¿Por qué ahora y por qué con este partido? Son dos preguntas que este diario ha formulado a algunos de los integrantes de las candidaturas que se presentan a las elecciones municipales y que, por primera vez, dan el paso a figurar en una lista. Algunos llevan una larga trayectoria de activismo, otros están descubriendo la política desde sus entrañas y casi a presión, porque las campañas electorales son así. Algunas se hacen a fuego lento durante cuatro años y dejan para ese último hervor de los quince días la tarea de despertar las conciencias de los indecisos; otras, han de darse a conocer, mostrar su programa y despertar la ilusión de los votantes casi en el mismo día, todo muy rápido, para que, el domingo, se decanten por su opción y no por otra. Para Gema Castro, de Alternativa dos Veciños, que es la más joven, con 19 años, su decisión partió de querer “darle voz” a los jóvenes; para Manuel González, de Ciudadanos, es un modo de apoyar un proyecto político que muchos dan por desahuciado. Bea González de Canales vivió ya la campaña de 2019 y ahora le toca dar un paso adelante. Noemí Díaz, Susana Catalán e Ignacio Siota y Aitor Neira estaban afiliados a PSOE, PP, BNG y Podemos, así que este salto a la esfera pública es un impulso para hacer realidad las políticas en las que creen.

Noemí Díaz | Número 7 de la lista del PSOE: “Se puidese pedir, elixiría Medio Ambiente”

Noemí Díaz milita no PSOE desde 2018, así que, dicir que si á oferta que lle fixo a alcaldesa e candidata á reelección, Inés Rey, foi para ela, “unha sorpresa” e algo que non podía rexeitar. O ano pasado foi designada secretaria dos dereitos LGBTI do PSOE da Coruña, así que, xa coñece o traballo do partido desde dentro. “Para min a alcaldesa é un referente e síntome identificada co seu proxecto de cidade, formar parte deste equipo é unha honra, Foi agora cando xurdiu a oportunidade e é un orgullo dar este paso. Igual con outra persoa non o faría, pero con Inés Rey, si”, confesa Díaz, que está situada en postos de saída e, segundo as enquisas, o vindeiro domingo, estará en posición de formar parte do Goberno.

Díaz empezou a militar no PSOE cando aprobou as oposicións de profesorado —antes traballaba na empresa privada— e viu que tiña un tempo libre que quería destinar a compartir a súa experiencia coa cidadanía. Con iso en mente involucrouse no día a día de varias asociacións e foi alí onde coñeceu a Inés Rey e onde tomou a decisión de unirse ao partido. “O que eu podo achegar é a miña experiencia como profesora de Bioloxía e Xeoloxía e tamén os meus doce anos de traballo como enxeñeira de Montes, e iso é o que poño a disposición da cidadanía”, explica. Á pregunta de se a súa concellaría sería Medio Ambiente, contesta que, se “puidese pedir”, sería a que ela elixiría, pero deixa en mans da alcaldesa, se renova o mandato, o seu futuro, xa que coñece o seu perfil.

Estes quince días de campaña, para Díaz están a ser mellor do esperado porque, segundo explica, só atopa “cariño e boas palabras” de todos os veciños e veciñas, tamén “motivadora”.

Susana Catalán | Número 5 de la candidatura del PP : “Me gusta escuchar, es una parte esencial de mi trabajo”

Susana Catalán es de las que vivió la política desde la base antes de dar el salto a integrar la lista electoral del PP, ya que lleva afiliada al partido “muchos años ya”, así que, su labor, hasta ahora, se centraba en las comisiones de trabajo de los temas que ella más conoce, la seguridad ciudadana, ya que es miembro de la Policía Local, y la igualdad, porque su área de trabajo es la protección de víctimas de violencia de género. “Siempre he tenido unos valores, como todo el mundo, y me afilé al partido que más se correspondían con ellos y acepté ir en la lista porque creo que las oportunidades solo pasan una vez y hay que aprovecharlas en el momento en el que crees que tienes algo que aportar y yo creo que ahora tengo ideas que pueden servir para mejorar la seguridad ciudadana que, actualmente, está bastante mal”, confiesa Catalán, que cree que su paso adelante en política puede ayudar a cambiar las cosas desde dentro.

Tilda la campaña de “trepidante”, porque el trabajo se intensifica. “Yo noto que la gente necesita que la escuche y que se haga otra política más cercana, que es con la que yo me siento más identificada”, relata y asegura que no se tuvo que pensar mucho este paso, porque no le gusta quedarse “estancada” en las cosas que hace y retarse a sí misma. “A mí me gusta mucho escuchar, que es una parte esencial de mi trabajo. La política también es trabajar. Quiero aportar cosas nuevas que sirvan para algo”, confiesa Catalán, que no se ha llevado “sorpresas” en esta campaña porque, por su trabajo, conoce los problemas que hay de puertas para adentro de los hogares, pero también los que hay en la calle. Confía en que los resultados de las encuestas mejoren y que su partido pueda gobernar.

