A escasos días de que termine la campaña electoral, los candidatos de los seis partidos que concurren en los comicios electorales de Arteixo indican sus líneas de actuación en materia de transporte, ocio y turismo. La red ferroviaria es una vieja aspiración de Arteixo y los concellos próximos de la comarca de Bergantiños. El transporte público es susceptible de mejoras dentro del municipio. Además, los aspirantes al bastón de mando plantean qué proyectos tiene prioridad en cuanto a parques y áreas de esparcimiento. También señalan sus ideas para atraer visitantes.

¿Ve factible construir una línea ferroviaria de Arteixo a Carballo?

Carlos Calvelo (PP): No solo factible sino necesaria, tanto para el transporte de viajeros como para las mercancías del eje industrial que forman Arteixo, A Laracha y Carballo.

Patricia Boedo (PSdG-PSOE): Non a temos no noso programa, pero todo o que signifique unha mellora da comunicación entre a área industrial dende A Coruña a Carballo é unha boa iniciativa para a mobilidade de veciños e empresas.

Xurxo Couto (BNG): Factible sempre é. O que hai que determinar como desenvolvemos esa infraestrutura dentro dun marco metropolitano que é indispensable para o correcto desenvolvemento da nosa comarca e que agora, por carecer deste marco, non estamos a medrar como merecemos.

Noelia Martínez (Alternativa dos Veciños): Es un proyecto muy ambicioso, pero consideramos que el municipio de Arteixo tiene otras prioridades más urgentes. Todavía tenemos a cuatro mil viviendas sin red de saneamiento y red de agua sanitaria.

Antonio Patiño (Unidade Local): A cuestión non é se é factible porque temos os coñecementos e medios, senón: é necesario? Entón respondemos que si, posto que é útil para a clase traballadora, sempre que sexa soterrado. Basta xa do maltrato á paisaxe.

Xosé Lois García (Podemos): No es una competencia local, podríamos solicitar la liberación de los peajes desde a Coruña a Carballo para comunicar los polígonos que ya tienen todos salidas directas y a corto plazo beneficiaría más a vecinos y transporte.

¿Cómo se puede mejorar el transporte público en Arteixo?

Carlos Calvelo (PP): Trabajando como lo hemos hecho en Arteixo, en donde hemos implantado siete líneas de transporte municipal (caso único en Galicia en concellos de nuestro tamaño). Tenemos que concienciar a los vecinos de que las usen lo más posible. También vamos a poner en marcha un servicio de bicicletas público.

Patricia Boedo (PSdG-PSOE): A clave é negociar a unificación deste servizo co concello de A Coruña, o eixo principal da mobilidade é unha liña regular con frecuencias baixas que vaia dende A Coruña, baixando por Meicende, ata o centro de Arteixo e volva por Vilarrodís, Pastoriza e chegue a Marineda City. Outra liña que chegue ata Uxes e Santa Icía e o alto de Arteixo. A maiores, fortalecer e dinamizar o transporte interparroquial das parroquias co nucleo de Arteixo e os servizo aos areais.

Xurxo Couto (BNG): Con máis servizos e atención á cidadanía. En moitos dos nosos encontros coa veciñanza comentóusenos que preferían o contacto con outros concellos vecinos porque tiñan mellor comunicación. Temos que dar mellores servizos para que isto non suceda e podernos sentimos orgullo do noso municipio.

Noelia Martínez (Alternativa dos Veciños): Buscar soluciones para que el bus urbano circular pueda llegar el mayor número de vecinos y vecinas posible.

Antonio Patiño (Unidade Local): Máis que mellorar, trátase de proxectar liñas reais que atendan a necesidades reais, un bus que pase por unha aldea ás 12:40 da mañá para quen é e de que sirve? Non queremos tanto tráfico, pois entón hai que reforzar o transporte público. Nas aldeas a xente está farta do esquecemento sistemático.

