorenzo, PP: Uno de los pilares del plan de movilidad que se va a diseñar, aprobar e implantar es la potenciación del transporte público con bus gratuito para menores de 23 años y tarifa plana para el resto de usuarios.

Xan Xove, Marea Atlántica: Implantaremos unha tarifa especial no bus para menores de 25 anos, sen atar o desconto aos estudos que se estean a cursar. Será unha das posibilidades que se abrirán cunha nova empresa municipal de transportes.

Francisco Jorquera, BNG: Si. Implementaremos os descontos a todo o estudantado, cos mesmos prezos e condicións que os universitarios. É importante conectar os centros de FP con transporte público e adaptar horarios ás entradas e saídas.

José Manuel Sande, Por Coruña: Nós aplicaremos a gratuidade no transporte urbano para os menores de 26 anos.

Marta Sánchez, informática: "¿Mejorarán la limpieza del centro y la recogida de contenedores?"

Inés Rey, PSOE: l Por determinadas zonas del centro ya se pasa a hacer la recogida hasta dos veces al día. Nuestra intención es aumentar esas frecuencias cuando resulte necesario.

Miguel Lorenzo, PP: Es necesario combinar una campaña de concienciación en todos los barrios con la vigilancia del cumplimiento de la norma por la policía de barrio. Revisaremos la distribución de contenedores en zonas de alta demanda.

Xan Xove, Marea Atlántica: Faremos cumprir o contrato de recollida de lixo, que inclúe un reforzo para a hostalería e melloras coma o baldeo con auga nas rúas. Introducímolas no contrato deseñado pola Atlántica, que Rey non fixo por aplicalas.

Francisco Jorquera, BNG: Seremos moi exixentes coa empresa que ten concesionado o servizo de limpeza e recollida do lixo. Sancionarémola se non cumpre. Comprometémonos a solucionar a situación interna do servizo.

José Manuel Sande, Por Coruña: O cumprimento estrito dos contratos de limpeza evitaría as situacións actuais. Esixiremos que se respeten as condicións asinadas.