Bea González de Canales | Número 2 de Marea Atlántica: “Son enfermeira de UCI e de CUAC; estou afeita a traballo, traballo e máis traballo”

Bea González de Canales estivo “non no fondo, pero si na periferia” do nacemento da Marea Atlántica, grazas ao seu labor en CUAC FM e no asociacionismo. “Non estiven desde o principio, pero xa no 2019 me metín na coordinadora, traballei todo o que puiden e debino de facer ben porque a mareancia decidiu que era unha boa opción para estar na candidatura e agardo que así sexa”, recoñece González de Canales, que forma parte dese proceso de renovación da formación. “No 2015 o momento era moi favorable ás mareas, agora non é tan bo, pero tampouco é malísimo, seguimos estando aí e, aínda desde a oposición, sacando cousas adiante, como a gratuidade das escolas infantís e poñendo enriba da mesa os grandes temas que, despois, o resto dos partidos din que son boa idea”, comenta González de Canales que pensaba que o seu nome non estaría tan arriba na lista. “Eu pensaba que o que eu facía non tiña tanto mérito, pero cando nas primarias o meu nome saíu tan ben posicionado, quedei en shock”, recoñece, aínda que, despois, viu ela tamén o que os demais vían no seu traballo. Sobre a intensidade da campaña e as novas tarefas que supón deixar de ser unha máis a ser a número dous da lista da Marea, asegura que non lle dá medo. “Eu son enfermeira de UCI e estaba metida en CUAC, así que, estou afeita a traballo, traballo e máis traballo”, confesa e asume que traía xa unha boa base de coñecemento da cidade máis activa, sobre todo, por ser a encargada de facer a historia dos programas especiais sobre os barrios que se emitían en CUAC. Alí aprendeu “moito” dunha cidade viva pero descoñecida.

Ignacio Siota | Número 5 da lista do BNG: “A política local é onde comeza todo e é a que máis afecta ao día a día dos veciños”

Ignacio Siota é o número 5 da lista do BNG. É o seu debut nunha candidatura, aínda que leva catro anos militando na formación e foi xa responsable comarcal de Galiza Nova. “Chegadas as eleccións, propuxéronme ir na candidatura e aceptei encantado por compromiso e porque penso que podo axudar”, explica este mozo que se criou na Gaiteira, aínda que viviu un tempo no Paseo das Pontes. Non foi unha decisión que tivese que madurar moito. “Dixen que si bastante rápido”, recoñece este mozo que pensa que pode achegar á candidatura e ao Goberno local, no caso de que chegue a entrar, a visión dun rapaz “que traballa, que ten conviccións fortes e que ten ilusión polo proxecto” que propón o BNG, destaca.

“A responsabilidade é moi grande, en primeiro caso, por non decepcionar os compañeiros e compañeiras da candidatura, que son xente moi válida e porque a idea é saír. Confiamos en ter un bo resultado e iso pasa por que o número cinco entre”, revela Siota, que sente “ilusión e responsabilidade a partes iguais” por esta nova experiencia que lle está a dar un coñecemento máis profundo da cidade.

“Cada barrio ten os seus problemas e as súas teimas e a min iso é algo que me gusta coñecer, porque normalmente, o que facemos é facer vida no noso barrio e no centro, porque é onde pivota toda a cidade”, recoñece Siota, que asegura, ademais, que sempre lle interesou a política e, sobre todo, a local, porque “é onde comeza todo” e é a que “máis afecta ao día a día dos veciños”, resume.

Aitor Neira | Número 4 de Por Coruña: “Cando Isabel Faraldo recolleu a súa acta percorrín con ela toda a cidade para ver os seus problemas”

Aitor Neira pensaba en “mellorar a vida da xente” cando decidiu meterse en política. “Agora é o momento de que a xente moza teña voz en María Pita”, explica Neira, que ten 22 anos, así que, puido xa votar nas anteriores eleccións locais, as de 2019. “Desde os 18 anos son militante de base de Podemos, un militante ao que sempre lle gustou repartir folletos, falar coa xente, ir a asociacións... Cando Isabel Faraldo colleu a acta de concelleira, estiven con ela percorrendo toda a cidade e coñecendo os seus problemas e vendo que solucións que lle podiamos dar”, relata Neira, que cre que Por Coruña pode ser un “revulsivo” nestas eleccións. “Estamos ilusionadas, contentas e con ganas de entrar no Goberno para facer as nosas políticas”, recoñece.

Manuel Gómez | Número 2 de Ciudadanos: “Mucha gente está descubriendo estos días que Ciudadanos no ha dejado de existir”

“Hace cuatro años fui con un amigo al Nauta y, de casualidad, estaba Inés Arrimadas. Estuvimos hablando con ella, nos gustó mucho lo que nos contaba y, hace un mes y algo, me llamó Manuel Moinelo y me dijo que estaba buscando gente para la candidatura y que me quería conocer”, relata Manuel Gómez, que, tras esa reunión, le dijo que contase con él para lo que necesitase. Asegura que le está resultando “muy interesante la campaña desde dentro”, a pesar de que las encuestas les dejan fuera de María Pita. Él, sin embargo, cree que “aún hay partido” y que mucha gente ha descubierto estos días “que Ciudadanos no ha dejado de existir”. “En el municipalismo hay que desterrar eso de que si eres del BNG o del PP ya no se puede pactar contigo”, sentencia.

Gema Castro | Número 12 de Alternativa dos Veciños: “Es la primera vez que voy en una lista y la primera vez que puedo votar”

Para Gema Castro estas elecciones municipales serán las primeras en las que va en una lista, pero las primeras también en las que podrá ejercer su derecho a votar. “Elegí Alternativa porque nos está dando bastante voz a los jóvenes y creo que es importante que estemos representados”, explica Castro, que considera que su presencia en la lista puede animar a los más jóvenes a no quedarse en casa.Ella, a diferencia de otras debutantes, no militaba en el partido, pero se decantó por esta opción “por apostar por la novedad”. Asegura que, “desde siempre”, ha estado involucrada en política. Sus propuestas para los jóvenes se centran en actividades de ocio alternativo al botellón como “implementar la idea de las Naves do Metrosidero en todos los barrios”.