Xosé Lois García (Podemos): El transporte público en Arteixo es muy deficiente y casi inexistente. Creación de líneas de autobuses interparroquiales, creación de una ordenanza municipal del servicio de taxi la última data del año 2005 – 2006) sin grandes cambios de la del año 1997. Incentivar la adquisición de eurotaxis (vehículos adaptados) o la concesión de más licencias para la comunicación entre parroquias y núcleos del ayuntamiento. Creación de un bono social para el uso del transporte público.

¿Qué parques impulsará si gobierna?

Carlos Calvelo (PP): Tenemos un proyecto para que en todas las parroquias haya un parque infantil, una zona deportiva y una zona verde. Los hemos implementado en los últimos años, aunque nos quedan zonas en donde hacerlo Armentón, Suevos, o Barrañán.

Patricia Boedo (PSdG-PSOE): Hai que potenciar estes espazos nos barrios periféricos de Arteixo que os necesitan e nas parroquias que carecen deles. Aemais, hai que poñerse a cubrilos nun territorio onde as chuvias son frecuentes e que pese a nosa proposta de fai moitos anos, o PP non cubriu ningún. Tamén hai que adaptalos para o uso de persoas con diversidade funcional. Hhai que fomentar os espazos para a convivencia dos nosos maiores, onde poidan descansar, conversar e facer actividades.

Xurxo Couto (BNG): Desde logo que non gastaría millóns en parques e áreas de esparcemento inundables. Hai que racionalizar e ordenar os espazos urbanos e aí volvemos a toparnos coa necesidade de ter un Plan Xeral.

Noelia Martínez (Alternativa dos Veciños): Hay mucho que trabajar en esto, pero, sin ninguna duda, empezaríamos Sisalde y Monticaño.

Antonio Patiño (Unidade Local): Penouqueira, máis parques infantís, xardíns, incluso botánicos, hai un ermo total en paisaxismo e espazos verdes na contorna urbana e no rural, peor… será porque xa hai leiras?Iso si, máis creativos e bonitos, o minimalismo ten o seu espazo, pero tanto?

Xosé Lois García (Podemos): El Seixedo o Monticaño tienen una gran aceptación entre los vecinos y vecinas, trabajaríamos en su mejor dotación, pero siempre atendiendo a las necesidades y peticiones de los vecinos. Todos nuestros parques y áreas necesitan que no los dejemos atrás y los mejoremos.

¿Qué plantea para potenciar el turismo en el municipio?

Carlos Calvelo (PP): Potenciar paseo marítimo, paseo fluvial, las iglesias románicas, lugares de interés natural como Sisalde o las playas.

Patricia Boedo (PSdG-PSOE): Elaboración dun plan de turismo sostible coa colaboración dos axentes implicados, mellorando a sinalización, o atractivo visual do Concello, as infraestruturas nos areais e o coidado e protección do noso medio natural. Debemos potenciar a nosa feira e novos eventos para os nosos sectores produtivos. Necesitamos crear unha infraestrutura termal para dinamizar a parroquia de Loureda e potenciar os areais.

Xurxo Couto (BNG): O Turismo é unha materia transversal a moitos ámbitos como o cultural, deportivo, o comercio local, etc e sabemos que crea riqueza económica e por tanto temos que potencialo.

Noelia Martínez (Alternativa dos Veciños): La creación de un plan de turismo local.

Antonio Patiño (Unidade Local): : Imos ver, turismo como? Parece a palabra fetiche, o sector salvavidas da nosa economía, pero temos algo que ensinar? Que turismo? Antes de nada haberá que poñer en valor os elementos culturais e naturais, nin sequera hai un museíño… que facemos, unha ruta polo polígono? Praias? Poñeremos as bases para emendar isto.

Xosé Lois García (Podemos): Crear eventos en fechas estivales, colaboración con el comercio local y la hostelería, mejorar y atender las demandas hoteleras de Arteixo. Poner en marcha un plan conjunto de asociaciones vecinales y asociaciones de comercio local para la atracción de posibles viajeros. Mejoras en el transporte público que permitan la movilidad por toda la comarca.