Hace un par de años renunció al acta para que entrase en la corporación “savia nueva”. Finalmente vuelve a ser candidata. ¿A qué se debe este cambio de planes?

Di un paso al lado para dar paso a otras personas que estuvieron trabajando y haciendo una labor importante, pero algunos compañeros de la agrupación y vecinos, sobre todo vecinos, me pidieron que volviera a ponerme al frente porque en esta candidatura llevamos a varias personas independientes. ‘Si vas tú es mejor, que tienes más experiencia, tienes que volver…’, bueno, total, que me liaron y aquí estoy [ríe].

¿Y cómo ve el panorama?

Creo que está todo muy abierto. El tema de los eólicos preocupa a todo el territorio de Oza-Cesuras, en los 150 kilómetros cuadrados que tenemos la gran preocupación que detectamos son los planes eólicos, que se hicieron de espaldas a la población. En todas las parroquias sin excepción no hemos encontrado a nadie, a nadie, favorable a los eólicos, a nadie. Ya no le digo la gente que tiene explotaciones agropecuarias, que está horrorizada. Y además, en algunos casos, le caen los eólicos a 500 metros. Y luego están las líneas de evacuación, que nos cruzan por un lado y por otro. La gente ve que eso puede significar una pérdida de valor de su patrimonio, de sus casas y una perturbación de la tranquilidad. Le aseguro que desde el primero al último rincón de Oza-Cesuras la gran preocupación en este momento son los eólicos.

¿Cree que ese malestar le puede pasar factura al PP?

No lo sé, pienso que sí pero no sé en qué medida.

El alcalde se está mostrando muy combativo, con pancartas y anuncios de acciones judiciales...

Ya, ahora, pero lo que tenía que haber hecho era presentar informes técnicos contrarios a los eólicos. Nosotros tenemos un documento del plan justificativo de la fusión de 2012 que ya mencionaba de un proyecto eólico en Monte do Gato con siete aerogeneradores. Hace once años que se inició el tema de los eólicos y no han hecho nada, nada, para pararlo. Y ahora ponen la pancarta. Otros concellos limítrofes se han defendido y han presentado informes técnicos negativos, aquí nada. No hablo de alegaciones, hablo de informes técnicos y jurídicos contrarios a la instalación de los eólicos. Ahora podemos poner todas las pancartas que nos dé la gana, están aprobados por la Xunta. Si gobernamos, vamos a intentar por todos los medios legales defender nuestro territorio.

¿Confía en tener el respaldo de su partido a nivel autonómico?. El PSdeG se ha mostrado bastante favorable a los parques eólicos.

Nuestro secretario xeral dejó claro que eólicos sí, pero si los vecinos no quieren, no. Y no a cualquier precio, eso lo que dijo. Y en este caso los vecinos creo que no quieren, el día 28 se sabrá. Es más, lo que nos están manifestando a nosotros es una preocupación muy grande. Creo que la Constitución reconoce a los ayuntamientos soberanía para la ordenación de su territorio, en todo caso. Esto ya no es un tema de partido, nuestra lista está formada por gente independiente, es un tema de defender Oza-Cesuras y los intereses de los vecinos, no es un tema de partido para nada.

Lleva de número 2 a Mónica Fernández-Aceytuno, muy conocida por su defensa de Monte do Gato.

Sí, lleva tres años luchando contra los eólicos en Monte do Gato, defendiendo que se declare parque natural, es una persona muy concienciada, que trabaja mucho para explicarle a la gente las consecuencias que puede tener la implantación de eólicos en nuestro municipio.

¿Qué otras prioridades se marca?

Lo más inmediato en cuanto a urgencia es combatir los eólicos, pero lo prioritario es la parte social. Es necesario mejorar los servicios sociales. No puede ser que la gente esté un año en casa mientras se tramita la dependencia, independientemente de que esté en trámite la dependencia y que la Xunta tenga que valorar, el Ayuntamiento tiene que dar solución inmediata a esas personas. Queremos poner a la gente por delante, lo prioritario es atender a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Otra prioridad es dar unas condiciones de trabajo dignas a las trabajadoras de ayuda en el hogar, que tienen unas condiciones muy precarias.